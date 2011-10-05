В Смольном вручали награды учителям

В Смольном состоялась торжественная церемония вручения нагрудного знака и премии Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы».

В этом году лауреатами премии стали 100 петербургских учителей: 90 человек в номинации «За вклад в развитие воспитания и образования в Санкт-Петербурге» и 10 — «За вклад в развитие художественного и музыкального образования в Санкт-Петербурге». Премия была учреждена в 1991 году. За 20 лет существования было награждено 1900 человек, среди которых лучшие педагоги, победители и лауреаты городского конкурса педагогических достижений, заслуженные педагоги и руководители школы. В 2010 году премия получила статус награды правительства Санкт-Петербурга.

Лауреатов премии поздравил губернатор Георгий Полтавченко. Он поблагодарил всех педагогов за неравнодушное отношение к своему делу, пожелал им успехов и благодарных учеников.