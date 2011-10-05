В Петербурге будет создан новый кластер судостроения

В Санкт-Петербурге в рамках создания нового кластера разместятся около 200 предприятий, занятых в судостроении и производстве комплектующих деталей для этой отрасли.

Судостроительная отрасль Санкт-Петербурга — одна из ведущих в экономике города. В городе находится 43 относящихся к ней организаций, на которых работают более 50 тыс. специалистов. Продукция индустрии судостроения составляет более 50% от всей продукции ОПК, выпущенной в Санкт-Петербурге. Поэтому принятие решения о размещение на острове Котлин современного комплекса отвечает задачам развития отечественного судостроения.

Соответствующее соглашение между правительством города и «Объединенной судостроительной корпорацией» было подписано в рамках завершившего свою работу IV Международного инновационного форума. Подписи под документом поставили губернатор Георгий Полтавченко и президент ОСК Роман Троценко.

Как отметил в ходе церемонии подписания соглашения Георгий Полтавченко, сегодня в Санкт-Петербурге активно развивается судостроительная отрасль, наши предприятия производят как современные гражданские суда, так и военные корабли. Приоритетом для города остается строительство судостроительного комплекса на острове Котлин. «Радует, что у города и руководителей корпорации общие взгляды на развитие отрасли», — сказал губернатор.

Роман Троценко сообщил, что одним из первых шагов при создании судостроительного кластера станет организация инжинирингового центра по проектированию и организации производства морской техники, которая будет использоваться для освоения Арктики. Предприятия создаваемого кластера будут нацеленные на импортозамещение того оборудования, которое пока в России не выпускается.