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Фидель Кастро вручил ему шпагу

И теперь он защищает наши права

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Подготовила Татьяна Зазорина ]

Фидель Кастро вручил ему шпагу

Алексей Козырев — фигура знаковая на культурной и политической арене города. Уже два года он является Уполномоченным по правам человека Санкт-Петербурга. Но известен и как писатель, автор пьес, режиссер, киносценарист.

Поэтому мы и решили поговорить с петербургским омбудсменом не только, как он защищает права петербуржцев в повседневной жизни, но и... в культурной.

Откуда берутся омбудсмены

— Начнем с того, как Вы стали омбудсменом — не с детства же мечтали?

— Вообще не мечтал, тем более с детства! Да в моем детстве и такого слова-то не знали. И все-таки Уполномоченным по правам человека я стал, видимо, не случайно. Так уж сложилось, но вся предыдущая моя деятельность каким-то образом была связана с защитой интересов людей.

— А подробнее…

— После окончания Ленинградского педагогического института им. Герцена я более пятнадцати лет работал преподавателем и руководителем учебного заведения системы профессионального образования. И уже тогда всеми силами старался защищать интересы учеников и учителей.

— И что же, на учительской ниве не заладилось?..

— Нет, заладилось! Пройдя огромный конкурс, два года передавал советский педагогический опыт молодым кубинским специалистам. И в знак благодарности из рук Фиделя Кастро получил боевую шпагу.

Жена обещала написать прошение о разводе…

— А когда же Вы начали заниматься творческим промыслом?

— В перестроечное время. Я стал автором идеи и создателем первой в Союзе и странах Восточной Европы сети кабельного телевидения. Был автором и ведущим ряда телепрограмм.

— Как политика вошла в Вашу жизнь?

— На волне зародившейся демократии в 1990 году горожане выбрали меня депутатом Ленсовета, и я был членом его Президиума.

— А потом Вы придумали Общественный совет города?

— Придумал, создал и с первого дня в течение десяти лет был его председателем. А когда после нашего с В. Матвиенко письма В. Путину была создана Общественная палата России, вошел в нее и два года отработал в ее первом составе.

Была еще и комиссия по помилованию…

— В 2002 году мне предложили возглавить Комиссию по помилованию. Скажу честно, я долго колебался, да и моя жена Светлана сначала мне сказала, что если я соглашусь, то первым прошением в Комиссию станет как раз ее прошение… о разводе. Но обошлось, хотя работать действительно нелегко. Уж больно много трагических и несчастных судеб проходит через тебя!

Два года он передавал советский педагогический опыт молодым кубинским специалистам. И в знак благодарности из рук Фиделя Кастро получил боевую шпагу. 

Казнить нельзя помиловать

— Вы проснулись знаменитым, благодаря художественному фильму «Казнить нельзя помиловать». Его сценарий подсказан заседаниями комиссии по помилованию?

— Да. Прошение написал совсем еще молодой парень, который, спасая своего младшего брата от торговцев наркотиками, фактически обороняясь, убил одного из них. Убитым оказался сын прокурора города. Парню дали десять лет. И комиссия в долгих и ожесточенных спорах решала поддержать его просьбу о помиловании — или отклонить.

— Как вам удалось собрать такую яркую команду актеров: Андрей Толубеев, Анастасия Мельникова, Сергей Кошонин, Сергей Барковский, Валерий Дегтярь, Сергей Бехтерев…

— Со многими я был знаком еще до фильма, с Андреем Толубеевым дружил. Кстати, он тоже работал в Комиссии по помилованию. Все эти замечательные актеры согласились играть почти бесплатно, как говорится, за идею. Фильм актеры воспринимали, как действительную жизнь.

— В фильме сыграли и Ваша пятилетняя дочка Наташа, и сын Сережа…

— И даже наша любимая кошка Пуша. Так что, при таком «звездном» составе фильм был просто обречен на успех. Так и случилось. На первом международном правозащитном кинофестивале «Ступени» в Киеве он получил первую премию. Фильм закупили многие телеканалы.

Защищать не человечество, а человека

— Теперь перейдем к Вашей работе Уполномоченного по правам человека. Прошло уже два года, как вы на этом посту. Какие новые сюжеты можно почерпнуть из этой работы?

— Здесь, увы, не до сюжетов. Это объемная, кропотливая, отчасти рутинная, где-то даже бюрократическая работа. Но очень важная и ответственная.

— Мы знаем, что практически ни одно громкое городское событие Вас не обошло стороной. Например, избиение учительницы младших классов прямо в школе…

— Да, я потребовал разобраться в произошедшем администрацию Невского района, в котором расположена школа, ГУВД и органы здравоохранения.

— Этот случай доказывает, что Уполномоченный защищает права человека не в мировом масштабе, а индивидуально.

— Да. Жалобы ко мне поступают, как правило, от конкретного человека, чьи права оказались нарушенными. Кого-то незаконно уволили с работы или без оснований задержала милиция, где-то возникла угроза жизни и здоровья из-за нерадивости коммунальных служб, в чьей-то квартире оказались прописанными совершенно посторонние люди… И так далее.

Защита прав — это объемная, кропотливая, отчасти рутинная, где-то даже бюрократическая работа. Но очень важная и ответственная. 

 

— Но частный пример зачастую обнажает большую общественную проблему. Те же «глупости» с уведомительной пропиской, та же халатность жилищников. Или недавний пример, когда девушка-инвалид пожаловалась на то, что она не может в коляске ездить в метро. Но это не только ее проблема. В городе сотни таких людей, которые могут передвигаться только на колясках…

— Да, я немедленно встретился с директором метрополитена. И, должен сказать, сразу нашел взаимопонимание. В результате удалось добиться, чтобы доступ в метро инвалидам не был закрыт. Был объявлен конкурс на лучшее обустройство станций, чтобы люди с ограниченными возможностями могли пользоваться подземкой.

Совсем недавно появилась информация, что есть определенные проблемы с передвижением инвалидов и на воздушном транспорте. Разобраться с этим, надеюсь, поможет подписанное на днях соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Северо-Западной транспортной прокуратурой и Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге.

— Знаю, что много звонков было на Вашу горячую линию для призывников.

— Сотни и сотни. А еще письма, интернет-обращения, личные встречи. И в большинстве случаев я действительно сталкиваюсь с нарушением прав призывников. Приходится активно вступать на их защиту.

— Немало нарушений закона сегодня на предприятиях…

— Зачастую, завладев каким-либо самым никудышным «свечным заводиком», новоявленный хозяин начинает ощущать себя этаким царем и богом. И неоднократные приемы граждан аппаратом Уполномоченного совместно с городской прокуратурой и Государственной инспекцией труда позволили привести в чувства многих таких нерадивых «хозяев».

Театр для тебя и меня

—Как дела на творческом фронте?

Работа идет, хотя времени катастрофически не хватает. Я открыл свой театр «АЛЕКО»… Этот прекрасный театр на четыреста мест, единственный взрослый театр в Московском районе мне и моим сподвижникам удалось создать всего за полтора года. Без единственной государственной копейки, буквально из руин. А сегодня театр на проспекте Юрия Гагарина, дом 42 уже имеет свой обширный интересный репертуар, богатый премьерами, и к нам ходят жители Фрунзенского, Кировского, Невского районов, ближайших пригородов…

— Значит, Вы и в этом случае защищаете права петербуржца? Право на культуру.

- Да, именно в театре «АЛЕКО» и по моей инициативе как Уполномоченного по правам человека в декабре будет проведен Санкт-Петербургский международный кинофестиваль «Надежда». Особое внимание будет уделено киноработам, созданным в местах лишения свободы не только России, но и Франции, Литвы, Польши, Финляндии, Турции, Индонезии. Такого еще не было в мировой практике. Кинофестиваль откроется 9 декабря. В жюри уже изъявили желание войти Александр Сокуров, Ирина Богачева, Дмитрий Месхиев, Елена Драпеко, Михаил Кураев, Георгий Штиль… На конкурс уже прислано около сотни фильмов, и они продолжают поступать.

Так Алексей Козырев и совмещает две роли — омбудсмена и литератора. И одна дополняет другую.

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