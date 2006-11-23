Как выглядеть умной

Как-то я услышала мнение, что мужчина в «телевизоре» должен выглядеть умным - красивым быть необязательно. А женщина должна быть красивой. Не могу с этим согласиться. Выглядеть умным сложно. Им надо быть. Красивая женщина останется в кадре надолго и будет любима, если сможет вести собеседником беседу так, чтобы она была интересна зрителю. А не имея соответствующей «базы» и профессиональной подготовки, это, согласитесь, довольно сложно. Можно и проколоться. Одной красотой зрителя не покорить. Ведущий должен нравиться. Независимо от пола нужно быть позитивно настроенным и обаятельным.

Что касается женщины на экране, то она автоматически становится для всех телезрительниц образцом стиля. Помню, еще во времена работы в дикторском отделе мне поручили вести показ коллекции Пьера Кардена, который впервые привез ее в Москву. После мероприятия Карден подарил мне два костюма. Я надела один из них в эфир, а после меня вызвали «на ковер»: «Что это вы себе позволяете!? Мы же идеологическая организация и должны отставать от моды!» Я начала спорить, говоря, что, напротив, надо идти вперед и быть прожектором, в том числе и в моде! Сейчас другие времена: о стиле ведущих заботятся профессионалы.

Но телевидение для многих женщин по ту сторону экрана - это не только развлечение. Я уверена, что с его помощью многим удается поверить в себя, найти выход из сложной ситуации, наладить отношения в семье и многое другое.