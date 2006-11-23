Искусство быть в сером

Цвет зимнего неба

Между прочим, цветотерапевты считают серый самым нейтральным цветом, который не отражает настроения его носителя. Так что если вы хотите сохранить свои эмоции в тайне, выбирайте этот тон. Серый цвет - это серое вещество головного мозга, это разум, накопление и усвоение информации. Поэтому серый - цвет интеллекта. Серый - это еще и цвет утонченности, позволяющий одновременно продемонст­рировать и красоту одежды, и аристократизм ее обладательницы. Серый со своей элегантной сдержанностью - любимый цвет поклонников минималистического стиля, которые предпочитают сложный крой моделей ярким цветам.

Еще одно неоспоримое преимущество серого - он имеет множество оттенков, от стального блеска холодного металла до мягкой серо-голубой глубины зимнего неба. Вполне допустимо сочетать в одном ансамбле разные оттенки серого, ведь с этим цветом практически невозможно переборщить. Но никто не заставляет вас быть исключительно «серой мышкой». Ведь серый прекрасно сочетается с яркими красками. В част­ности, с красным. Более того, другие цвета смотрятся сочнее в ансамбле с серым.

Российские девушки серых тонов побаиваются - мол, нас, бледнокожих, он совсем «съест», да еще и на улице - осеннее ненастье. Но посмотрите на англичанок! Их цвет кожи от нашего отличается ненамного. При этом классический твидовый серый - их любимый цвет. А яркие детали (перчатки, сумка, шейный платок, бижутерия и т.п.) помогают избежать скучности. Еще одно уточнение - светлокожим блондинкам больше подходит бледно-серый, а темную и оливковую кожу прекрасно подчеркнет темно-серый оттенок.

Помимо серого этой зимой в моде коричневый, белый, лиловый, красный, золотой. А я рекомендую разнообразить ваш гардероб разноцветными нюансами - если юбка, то с каким-нибудь ярким кантом, коричневое пальто можно оживить красной подкладкой, а серый плащ носить с золотыми перчатками.

Детки в клетке

Клетка - нечастая гостья на подиумах. Но в этом году лидерство прочно держит шотланд­ка - разноцветные тартаны. По данным исследований, одежда из шотландской клетки сравнима по популярности в мире лишь с джинсовой одеждой.

В этом сезоне практически каждый дом моды включил в свою коллекцию женские юбки из шотландки - короткие и длинные, почти до щиколотки, заложенные в крупную и мелкую складку.

Другой модный вариант - нарочито крупная однотонная клетка. Если раньше правила хорошего тона утверждали, что в гардеробе может быть только один клетчатый элемент (брюки, жакет, юбка), то сегодня можно одеться в клетку с ног до головы. Только не забывайте про чувство меры - прислушивайтесь к особенностям собственной фигуры. «Неправильная» клетка сильно полнит! Особенно опасны для неидеальной фигуры крупная и светлая клетка - она укрупняет и размывает силуэт. Не стоит злоупотреблять и слишком контраст­ной клеткой - у окружающих нач­нет рябить в глазах.

Осторожно, хищники!

Если клетка кажется вам недостаточно оригинальной, тогда поиграйте с принтами. Например, пятнистый леопардовый узор. В осенних коллекциях можно найти шубы, шапки, пальто, нижнее белье и даже леггинсы - и все «под леопарда»! Эта модная волна пришла к нам из 80-х с их золотыми леггинсами и дерзкими сочетаниями ярких цветов. Конечно, такой броский узор уместен прежде всего в одежде «на выход». Здесь (как и везде, впрочем) особенно важно чувство меры - выберите какую-нибудь одну леопардовую деталь (подкладка пальто, ремешок часов, белье), тогда это будет смотреться действительно остро, а не смешно. Сочетать леопардовые принты лучше с черной и коричневой гаммой основного гардероба.

26 ноября в 13 часов в 4-м павильоне Выставочного комплекса в Сокольниках в рамках Международной выставки собак состоится показ коллекции Виктории АНДРЕЯНОВОЙ - одежда для хозяек собак и не только для них. В коллекции - забавные принты, остромодные новинки, туалеты для неспешных городских прогулок и зажигательных вечеринок. Вход на выставку - 100 рублей.