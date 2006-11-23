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Маникюр цвета осени

№ 29(29) от 23.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Маникюр цвета осени

Лиловые пальчики

Маникюр из удовольствия, доступного лишь элите, давно превратился в рутинную процедуру. Конечно, в нейл-дизайне (искусстве украшать пальцы) мода не меняется с такой скоростью, как в одежде или прическах, но сезонные изменения происходят и здесь. Прежде всего - палитра лаков.

Нынешней осенью на первый план вышли оттенки осенней листвы - рыжие, терракотовые - или густые сливовые, лиловые тона. Ярко-красный цвет уже давно воспринимается как классика, а значит - всегда актуален.

Если в предыдущие годы акцент делался на форму ногтя - они были нарочито квадратные, с острыми краями, то сейчас линии стали более есте­ственными, плавными, овальными.

Соль, майонез и картошка

В салонах сейчас появился так называемый масляный маникюр - руки погружают в ванночку со специальным масляным составом. Причем особенно полезно это для сухой кожи, которая склонна к образованию заусенцев. Масла и витамины делают кожу более эластичной, улучшают кровообращение. Иногда клиент­ке предлагают, нанеся на руки питательную маску, посидеть в термоварежках - под действием тепла полезные вещества лучше впитываются в кожу.

Но мини-косметический салон можно устроить и дома, раз в неделю выкроив для этого хотя бы полчаса. Начать надо с ванночки, добавив в теплую воду морскую соль или масло, оливковое или миндальное (его можно купить в аптеке). 10-15 минут «отмокания» вполне достаточно. Затем руки промокают насухо, наносят маску, поверх надевают полиэтиленовые пакеты и заматывают руки махровым полотенцем. Минут через 20 маску смывают или удаляют остатки бумажной салфеткой.

Специальные питательные маски для рук, в состав которых входят различные масла, парафин, коллагены, можно купить в салонах красоты. Или обойтись подручными средствами. К примеру, майонезом - после майонезной маски кожа рук становится бархатистой, упругой, приобретает здоровый оттенок, в ней улучшается кровообращение. По вкусу рукам придется и картофельное пюре - содержащийся в картошке крахмал очищает кожу рук, удаляя ороговевшие частички. Актриса Алла Будницкая советует делать такую маску на ночь - на руки наносится картофельное пюре, поверх надеваются рабочие нитяные перчатки. И спать! А утром проснетесь с новыми руками - молодыми и красивыми.

Сухую кожу хорошо очищает овсяный пилинг - обычный геркулес разводится теплой водичкой до состояния кашицы. Эту кашицу круговыми движениями втирайте в каждый палец, двигаясь от ногтя к ладони (словно вы натягиваете очень узкие перчатки), а затем все смываете теплой водой. Такая маска не только удаляет отмершие частички кожи, но и улучшает кровообращение.

Ломким ногтям помогут йодовые ванночки - в теплую воду добавляется немного поваренной соли и две-три капли йода. Делать ее нужно раз в неделю по 10 минут, особенно в холодное время года. После снятия лака ломкие ногти можно помассировать кусочком лимона - лимонный сок отбеливает ногтевую пластину и укрепляет ее.

И помните - увлажняющий крем или лосьон должен быть всегда под руками. В идеале их наносят на кожу после каждого мытья рук, и обязательно - перед выходом на улицу (особенно осенью и зимой).

«Горячие» новинки

• Если пальцы не очень длинные и сама ногтевая пластина достаточно короткая и широкая, визуально ее можно удлинить, прокрасив ярким лаком лишь середину ногтя («бока» ногтя остаются непрокрашеными). Ногти обтачивают, придавая им более удлиненную форму. Лак светлых тонов коротким пальцам противопоказан - он еще больше «обрубит» их.

• В обычном маникюре сегодня ценится естественность, а все блестки, узоры и прочие «украшательства» переместились на наращенные ногти. Да и современные технологии позволяют дизайнерам воплощать практически любую фантазию. Одна из самых «горячих» новинок - цветные гели и акрилы. То есть ноготь наращивается цветным материалом и красить лаком его уже не надо - нужно лишь раз в три-четыре недели делать коррекцию ногтя.

• Иногда комбинируются сразу несколько цветов, имитируя, к примеру, французский маникюр: основу ногтя наращивают прозрачным гелем, а концы делают цветными - розовыми, голубыми и даже ярко-красными.

• Входит в моду «аквариумный» дизайн. Помните, в детстве мы делали «секретики» - укладывали под стекло какие-нибудь фантики или цветочки и засыпали это землей? В «аквариумном» маникюре принцип тот же самый, только под прозрачный гель укладываются не фантики, а специальные блестки и прочий декоративный материал. Сквозь толщу «воды» (а точнее, геля) это смотрится очень эффектно.

• Не менее интересен и голографический маникюр, когда в гель запаиваются специальные стразики, блестки, цветные полоски или декоративный песочек. При смене угла освещения они меняют краски.

Аргумент специалиста

Пилить или резать?

«Пилить!» - уверены специалисты по маникюру салонов красоты Александра Тодчука. Если ногти срезать - даже аккуратно, специальными маникюрными ножницами или щипчиками, на них все равно появляются микротрещинки. Они настолько мелкие, что мы даже внимания на них не обращаем, но позже, начав отрастать, из-за этих трещинок ногти начнут ломаться и слоиться. Поэтому лучше отросшие ногти спиливать. И правильно подбирать абразивность пилочки. Если длину надо радикально сократить, то выбирают более сильный абразив. После спиливания ногти заполировывают шлифовальной пилочкой. Что касается кутикулы, то в домашних условиях ее лучше не срезать самостоятельно, а осторожно сдвигать, предварительно размягчив специальными средствами.

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