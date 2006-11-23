За нелегалами будет охотиться миграционная полиция

Пока планируется, что численность миграционной полиции составит 10-20 тысяч человек. Людей будут набирать в основном из других силовых ведомств: ФСБ, Министерства обороны, МВД. Часть технических работников - из сугубо гражданских лиц.

Новый миграционный спецназ будет охотиться на нелегальных мигрантов: проверять документы, наличие виз и регист­раций, организовывать рейды на рынках и подпольных производствах, закрывать нелегальные фирмы, накладывать штрафы на работодателей, использующих труд нелегалов. Имеется в виду новое законодательство, согласно которому штрафы могут достигать 700 тысяч рублей за каждого неоформленного сотрудника-иностранца.

Как сказал Вячеслав Постав­нин, у миграционной полиции будет своя форменная одежда:

- Мы думаем над их внешним видом. И даже закупили первую партию накидок для сотрудников нового подразделения.

В Федеральной ми­грационной службе корреспонденту «Аргументов неделi» пояснили, что новая структура - это не простое раздувание штатов, а важный государственный шаг. В ФМС заявляют, что положительный эффект от этого прежде всего будет в том, что смена милиции на миграционную полицию будет означать смену не всегда заинтересованных в тщательных проверках и наведении миграционного порядка сотрудников на тех, для кого это будет прямой обязанностью.

Аргумент экспертов

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов: «Эта мера приведет лишь к увеличению генералов, как это уже произошло с Госнаркоконтролем, который выделился в отдельное ведомство из структур МВД. Если система коррумпирована, то новые ведомства ничего не изменят».

Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин: «Если речь идет о том, чтобы помимо ныне существующего МВД создать еще одну полицию, то это, конечно, совершенно неприемлемо. Но если речь о том, чтобы сущест­венно сократить МВД в той части функций, которые связаны с миграционными делами, и создать при Федеральной миграционной службе меньшую по численности, чем сокращаемая, но квалифицированную службу, то это может быть весьма полезно».

Задачи миграционного плана милиция зачастую решает в точно таком же стиле и ключе, как задержание преступников, поиск пьяниц и так далее. Но работа с мигрантами является значительно более тонкой. И если миграционная служба будет иметь небольшие, но, я бы сказал, умные и интеллигентные силы, направленные не на то, чтобы «тащить и не пущать», а на поддержание порядка в ходе перемещений мигрантов, приезжающих к нам из других стран, то этот вопрос вполне может быть рассмотрен.