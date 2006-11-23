«Червивая» прививка

Подобные случаи произошли за последние дни в Кали­нинграде, Оренбургской области, Калмыкии и Уфе. Пять человек из Оренбурга, а также из Асекеевского и Адамовского районов попали в больницу с осложнениями. У 23 школьников младших классов началась отчетливая аллергическая реакция. Министр здравоохранения Оренбургской области Николай Комаров на встрече с журналистами сообщил, что вакцинация в регионе выполнена на 93%, но ее приш­лось остановить в срочном порядке. «Причиной стали многочисленные жалобы пациентов на реакции от вакцины».

Жалобы в адрес «Грип­пола» приходят и из других регионов, в частности, из Екатеринбурга и Подмосковья.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в минувший вторник заявил об изъятии из оборота сразу 6 серий вакцины против гриппа «Гриппол». Изымаются 1 миллион доз препарата!

С 1997 г. вакциной «Гриппол» было привито более 70 миллионов человек, в том числе сотрудники Министерства здравоохранения РФ, пограничной службы, ФСБ РФ. Что же произошло? Почему вдруг «зачервивела» вакцина?

Экспертизу вакцины, которая вызвала столь негативные последствия в Ставропольском крае, уже проводят в НИИ стандартизации биологических препаратов им. Тарасевича в Москве. Но есть вопросы такого рода: уж не связан ли этот факт с делом сотрудников Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которые за «барашка в бумажке» выдавали разрешения на поставки лекарственных препаратов, в том числе и сомнительного свойства?

Кто именно виноват в ЧП, станет ясно в ближайшие дни, когда результаты исследований «Гриппола» представят специалисты «Микрогена» и эксперты московского НИИ стандартизации биологических препаратов имени Тарасевича.

Справка «АН»

Отек Квинке - острый ограниченный отек, крапивница гигантская. Подробно описан немецким врачом Г. Квинке в 1882 г.: реакция организма на аллерген, чаще всего этими аллергенами бывают некоторые продукты питания, как то: яйца, молоко, шоколад. Значительную роль в механизме развития играют наследственный и нервнорефлекторный факторы.

«Гриппол» - тривалентная гриппозная вакцина - является первой отечественной вакциной нового поколения. В состав входят высокоочищенные антигены трех актуальных штаммов вируса гриппа - А и В и встроенный иммуномодулятор - полиоксидоний. Формирует длительный специфический иммунитет против гриппа, а также повышает общую резистентность организма к другим респираторным вирусным инфекциям, снижая заболеваемость ОРВИ в 2,4 раза. Разрешена к применению в практике здравоохранения (Приказ МЗиМП РФ №309/123 от 31.07.96) для массовой иммунопрофилактики всех групп населения без возрастных ограничений, начиная с 6-месячного возраста. Вакцинация «Грипполом» в России осуществляется в рамках национального проекта «Здоровье». Привить этим препаратом в 2006 г. собирались 22 млн. человек.

Из досье «АН»

Вакцина непригодна к применению в ампулах с нарушенной целостностью или маркировкой, при изменении физических свойств (цвета, прозрачности), при истекшем сроке годности, нарушении требований к условиям хранения. Иногда в месте введения могут быть реакции в виде болезненности, отека и покраснения кожи. Из общих реакций крайне редко у отдельных лиц возможны недомогание, головная боль, слабость, субфебрильная температура. Противопоказания к применению: аллергические реакции на белок куриного яйца, а также острые заболевания и обострение хронических заболеваний.