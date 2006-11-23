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Дело рвачей

55 эпизодов получения взяток могут стоить г-ну Зурабову министерского поста

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]

Дело рвачей
Таранов когда-то лечил Егора Лигачева

За что убили Вагифа Кочеткова

Почти год назад при весьма странных обстоятельствах был убит известный россий­ский журналист Вагиф Кочетков, который работал в жанре криминального расследования. Одной из последних тем Кочеткова был материал о льготных лекарствах для малоимущих, который назывался «Протек»-благодетель, которого нам навязали». Если бы Кочеткова не убили, коррупционный клубочек размотался бы намного быстрее. Кочетков еще в июне 2005 г. расставил все точки над всеми i. «Протек», как и еще несколько известных фармафирм, работал в тесной упряжке со скандально известным отныне Федеральным фондом ОМС.

...Сотрудники ФСБ вынули зам­директора фонда Дмитрия Усенко из теплой постели в половине четвертого утра. Похоже, он ждал утренних визитеров и ничему не удивился. Во время обыска в кабинете Усенко обнаружили огромную сумму в евро и в рублях. Гособвинитель попросил Басманный суд избрать Усенко меру пресечения в виде содержания под стражей. Гос­обвинитель не исключил, что, оставшись на свободе и имея заграничный паспорт, Усенко «может скрыться от следствия».

Как сообщили в Генпрокуратуре, всем задержанным сотрудникам ФФОМС предъявлено обвинение по ст. 290 часть 4 УК («Получение взятки организованной группой лиц») и ст. 285-1 УК («Нецелевое использование бюджетных средств»). В ходе расследования уже установлены факты получения взяток (выявлено 55 эпизодов) должностными лицами ФФОМС от руководителей территориальных фондов ОМС и представителей фармацевтических компаний, участвующих в поставках медикаментов и медицинского оборудования.

В здравоохранении самый высокий уровень коррупции

Как следует из материалов уголовного дела, только доля подозреваемого Дмитрия Усенко составляла 5% в виде отката от сумм, выделенных партнерам ФФОМС. Замдиректора ФФОМС вместе с директором фонда Андреем Тарановым использовали свое служебное положение для получения взяток от других лиц. Они гарантировали прикрытие противоправных действий руководителей фондов Смоленска, Воронежа и других городов от незаконного использования ими бюджетных средств.

Деньги руководство ФФОМС, по версии следствия, получало от компаний «Протек», «Биотэк» и «Аптека-холдинг». За это их включили в госпрограмму дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан (ДЛО), на которую госбюджет ежегодно выделяет миллиарды рублей. Следователи Генпрокуратуры провели обыски и выемки документов в компаниях «Протек», «Биотэк» и «Аптека-холдинг».

Нарушения в работе ФФОМС выявила Счетная палата. Ее сотрудники во главе с аудитором Валерием Гореглядом в течение нескольких недель проверяли документацию ФФОМС за 2005 г. и обнаружили нарушения финансовой дисциплины.

В сентябре Счетная палата направила руководству ФФОМС официальное представление о необходимости уст­ранить выявленные нарушения. Речь шла о результатах конкурса за право поставлять лекарст­ва россий­ским льготникам, проведенного ФФОМС в 2005 г. Большую часть выделенных из госбюджета на ДЛО‑2006 29,09 млрд. рублей по итогам конкурса осваивали компании «Протек» (37%), «Биотэк» и «СИА» - по 20%, «РОСТА» -
12%, «Империя Фарма» - 3%, «Фарми-мэкс» - 3%, «Аптека-холдинг» - 1%. Доля остальных - а это чуть больше 50 компаний - не достигает и 1%.

По многим социологическим опросам сфера здравоохранения сегодня является одним из лидеров по уровню коррупции в стране. Есть достоверная информация о завышении оптовых закупочных цен региональными ФОМСами в 1998-2001 гг. Они добавляли к стоимости поставки медикаментов, санитарии и медицинского оборудования обычно от 150 до 300%!

И.о. директора ФФОМС Дмитрий Рейхарт уже предупрежден о недопустимости нарушений прав граждан. В случае срыва проведения конкурса на осуществление поставок лекарственных средств на 2007 г. будет поставлен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности.

Из досье «АН»

Бывший глава ФФОМС Андрей Ми­хайлович Таранов, 1955 г.р., врач, специалист в области неотложной кардиологии. В советское время был лечащим врачом члена Политбюро ЦК КПСС Егора Лигачева, работал в 4-м Управлении Минздрава СССР. Личный друг Михаила Зурабова. Их связывают и тесные деловые отношения: вместе с Тарановым Зурабов являлся соучредителем страховой компании МАКС (она создавалась как страховая компания Минатома РФ при Евгении Адамове). Сегодня Михаил Зурабов - ко всему прочему - председатель правления ФФОМС.

 

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