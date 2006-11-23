Вагончик тронулся

Дистанция пути

«Амендорфовские» вагоны все еще «бегут, качаются» по России, и у них есть свои поклонники, утверждающие, что отечественным производителям «настоящего немецкого качества» не достичь вовек. Однако сейчас их слова воспринимаются как брюзжание «гробовых дел мастера» Безенчука: «Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель». Потому что наши, тверские, вагоны завоевывают не только российский рынок, но и сердца пассажиров.

Завод в Твери - старейший вагоно­строительный в России. Свое столетие он отпраздновал еще в прошлом веке - в 1998 году. Во время Отечественной войны ТВЗ был сильно разрушен, и теперь о его преклонном возрасте напоминает разве что чудом уцелевшее здание котельного цеха. В отличие от своих со­братьев, выпускавших танки, ТВЗ всегда «строил» вагоны для железной дороги. Хотя, по слухам, здесь выпускали «ракетные пеналы». По СССР курсировало несколько по внешнему виду обычных «товарняков». Но в них размещались стратегические ракеты с ядерными боеголовками, которые приводились в боевой режим прямо на ходу.

Новую продукцию ТВЗ начал осваивать в тяжелом для российской промышленности 1991 году.

- При СССР мы производили 1700 плацкартных вагонов в год. В ГДР - 800 купейных. И этого не хватало. В 90-х в парке МПС было 24 000 вагонов, но объем железнодорожных перевозок упал раза в два, - рассказывает мне Иван Ермишкин, главный конструктор ТВЗ, - министер­ство брало нашу продукцию, только чтобы завод не закрыть.

По понятным причинам поставки из Германии вагонов стали сходить на «нет». Кроме того, «амендорфовский» вагон обходился в сумму, эквивалентную 1 млн. евро. Обдумав ситуацию, в МПС сказали: мы готовы покупать в Твери лишь такие вагоны, в которых испытываем дефицит, - комфортные, для фирменных поездов. Технически современные и с перспективой на будущее.

Отечественные разработки подстегнул дефолт 1998-го.

- Так, с 1998 года выпускаем плац­карт­ные и купейные вагоны с кондиционированием на российском оборудовании, - резюмирует Ермишкин. - И наш вагон обходится РЖД в 600 000 евро. Всего же в год мы выпускаем около 700 вагонов разных категорий и модельных рядов. При том что реальная потребность РЖД составляет 1000-1100 вагонов.

Вагон удовольствия

Большую долю продукции ТВЗ по-прежнему составляют плацкартные вагоны. Такова конъюнктура российского рынка. Однако новые вагоны повышенной комфортности вовсю эксплуатируются РЖД.

Те из читателей, кто ездил в тверском купейном или СВ, оценили их «продвинутость». Инфраструктуру вагона проводник контролирует с помощью компьютера - кондиционирование, отопление, которое работает не на угле. Это избавляет от запаха гари и грязи в тамбуре. Переходы между вагонами не сопровождаются грохотом и «выходом» в «забортную атмосферу» - они звуко- и теплоизолированы. Купе оборудованы видео- и аудиотерминалами, есть даже варианты оснащения беспроводным Интернетом. Удобные спальные места. Они шире, проще раскладываются. Обивка и отделка радуют и зрение, и осязание (хотя кому-то не понравятся более жесткие «диваны», чем в «амендорфах»). На верхних полках предусмотрены ремни безопасности, и родителям уже не нужно подсовывать подушки, чтобы любимое чадо не скатилось во сне на пол. Есть и небольшое, но очень удобное приспособление - индикатор, показывающий, занят ли в данный момент туалет. Эта информация, так же как температура «за бортом» и внутри, название следующей станции и время прибытия, отображается на табло в коридоре вагона. Туалеты - вакуумного типа, как в самолетах. Теперь «страждущим» пассажирам не приходится ждать, когда поезд тронется или пересечет санитарную зону.

Штабные вагоны (в них находится «командный пункт» начальника поезда) тоже выгодно отличаются от преж­них поколений. Пульт связи впечатляет дизайном и обилием аппаратуры. Кроме того, в «штабниках» имеется душ и (такая европейская деталь) специальное купе для инвалидов, все важные надписи продублированы для слепых на отдель­ных табличках азбукой Брайля. А вход в вагон оборудован опускающейся платформой для того, чтобы вкатить инвалидную коляску.

Новые вагоны-рестораны уже не похожи на «закусочную на колесах», более соответствуя своему названию. Теперь в них нельзя определить по запаху, что в данный момент готовится на кухне, - мощная система вентиляции. Все вагоны оборудованы самым современным оборудованием, прайс на оборудование для ресторанов вы можете найти в интернете!

Впрочем, говорят заводчане, возможностей повысить комфорт много, но опции определяет заказчик. Новое поколение вагонов - это фирменные поезда. Подвижной состав комплектуют оборудованием по спецзаказу. Например, для «Красной стрелы» ТВЗ выпустил 39 вагонов, для «Буревестника» - 28. Есть и част­ные заказы: роскошный «Гранд-отель», курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом. В его вагонах всего по 4 купе, отделанных деревом, с дву­спальными кроватями, отдельными сан­узлами, душем.

А еще завод выпускает спецвагоны: от почтово-багажных до инкассаторских и «помывочно-дезинфекционных».

Подвижной состав

В Твери живет полмиллиона человек. Из них более 8000 работают на ТВЗ, и эта цифра дает представление о том, каковы размеры этого предприятия - крупнейшего в своей отрасли.

На заводе 8 вспомогательных и 9 основных цехов. Один из основных - рамно-кузовной, где изготавливают корпуса вагонов. Или, как говорит его начальник Сергей Морозов, «плоское превращаем в объемное». В цехе уже используют промышленных роботов. Вот австрийская «компактная машина для сварки крыш». Рабочий следит за процессом, вмешиваясь лишь в случае неполадок. Новое оборудование закупают у ведущих мировых производителей, у них же обучают персонал.

Сергей Морозов проработал на ТВЗ 11 лет. У него под началом - около 500 рабочих и специалистов.

- «Текучки» кадров у меня нет, - говорит Морозов, - разве что уходят неквалифицированные рабочие: видя разницу в зарплате по сравнению с квалифицированными, стараются получить специальность.

- А сколько у вас зарабатывает хороший рабочий-специалист?

- Порядка 20 000 рублей в месяц.

Учитывая, что средняя зар­плата в Твери - 6800 рублей, неплохо. Хотя Артем Леденев, начальник департамента внешних связей ЗАО «Трансмашхолдинг», в которое входит ТВЗ, говорил мне о наследии постперестроечного кризиса - нехватке кадровых рабочих. Поэтому компания вкладывает день­ги в специалистов, в обучение твер­ской молодежи рабочим профессиям.

- В те «веселые» времена, когда не платили зарплату по 2-3 месяца, нам каким-то чудом удалось сохранить костяк рабочего коллектива. Но я могу говорить только о нашем цехе, - комментирует Сергей Анатольевич. - Кроме того, в Твери, в области наш завод по соцпакету - самый «продвинутый». Бесплатное питание, здравоохранение, стадион, ДК, детский лагерь, база отдыха...

- «Социалку» тоже сохранили?

- Нет, начали возвращать инфраструктуру, когда «выкарабкались» из 90‑х. Нынешний генеральный директор Владимир Савин много усилий к этому прилагает.

- Зачем?

- Требование времени и политика компании. Чтобы хорошие кадры чем-то «заманивать», создавать условия.

Тверь - родина шестиосных

ТВЗ основан 25 августа 1898 года франко-бельгийской фирмой «Диль и Бакалан». Среди уникальной продукции ТВЗ за разные годы можно назвать шестиосный вагон-салон длиной 26 метров для поездок великих князей (1906 г.), вагон-лабораторию с реактивной тягой для испытаний вагонов при скоростях движения до 300 км/час (1979 г.). Сегодня ТВЗ выпускает более 15 модификаций магистральных пассажирских вагонов разной комфортности для скоростей до 160 и 200 км/ч, с гофрированной и плоской («европей­ской») обшивками.