13 октября – Всемирный день зрения

Вот уже более трети населения России, по последним данным, пользуются компьютерами. В какой степени компьютер сказывается на зрении человека. Об этом мы говорим с известным психологом и преподавателем факультета журналистики МГУ Владимиром ШАХИДЖАНЯНОМ.

Выбор собеседника обусловлен тем, что Владимир Шахиджанян, во-первых, изучал эту проблему, а во-вторых, по его программе «Соло на клавиатуре» занимаются миллионы наших соотечественников.

- Владимир Владимирович, в какой степени ухудшает зрение постоянное сидение за компьютером?

– Специалисты Института Гельмгольца (а я там провёл много времени, ибо именно там мне меняли два хрусталика и спасли от слепоты) считают, что массовая компьютеризация отрицательно сказывается на здоровье человека. И в первую очередь влияет именно на глаза. А из-за этого портится работа других органов, нервной системы, психики.

Кандидат медицинских наук, сотрудник Института Гельмгольца Анатолий Кривошеев (я хорошо с ним знаком) справедливо считает, что сидеть перед монитором более тридцати-сорока минут без перерыва – губительно для зрения. И он же, этот доктор, советует устраивать секундные перерывы во время работы за компьютером. То есть время от времени прикрывать веки на одну-две секунды, моргать. Об этом забывают любители компьютерных игр, об этом не думают бухгалтеры, инженеры, студенты, журналисты, словом, все, кто использует в работе компьютер. Частое моргание, во-первых, снимает нагрузку на глаза, а во-вторых, глаза при этом лучше увлажняются.

– Связано ли как-то с проблемами зрения появление вашей программы «Соло на клавиатуре»?

– Я действительно создавал программу не только для того, чтобы человек мог научиться набирать на компьютере слепым десятипальцевым методом, но и чтобы зрение не портилось. Если работающий за компьютером использует слепой десятипальцевый метод (то есть не выискивает глазами каждую букву на клавиатуре), то нагрузка на зрение снижается на 30–40%. А в результате меньше устаёт и, что немаловажно, экономит время. При зрячем наборе на создание одной страницы уходит полчаса. При слепом методе – около пяти минут.

– А правда ли, что вы создали сайт Набираем.ру (www.nabiraem.ru), где хотите собрать воспитанных, энергичных, интеллигентных, отзывчивых людей, которых и вопросы здоровья заботят?

– Не совсем так. Сайт Набираем.ру действительно существует, и там сейчас уже более ста тысяч зарегистрированных пользователей, но главная его задача – помочь людям общаться. Принцип, заложенный в основу сайта, – «Я – тебе, а ты – другому». Мир жесток и несправедлив. И я решил создать в Интернете место, где люди готовы помогать друг другу. А чтобы общаться больше и лучше, они там же проходят курс «Соло на клавиатуре» в онлайне. И заодно я учу их общаться (для чего создал курс «Учимся говорить публично») и помогаю понять себя (с помощью моего же курса «Гимнастика души»).

Конечно, мне будет приятно, если читатели «Аргументов недели» пополнят ряды нашего сообщества, нашей оригинальной, новой, для многих непривычной социальной сети.

– Верите ли вы, Владимир Владимирович, в то, что Интернет может помочь человеку жить лучше?

– Не сомневаюсь в этом. И сайт www.nabiraem.ru – лучшее тому подтверждение. Я каждый день получаю десятки писем от наших учеников и пользователей. И каких писем!

– Скажите, как вам удаётся в вашем возрасте (ведь вам уже за семьдесят) сохранять оптимизм и напор?

– Всё просто: мне нравится жить. Уверен, что человек – это возможность, а жизнь – это творчество. Мои друзья, коллеги, другие люди, с которыми я встречаюсь (у меня довольно широкий круг общения), заряжают меня оптимизмом, и я делюсь им (оптимизмом) с учениками, в том числе и на сайте Набираем.ру.

Я часто цитирую слова недавно ушедшего из жизни великого поэта Андрея Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек». Увы, иногда компьютер разрушает человека. Я имею в виду бездумное использование компьютерных игр и посещение пошлых, вредных, гадких и мерзких сайтов в Интернете: сайтов, призывающих людей кончать самоубийством, ресурсов, где используется детская порнография, экстремистских сообществ.

Мне нравится фраза Станислава Ежи Леца: «Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены». И я уверен, что Интернет, несмотря на всё негативное, что там есть, способен уже сегодня объединять людей. По мере своих сил и возможностей я пытаюсь участвовать в этом процессе.