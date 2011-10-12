Общефедеральный социальный проект «Подарим детям мир знаний!» под эгидой газеты «Аргументы недели»
Нам не всё равно, на каких книгах воспитываются наши дети!
№ 40(281) от 13.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Дорогие друзья «Аргументов недели»! В прошлом номере нашей газеты мы поделились с вами нашим новым проектом «Подарим детям мир знаний!». Мы подготовили книги, которые представляют собой качественную, проверенную временем детскую литературу, научившую не одно поколение в нашей стране грамотно рассуждать, логически мыслить, любить родной язык, узнать и полюбить историю и культуру своей страны. Наша задача – сделать эти книги доступными для всех детей России!
На первом этапе проекта в свет вышли уже 4 книги:
А. Хайт, А. Левенбук «Радионяня. Веселая грамматика».
Генри Э. Дьюдени «Кентерберийские головоломки».
В. Костомаров «Жизнь языка. От вятичей до москвичей».
М. Гумилевская «Как открывали мир. Из истории открытий и путешествий».
Мы обратились ко всем, кому не всё равно, на каких книгах воспитываются наши дети, в какой стране жить, присоединиться к проекту и внести свой вклад в дело становления настоящих личностей! Мы предлагаем подарить книги библиотекам интернатов, детских домов, школ, городским и сельским библиотекам, а также многодетным семьям, выкупив их в редакции по минимальной цене – себестоимости производства.
За неделю к нам поступило немало звонков от желающих принять участие в проекте. Редакция искренне благодарит читателей за доверие к нашей газете!
Через месяц мы опубликуем первые результаты проекта: количество средств, поступивших на счёт, и перечень детских учреждений, куда с вашей помощью были направлены детские книги. Подробные отчёты будут регулярно публиковаться в нашей газете и на сайте
www.argumenti.ru.
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