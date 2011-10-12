Все урки в гости к нам

Статистику преступлений мигрантов то скрывают власти, то завышают националисты. Но всё же летом 2011 г. руководство Следственного комитета официально признало, что половина изнасилований и каждое седьмое убийство в столице совершаются гастарбайтерами. Но причины этого деликатно обходятся стороной. В настоящий момент Россия является единственной в мире страной, имеющей безвизовый режим с основными государствами мирового наркотрафика. А поток прибывающих в страну мигрантов достиг таких масштабов, что гостей даже формально не проверяют на предмет судимостей и принадлежности к бандформированиям.

Кунаки-разбойники

27 сентября 2011 г. на стройке во Фрунзенском районе Петербурга группа гастарбайтеров изнасиловала 12-летнюю девочку. Депутат Законодательного собрания Олег Нилов обратился к начальнику ГУВД Михаилу Суходольскому с просьбой взять расследование этого вопиющего преступления под свой контроль. Однако местные СМИ скандальную ситуацию обошли стороной, а в редакциях говорят, что на то была команда свыше. Дескать, не нужно поощрять националистические настроения перед выборами и годовщиной событий на Манежной площади. Да и новому губернатору не нужен такой информационный фон.

Почти никто из коллег не отреагировал и на начавшийся в горсуде процесс над Озодом Эрнапасовым, нелегалом из Узбекистана, который в сентябре 2010 г. изнасиловал и убил девятилетнего петербургского школьника. Один коллега рассказывал, что редактор газеты снял этот материал, поскольку закон якобы запрещает журналистам указывать национальность преступника. На самом деле такого закона нет: проект постановления рассматривался несколько лет назад в Московской городской думе, но не получил поддержки.

«Дело Эрнапасова» показательно тем, что 25-летнего убийцу не должны были вовсе пускать в страну: он ранее судим и употребляет наркотики. Погибшего ребёнка, соседа по двору, он приглашал к себе домой на глазах нескольких свидетелей, не пытаясь замести следы. Уголовником был и Шодибек Мамиров, которого Узбекистан недавно выдал России. Его преступление словно под копирку: изнасиловал и убил малолетнего сына случайной знакомой. Прибыв в Петербург, Мамиров записал в анкете, что не судим, а системы проверки этой информации не существует.

– В Москве и Петербурге живут сотни тысяч таджиков, а у них на родине 15 лет не затихает гражданская война, сопровождающаяся уничтожением целых деревень, – рассказывает бывший сотрудник МВД Таджикистана Игорь Шквырин. – В ходе межклановых разборок обычное дело, когда женщин и детей сажали в яму и забрасывали её гранатами. Сегодня я встречаю в России бандитов, которые всё это вытворяли. Оказывается, они спокойно работают здесь строителями. Я пытался слить информацию петербургским коллегам, но оказалось, что она никому не нужна. Отделы, которые с советских времён занимались этнической преступностью, расформированы. Зато молодёжными экстремистскими группировками занимается целый отдел УБОП.

Представители таджикской диаспоры в Петербурге не разглашают сведений о своей численности, узбеки и азербайджанцы – наоборот. Как утверждает глава питерских азербайджанцев Вагиф Мамишев, в городе осели до 800 тыс. земляков. По словам лидера узбекского землячества Алиджана Хайдарова, летом на берегах Невы собирается до 750 тыс. соотечественников. Каждую неделю из Ташкента в Питер прибывает десять авиабортов по 300 человек. Плюс прямой поезд – около тысячи пассажиров. Вероятно, миграционным службам недосуг проверять всю эту армию на предмет судимостей и участия в военных преступлениях.

Неудивительно, что Россия за несколько лет стала европейским лидером по мигрантам. Только по официальным данным, их в стране более 10 миллионов. Например, каждый третий таджик трудится в России. В отчётах УФМС отмечается, что качественный состав мигрантов изменился: часто едут люди, не знающие ни русского языка, ни традиций.

Триады на стройке

Трое таджикских гастарбайтеров в первый же день пребывания в Петербурге затащили в свою комнату русскую девушку и насиловали её несколько дней. Трижды судимый узбек грабил в подъездах граждан, чтобы набрать арендную плату за жильё: двое убитых, четверо раненых. Группа грузин, промышлявшая частным извозом, убивала и грабила наиболее солидных пассажиров: не менее пяти смертей. Примеров подобной дикости – десятки.

– У нас было три заявления от киргизских мигрантов, что их грабит банда соотечественников, – рассказывает оперативный сотрудник Невского района Петербурга. – Это значит, что реально счёт идёт на десятки, потому что обычно гастарбайтеры властям не жалуются. Мы понятия не имеем, что происходит внутри землячеств: туда трудно внедрить информаторов, да и денег на агентурную работу давно не выделяют. Мне рассказывали, что можно приехать на стройку, заплатить старшему, и он даст вам человека, который признается в любом преступлении. Как в китайских триадах.

– Для оперативников «на земле» разбираться с проблемами приезжих – хуже нет, – делится опытом адвокат Николай Артамонов. – Они боятся сболтнуть лишнего, хотя и при желании по-русски говорят с трудом. Никто из них не живёт по месту регистрации и в любой момент может уехать из города. Средний россиянин свернёт себе мозги в их родственных и финансовых отношениях. В конце концов, часто случается, что они просто неприятно пахнут, сидя в твоём рабочем кабинете. И очень хочется, чтобы такой гость поскорее ушёл.

В нынешнем году силовики, словно сговорившись, сняли табу с этой темы. Начальник полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов рассказал, что мигранты совершают каждое десятое преступление в регионе. Шеф московской полиции Владимир Колокольцев сообщил, что на совести приезжих и вовсе 70% преступлений в столице, а раскрывается только половина из них. Глава столичного Следственного комитета Вадим Яковенко подтвердил, что приезжие делают погоду по изнасилованиям и грабежам.

Европейский опыт свидетельствует, что самые страшные криминальные плоды даёт второе поколение приезжих. В России пожар уже начался. Но партия власти, как и оба её лидера его не видят в упор.

И с каждым днём всё интереснее – почему?