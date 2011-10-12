Калалимтикко

Карелы – знатные рыболовы. Потому в их традиционной кухне рыба во всех видах: соленая, сушеная, вяленая, копченая. К слову, соленую рыбу в Карелии используют для приготовления супов, вторых блюд, а также подают с горячим картофелем. Рыба входит в состав салатов, ее отваривают, жарят, запекают в тесте. Для карельской запеканки нужна жирная рыбка: угорь, лосось, скумбрия или сельдь.

Филе сельди нарезать ломтиками. Сырой картофель, очистить и также нарезать некрупными дольками. На сковороду слоями выложить картофель и рыбу, посыпать рубленным луком, мукой, сбрызнуть маслом и запечь.

Примерно через 40 минут, когда картофель будет готов, запеканку залить яично-молочной смесью и вновь поставить в духовку на четверть часа.