Калалимтикко
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 40(281) от 13.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Карелы – знатные рыболовы. Потому в их традиционной кухне рыба во всех видах: соленая, сушеная, вяленая, копченая. К слову, соленую рыбу в Карелии используют для приготовления супов, вторых блюд, а также подают с горячим картофелем. Рыба входит в состав салатов, ее отваривают, жарят, запекают в тесте. Для карельской запеканки нужна жирная рыбка: угорь, лосось, скумбрия или сельдь.
Филе сельди нарезать ломтиками. Сырой картофель, очистить и также нарезать некрупными дольками. На сковороду слоями выложить картофель и рыбу, посыпать рубленным луком, мукой, сбрызнуть маслом и запечь.
Примерно через 40 минут, когда картофель будет готов, запеканку залить яично-молочной смесью и вновь поставить в духовку на четверть часа.
Нужно: Картофель – 3–4 средних клубня, сельдь свежая – 1 рыбина, репчатый лук, яйцо, молоко – 1/2 ст., растительное масло – 2 ст. л., по щедрой шепотке муки и соли.
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