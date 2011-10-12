Ах, эта свадьба!

Свадьба на экзотических островах! Церемония в средневековом замке Прованса, Чехии или в венецианском палаццо! Свадебный обряд по индуистской традиции! Какие только варианты не искушают нынешних женихов и невест. Безусловно, все хотят, чтобы день рождения их семьи запомнился на всю жизнь? Ну или хотя бы до следующей свадьбы…

Однако чтобы сделать вступление в брак неповторимым, вовсе не обязательно отправляться за тридевять земель и чужого «киселя» хлебать. Достаточно присмотреться к традициям россиян. В них каждый найдет себе по вкусу и красивые ритуалы, и неожиданный сценарий, и даже неповторимое праздничное меню.

Допустим, вы любитель шашлыка. Частенько выбираетесь с друзьями на пикники или собираете гостей у себя на даче, чтобы попотчевать их блюдами, приготовленными на углях. Тогда для вас нет ничего лучшего, чем грузинская свадьба! Да, да, шашлык – мивади по-грузински – одно из центральных блюд щедрого на мясные угощения кавказского свадебного застолья. Для поддержания национального колорита вам непременно понадобится и красное вино. Грузины на свадьбу своих детей обычно достают из семейных погребов лучшие запасы. А вот «горько!» на грузинской свадьбе кричать не принято. Зато каждому гостю предоставляется право на изысканный и красивый тост.

Если же вы любите попариться в баньке, не прочь отведать блинков и душа ваша поет под звуки гармони, то как будто специально для вас создана… нет, не русская, а татарская традиционная свадьба! К слову, татары не стремятся собрать на свадьбу сотни гостей. Раньше в деревнях пышные свадебные торжества – туй по-татарски – были редкостью. После того как мулла проведет никах – это мусульманский обряд бракосочетания, сродни венчанию у христиан, молодожены отправляются в баню. Откуда их встречают блинами. На настоящей татарской свадьбе обязательно должна играть гармонь. Танцуют и веселятся все! Играют в йозек салышлы или куперле, участвуют в конкурсах. И еще наперебой рассказывают примечательные сюжеты из истории семей жениха и невесты. А вот алкоголя на татарской свадьбе быть не должно. Считается, что «пьяный» праздник станет проявлением неуважения к молодым. Что касается угощения, то к свадебному татарскому столу обязательно подают гуся и проводят целый ритуал пожеланий: жениху, как главе новой семьи, достается голова птицы, невесте – символ помощницы мужа, шея, а крылья вручают молодым девушкам, мечтающим о скором и счастливом замужестве. Кроме того, готовят губадию (праздничный пирог с многослойной начинкой), чак-чак и токмач (лапшу). Кстати лапшу к татарской свадьбе стараются нарезать как можно более длинной, чтобы супружеская жизнь у молодых была долгой.

Если же вы сторонник рационального подхода во всем, но вам никак не удается отвертеться от уговоров родных и близких, жаждущих повеселиться на вашей свадьбе, обратите внимание на еврейские традиции. Несмотря на то, что по иудейским обычаям праздновать свадьбу можно несколько дней, молодожены вправе бросить гостей и уединиться в приготовленных для них покоях, сразу же после обряда публичного разбивания чаши. Кстати, поговаривают, что брачный контракт, обручальные кольца и фата – еврейские изобретения. И во всем этом сыны Авраама видят особый философский смысл и мудрые наставления. Так, обряд сокрытия лица в иудаизме называют бедекем. Он должен напоминать современному еврею, как в свое время ошибся Иаков, женившийся не на предназначенной ему Рахиль, а на ее старшей сестре Лие именно потому, что на той была фата.

Самая незабываемая свадьба это конечно в Тайланде, конечно это будет дороже чем у нас, но впечатлений будет море. Цены на организацию свадьбы на Пхукете на сайте experts-tourister.ru