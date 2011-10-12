Этноновости от 13 октября

Свердловская область

Екатеринбургская студия анимационных фильмов «Лукоморье Пикчерз» завершила начатую еще в 2009 году работу над созданием короткометражного мультфильма «У лукоморья…». Он озвучен на 25 языках народов мира, среди которых русский, ненецкий, татарский, хантыйский, мансийский, калмыцкий, эскимосский, чувашский, якутский, коми, горномарийский, удмуртский, бурятский, белорусский, хакасский, башкирский, чукотский и карельский. Сделали это носители языка – дикторы национальных телекомпаний и актеры театров. Выпуск мультика не является коммерческим проектом, он будет свободно распространяться в Интернете.

Челябинская область

В Увельском Доме народного творчества прошел I-й областной фестиваль ручного ткачества «Полотняная река». В рамках мероприятия работали мастер-классы, во время которых участники конкурса и гости фестиваля могли попробовать себя в ажурном, полуажурном и браном ткачестве.

Курганская область

В Курганском областном краеведческом музее открылась выставка «Культура и быт народов Зауралья», посвященная Году единства, дружбы и сотрудничества. В экспозиции представлены музыкальные инструменты, книги и фотографии народностей региона, национальные костюмы. Выставка проработает до конца октября.

Ямало-Ненецкий АО

В Тарко-Сале прошел 9-й открытый фестиваль творчества финно-угорских и самодийских народов «Семь цветов радуги». Участники фестиваля играли на национальных музыкальных инструментах, угощали друг друга блюдами традиционной кухни народов Севера. Состоялись конкурсы стилизованной национальной одежды, декоративно-прикладного творчества.

Республика Карелия

В Карелии при поддержке Минрегиона России вышла в свет книга для детей «Сам слышал, сам видел. Вепсские сказки». Она издана сразу на двух языках – русском и вепсском. В сборник вошло 11 вепсских народных сказок. Они отражают различные образцы вепсской речи, собранные на территориях Карелии, Ленинградской и Вологодской областей.