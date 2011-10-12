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Еврейский съезд на родине Ленина

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Марина ДОЛГИХ ]

Еврейский съезд на родине Ленина

Ульяновск на прошлой неделе стал центром еврейской культуры, причем не только российским, но и международным. Самолетами, поездами и автомобилями добирались из разных уголков страны и из-за рубежа на родину вождя мирового пролетариата сотни представителей древнего народа.

Экономия средств

Все дело в том, что здесь одновременно решили провести сразу несколько крупных мероприятий: 1-й Съезд Российского еврейского молодежного конгресса, конференцию совета Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА), съезд Федерации еврейских организаций и общин России – ВААД, 1-й Международный фестиваль еврейской культуры «На крыльях мечты». Да еще при финансовой поддержке Минрегиона России в Ульяновске прошли молодежный немецко-еврейский круглый стол и семинар-тренинг для журналистов еврейских ­региональных изданий Приволжского и Центрального федеральных округов. На вопрос, зачем так много и сразу в одном месте, организаторы искренне отвечали: «Для экономии средств!»

А началась эта необычная еврейская неделя с торжественного открытия в центре города у здания еврейской общины скульптуры ханукии – традиционного иудейского девятисвечника. Правда, во всех официальных заявлениях именовался памятник «менорой», т.е. семисвечником, что вызвало большие споры в рядах представителей еврейской общины. Неоднозначно отреагировало на этот символ и интернет-сообщество города, мол, лишний он на нашей центральной улице им. Ленина и будет только провоцировать скинхедов на всякие безобразия. Впрочем, опасаться за памятник не стоит. Во-первых, расположился он буквально в метре от входа в здание общины, на дверях которой грозно красуется предупреждение об охране объекта ЧОПом, а во-вторых, на открытии скульптуры присутствовали не только традиционные в таких случаях раввин Берл Лазар, секретарь израильского посольства в РФ Шломо Воскобойник, но и губернатор области Сергей Морозов. Последний очень тепло отзывался об активности нынешней ульяновской еврейской общины и напомнил, что еще в бумагах XVIII века евреи Симбирска упомянуты не из-за многочисленности, а благодаря своим добрым делам.

Первый международный?

Инициативность этой национальной общины Ульяновска связывают с тем, что в ней много молодежи. Любопытно, что ровно в этом же ветераны российского еврейского национального движения видят и недостаток. Они искренне недоумевали, почему фестиваль еврейской культуры назван международным, если выступали на нем исключительно гости из Израиля, да к тому же профессиональные музыканты.

– Почему фестиваль назвали «первым»? Таких за последние 20 лет проведено множество. Для нас, старой гвардии, фестиваль – это прежде всего смотр самодеятельных коллективов из разных регионов и стран. А здесь мы увидели лишь театр «Шалом» из Москвы да одного скрипача из Израиля, – удивлялась приехавшая из Нижнего Новгорода Елена Израилевна.

Начинаю с пристрастием изучать программу: фотовыставка израильских художников, мастер-класс по израильским танцам, публичная лекция «Израиль сегодня», кинопоказы фильмов израильских режиссеров… В самом деле, происходящее правильнее было бы назвать фестивалем израильской культуры. А еврейский народ даже на постсоветском пространстве, не говоря уже об остальном мире, настолько разнообразен и многолик, что вполне мог бы представить свою, не похожую ни на какую другую, культуру. Возможно, это все-таки случится, и следующий – 2-й фестиваль можно будет назвать международным фестивалем еврейской культуры без всякой натяжки.

Диалог с властью

На конференции ФЕНКА главным был вопрос взаимодействия с властью. Представители регионов делились опытом, удается ли им наладить на местах диалог с местными органами власти, получить субсидии или гранты на свою работу.

– Наши региональные организации сталкиваются с трудностями при передаче им зданий, – говорит Евгения Михалева, генеральный директор ФЕНКА. – По закону строения передаются лишь религиозным организациям. Однако на помещения претендуют не только они. Забайкальская еврейская национально-культурная автономия договаривается с властями Читы, что бы при передаче гигантского здания старой синагоги часть помещения будет отдана под религиозные нужды, часть – под еврейские общественные организации, а еще часть – под дом национальностей!

Чего хочет молодежь?

Еврейских молодежных организаций в нашей стране существует немало. Зачем понадобилось создавать еще одну? Вот как ответил на этот вопрос руководитель Российского еврейского молодежного конгресса Игорь Дабакаров:

– Все ранее действовавшие в нашей стране молодежные еврейские структуры – зарубежные. А мы – молодые российские евреи – решили создать свою, не зависимую ни от кого организацию. Второй важный момент – наше объединение светское. Главная цель, которую перед собой ставим – сохраниться именно как российские евреи с самобытной культурой. Сделать это можно, на наш взгляд, через академическое еврейское образование. Мы намерены привлекать к преподаванию для еврейской молодежи евреев-россиян из числа крупных ученых. Проект «Виноградники Акивы» пройдет по всей стране в виде лекций, семинаров-тренингов. На съезде молодежного еврейского конгресса не раз подчеркивалось: мы не должны забывать, что живем в многонациональном государстве, поэтому наши организации обязаны быть открытыми, делиться своей культурой и взаимодействовать с другими народами. Кроме того, мы будем выращивать из наиболее инициативных ребят полноценных современных лидеров, обладающих навыками руководителей, знающих основы администрирования, фандрайзинга.

Связь поколений

Проблема всех национально-культурных объединений в России – разобщенность поколений. Еврейские в этом плане – не исключение. Романтики, создавшие этнические общества в начале 90-х, по-прежнему возглавляют их, но они уже люди в возрасте и постепенно отходят от дел. А дела эти порой и передать-то некому, ведь большинство нынешнего среднего поколения было поглощено экономическим выживанием. Молодежь последние годы быстро оказывалась в орбите влияния религиозных организаций. Но для формирования здорового гражданского общества крайне важно, чтобы помимо конфессиональных были еще и адекватные светские этнические объединения. Хорошо, если национал-романтики 90-х успеют передать свой конструктивный опыт новому поколению россиян. Собственно, это главное, что было продемонстрировано в Ульяновске, где в большом зале Ленинского мемориала собрались более 1000 российских евреев разных возрастов и взглядов, объединенных желанием оставаться самими собой на своей родине – в России.

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