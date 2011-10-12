Безмолвная революция

Человечество стареет. И Россия, имеющая далеко не лучшие в мире показатели по продолжительности жизни, не исключение. К 2020 г. каждому пятому жителю нашей страны будет за 65. Еще в конце 90-х тогдашний генсек ООН Кофи Аннан назвал ситуацию с глобальным старением «безмолвной революцией». А всякая революция в конечном счёте меняет сознание общества. И чем скорее мы начнём понимать, что люди «за 50» – отнюдь не отработанный материал, тем более мягкой окажется эта новая мировая революция для нас.

Третий возраст

Уже сейчас людей пенсионного возраста в России больше, чем детей и подростков. Однако само понятие «пенсионер» очень и очень общо. По мнению Первого заместителя Председателя Правления «Российского фонда мира», писателя, академика Академии Российской словесности Анатолия Салуцкого, сегодня есть смысл говорить о двух категориях пожилых людей:

«С одной стороны, мы имеем очень уважаемых пенсионеров еще советского времени, которым весьма непросто живется сегодня. И которые остро нуждаются в поддержке государства. А с другой – людей, с 40 лет живущих в новом обществе. И они, конечно, к 60 годам чувствуют себя гораздо увереннее. Поэтому к ним нужен абсолютно другой подход».

Другой подход – это как раз понимание того, что именно представители «третьего возраста» в скором времени составят основной трудовой баланс страны. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что эти люди во всём цивилизованном мире являются активными потребителями товаров и услуг, предназначенных именно для данной возрастной категории. На них работают модная индустрия, промышленность, туризм; банки заманивают выгодными предложениями. В цивилизованном мире – но пока не в России.

«У нас пол-Москвы (имею в виду пожилых людей) ходят с алюминиевыми палками иностранного производства, – сетует Анатолий Салуцкий. – Хотя их прекрасно могут выпускать наши средние предприниматели. Но они просто не понимают, какая это колоссальная торговая ниша – товары для людей данного возраста!»

Прямая речь Арина Слынко, директор по связям с общественностью компании O1Properties: – Возрастная категория «50 +» – самая быстрорастущая в мире. Безусловно, рынок товаров и услуг для неё будет развиваться. Уже сейчас производители выпускают ряд товаров, рассчитанных на людей старшего поколения: телефоны с большим дисплеем и кнопками, голосовые тонометры, холодильники с прозрачными дверцами и т.д. Надеюсь, в рамках Проекта «50 ПЛЮС» мы сможем комплексно обсудить проблемы, которые существуют в этом вопросе в России; способствовать их решению, а также дальнейшему развитию рынка товаров и услуг для данной возрастной категории.

Костюм для бальзаковской дамы

Однако забрезжила надежда, что поворот в отношении к представителям старшего поколения может произойти и у нас. Несколько месяцев назад в полный голос заявил о себе Проект «50 ПЛЮС». Это частная инициатива. Но её поддержали серьёзные государственные структуры и представители частного бизнеса.

Светлана Орлова, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, председатель попечительского совета Проекта «50 ПЛЮС» считает: он должен стать «главным для России»:

«В связи с изменением возрастного состава российского общества зрелое поколение выходит на первый план и играет всё большую роль. Однако с точки зрения норм нашего общества эти люди не слишком востребованы. В 45–50 лет невозможно пройти переподготовку, очень сложно получить новую профессию. Или оформить кредит в банке, чтобы начать своё дело, – даже если у человека очень хороший проект и прекрасное обоснование. Существует масса вопросов к потребительскому сектору. Например, мало моделей одежды для женщин бальзаковского возраста. Как и современной электроники, которая рассчитана на использование пожилыми людьми. Проект призван эту ситуацию поправить. Среда должна стать более дружелюбной для людей старшего возраста».

И кое-что в этом плане уже делается. Например, в компании «МегаФон» предлагают специально для пожилых так называемый социальный телефон с большими кнопками. На аппарате есть удобная клавиша экстренного вызова (на 5 номеров + SMS), две клавиши быстрого вызова родных, светодиодный фонарик. Стоимость телефона вполне приемлемая – 1500 рублей. На представителей старшего поколения во многом рассчитан и специальный сервис – «МультиФон», благодаря которому собеседники могут видеть друг друга.

«Пожилые люди, как в принципе и молодые, обладают разными знаниями и навыками. Кто-то без труда пользуется всеми благами современного технологичного мира: выходит в Интернет, ведёт аккаунты в социальных сетях, использует систему электронных коммунальных платежей и многое другое. А для кого-то до сих пор сложно отправить sms, – говорит Пётр Лидов, директор по связям с общественностью ОАО «МегаФон». – Поэтому в нескольких регионах сотрудники «МегаФона» совместно с городскими администрациями проводят специальные курсы для людей зрелого возраста, где обучают работе в Интернете, пользованию мобильными услугами и устройствами. Особое внимание в программе обучения уделяется теме мобильного мошенничества и способах защиты от него. Потому как не секрет: мошенники чаще всего выбирают своими жертвами детей и людей старшего поколения.

Прямая речь Анатолий Салуцкий, Первый заместитель Председателя Правления «Российского фонда мира», писатель, академик Академии Российской словесности: – В России много делается для пожилых людей. Но как-то разбросанно, раздёрганно. Проект «50 ПЛЮС» ставит своей целью всё это привести в единую систему. Выстроить взаимоотношения пожилых и молодых, в том числе и в духовном плане. Потому что это очень важно: духовная связь поколений. У нас она разорвана в силу исторических издержек и технологических причин – стремительное появление новых профессий.

Одиночество – это серьёзно

Большая проблема пожилых – одиночество. У тех, кто помоложе, есть вариант замены живого общения виртуальным. Но далеко не всякий пенсионер возьмётся с энтузиазмом осваивать Windows и Интернет. И не только потому, что боязно: у многих на покупку техники просто нет средств. Ну а если говорить о глухой провинции, то и сам Интернет там до сих пор в диковинку. Однако, по мнению Антонины Кузнецовой, заместителя генерального директора ФГУП «Почта России», даже на селе проблема одиночества пожилых людей решаема.

«Мы активно внедряем современные технологии, чтобы пенсионеры получали от почтальонов не только деньги, но и исчерпывающую информацию, – говорит она. – На селе почтальоны играют особенно важную роль в жизни пожилых людей. Они не только приносят им пенсии, но и оформляют на дому подписку на газеты и журналы. Причём ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также инвалидам I и II групп – с 20%-ной скидкой на доставку. Почтовые работники разносят пожилым людям, которым трудно добираться до магазина, самые необходимые товары и продукты питания. Например, в Тверской области наши работники доставляют пенсионерам на дом свежий хлеб. Ежедневно общаясь с пенсионерами, почтальоны лучше всех знают их проблемы и потребности. Почтовики готовы выслушать своих пожилых клиентов, помочь им в решении различных бытовых проблем. Кроме того, при многих отделениях связи на селе открыты клубы пенсионеров, где в дружеской атмосфере пожилые люди находят недостающие им общение и поддержку».

Впрочем, одиночество — отнюдь не только сельская проблема. В крупных городах в последнее время практически исчезло понятие «бабушкиных посиделок» во дворах. Современные новостройки «вымыли» этот некогда популярный вид досуга пожилых людей. К счастью, проектировщики и застройщики готовы поправить существующее положение дел. Так, Группа компаний ПИК в своих исследованиях покупательских предпочтений уделяет особое внимание мнению старшего поколения. При проектировании окружения домов здесь обязательно предусматривают обширную рекреационную зону с ограничением проезда автотранспорта внутри всей площадки. Это обеспечивает безопасность и личный комфорт жильцов. Обязательно – большое количество скамеек и лавочек, прогулочных дорожек и площадок для отдыха с детьми; устанавливаются пандусы и поручни. А также – дополнительное освещение общественных зон.

«К тому же мы разрабатываем ряд услуг, особенно важных для категории клиентов старшего возраста, – говорит представитель компании ПИК. – Это уборка квартир, организация кейтеринга, передержка собак, полив цветов, мытье и прочие важные бытовые мелочи. Для наших жильцов старшего возраста мы разрабатываем систему специальных скидок».

Событие 1–3 ноября 2011 г. в ЦВК «Экспоцентр» пройдет Форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». Это первая специализированная выставка товаров и услуг для людей зрелого возраста; уникальный выставочный проект, который соберёт в одном месте компании различных сфер деятельности, представляющие интерес для тех, кому за 50.

Больше возможностей

Общеизвестный факт: попадание в категорию «50 +» в нашей стране — это резкое ограничение возможностей. Дискриминация при приёме на работу, невозможность получить банковский кредит — список можно продолжать довольно долго. Однако в последнее время и тут наметились кое-какие подвижки. Например, столичный банк «Огни Москвы» с 1 октября запустил социальную программу, ориентированную на пожилых людей.

«Она предусматривает финансирование дополнительного обучения, а также кредитование отдыха и лечения пенсионеров, – говорит президент банка Мария Росляк. – В её рамках люди старшего поколения могут получить и финансовую поддержку для запуска собственного бизнеса».

«После 50 начинается вторая жизнь человека, и она может быть очень интересной во многих отношениях, – считает писатель Анатолий Салуцкий. – Но для этого обществу и государству и самим гражданам надо совершить переворот в мышлении».