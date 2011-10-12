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На чем основывать интеграцию

Демографическая ситуация в России и развитие фермерского движения

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Вячеслав ЕФРЕМОВ, президент Группы Компаний «ОТЭК» ]

На чем основывать интеграцию

По прогнозам специалистов, коренное население России в ближайшие десять-пятнадцать лет существенно сократится. Оно составит менее 100 млн. человек. Такое положение дел может привести к реальной угрозе потери территориальной целостности. А также – возникновению очагов напряжённости и конфликтов по всей стране. Многие чиновники и олигархи, понимая (или интуитивно чувствуя) это, уводят капиталы из России. И готовят себе за границей «запасные аэродромы».

Сотовые системы

Огромные пространства, прежде всего за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке, уже в ближайшем будущем могут стать настолько безлюдными, что присутствие иностранных граждан на пустеющих территориях начнёт восприниматься как естественный и объективно необходимый факт. Собственно, такое уже происходит.

Известная демографическая проблема из разряда социальных превращается в стратегическую и политическую. Ибо в таком контексте речь уже идёт о сохранении российской государственности и территориальной целостности. Очевидно, что сохранение целостности государства и соответствующей территории возможно только при условии равномерного заселения всей территории России. Прежде всего – Севера европейской части, Верхнего Поволжья; территории между Средней Волгой и Уралом; Сибири (Западной, Центральной, Восточной – всей). И – Дальнего Востока.

Исходя из сегодняшних реалий, социально-демографические проблемы («с прицелом» на сохранение целостности государства) эффективно можно решать только на основе развития производительных сил в сельской местности.

Основное направление – построение развитой системы взаимодействующих фермерских хозяйств по всей России. От Калининграда – до Анадыря. Это позволит создать равнопрочную территориальную «ткань» государства. А она станет настоящим фундаментом и опорой страны.

Система фермерских хозяйств должна быть сформирована по подобию и аналогу «сотовых» систем. Они, как узловые точки, призваны формировать и концентрировать вокруг себя производственно-хозяйственную деятельность соответствующей территории. А также – собирать людские ресурсы, быть центром распространения знаний, инноваций и передовых технологий.

Шанс на возрождение

Десятки лет в России исторически формировались огромные промышленные мегаполисы: Москва, С.-Петербург, Среднее Поволжье, Урал, Новосибирск… За постсоветский период образовались и агропромышленные мегаполисы: Белгород, Курск, Липецк, чернозёмные области, Краснодар, Ростов, Ставрополье и ряд других.

Оставшаяся территория – огромный пласт. Он ждёт своего шанса на возрождение. И не только он! НОВОГО ускоренного освоения российских территорий требует как внешнеполитическая ситуация (связанная с проблемой освоения природных ресурсов, прежде всего – углеводородов), так и глобальная проблема продовольственной безопасности и борьбы с голодом. Думается, в настоящий момент надо ЗАНОВО ПЕРЕОСВОИТЬ территорию России. Если Столыпин планировал и делал шаги, чтобы ОСВОИТЬ, то нынешнему поколению россиян следует ПЕРЕОСВОИТЬ территорию страны. И сделать это эффективно можно только через активное развитие российского фермерства.

Формирование равнопрочной сотовой агросети фермерских хозяйств должны обеспечить федеральные и региональные органы власти. А именно – проводя патерналистскую политику по отношению к фермерству. И делать это через применение модели государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Не следует путать ГЧП с огосударствлением АПК и призывами к возврату и возрождению советских колхозов и совхозов. Современный фермер, будь то животновод, растениевод, переработчик, логистик и др. – это индивидуальный частный предприниматель. Государство – его партнёр. Оно помогает при реализации крупных инвестиционных проектов. Прежде всего – в области генетики, инновационно-технологической политики, переработки и т.д. То есть на направлениях, нуждающихся в крупных инвестициях, организации международного сотрудничества, кооперации, исследованиях. Там, где отдельные фермеры не способны справиться в одиночку.

Но фермеры и сами должны подсказать государству – по каким направлениям им необходима помощь. Эффективнее всего они смогут сделать это, будучи социально активными и организованными методологически.

Такое «внутреннее» движение фермеров и представителей других малых форм хозяйствования к взаимопомощи, самоорганизации и кооперации предлагается осуществить в рамках Федеральных Агропромышленных Объединений (ФАПО) в области животноводства и растениеводства.

Государство должно помогать

ФАПО должны формироваться по территориальному признаку. И быть привязанными к Федеральным Округам (ФО), крупным территориям (Черноземье, Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал и др.). Ядром ФАПО, т.е. основным производственным звеном (ОПЗ) являются КФХ (коллективные фермерские хозяйства), ЛПХ (личные подсобные хозяйства). И другие агропредприятия, которые аффилированы в структуру ФАПО. В рамках ФАПО создаются различные структуры, которые систематизируют деятельность ОПЗ. Они же исключают дублирование ими одинаковых, сложных функций,

ФАПО обеспечивает ОПЗ генетическим фондом (скот, семена), оборудованием, кормами, логистикой, переработкой, сбытом и пр. Кроме того, решает задачу поставки генетики и инновационных технологий мирового уровня; осуществляет международное сотрудничество и привлечение зарубежных специалистов; обеспечивает формирование региональных резервных и продовольственных фондов; проводит единую инвестиционную политику в интересах ОПЗ.

Финансовой базой формирования сотовой системы взаимодействующих фермерских хозяйств должны стать государственное финансирование (в том числе и из регионального бюджета), финансовый лизинг и льготное кредитование сроком на 10–15 лет.

Фермерские хозяйства сотового типа в состоянии стать центрами упорядоченного привлечения рабочей силы. В том числе – из стран ближнего (например Средней Азии) и дальнего (Китай, Вьетнам) зарубежья. Тогда на уровне российских фермерских хозяйств можно обеспечить контроль и ограничение «расползания» неучтённой рабочей силы из-за границы.

Систему образования в агровузах нужно при этом несколько подкорректировать. Во всех сельхозвузах следует открыть факультеты по обучению фермерскому ремеслу по следующей схеме. Образование – высшее, срок обучения 4–5 лет, специализация на последних курсах (животноводство, растениеводство, другое), обучение – бесплатное. Демобилизованные военные со средним образованием принимаются без экзаменов. После окончания института – трудовая практика на базе действующих ферм (не менее трёх лет). Затем наиболее перспективным работникам региональные власти предоставляют возможность открытия собственных ферм.

Наследники Суворова и Столыпина

Два года назад Президенту РФ предлагалась разработка Программы «Наследники Суворова и Столыпина». Она рассчитывала на участие отставных военных и поствузовской молодёжи. Имея статус участника Госпрограммы (при соответствующем её финансировании государством), можно было бы добиться очень серьёзных успехов в демографии. В ней закладывается возможность для участников Программы строить себе дома (быстровозводимые конструкции, по современным технологиям). Если говорить о бывших военных – все мы наслышаны о проблеме жилья для них. А тут – свой дом! Люди обучаются целевым образом. То есть получают специальность, которая нужна будет им буквально завтра! Это не абстрактное приобретение «второй профессии» с последующим самостоятельным поиском работы (часто безуспешным). А – целевая переподготовка! Семьи живут вместе с детьми и дистанционно получают большой перечень услуг. Например, через WiMAX. Создаются новые семьи; в уже почти заброшенные российские деревни вновь приходит жизнь. Практически забытая «глубинка» становится перспективной территорией. Для решения демографической проблемы (понимая, что она тянет за собой реальную опасность утраты территориальной целостности – ведь потеря части, это уже потеря целостности), необходимо создать по всей России «сотовую» сеть взаимодействующих фермерских хозяйств.

Сделать это можно и нужно через создание ФАПО (федеральных агропромышленных объединений) в федеральных округах. И «увязать» этот процесс с разработкой Госпрограммы по подъему российской деревни – мы её назвали «Наследники Суворова и Столыпина». Существующие 250 тысяч фермерских и 18 миллионов личных подсобных хозяйств наконец-то обретут «точку опоры». И к своему удовлетворению поймут: их труд нужен стране!

Через систему ФАПО значительно вырастут уровень подготовки и производительность труда сельхозработников. А через реализацию названной Госпрограммы к действующим добавятся новые хозяйства. Так и будет решаться триединая задача.

Евразийский экономический союз

Предложения Владимира Владимировича Путина по созданию Евразийского экономического пространства (ЕЭП) и далее – Евразийского экономического союза (ЕЭС) – основа для формирования новых интегрированных отраслей Белоруссии, Казахстана, России. Сама жизнь ставит первоочередной вопрос об интеграции агропромышленных комплексов наших стран. Для России она нужна ещё и затем, чтобы в кратчайшие сроки избавиться от устаревших и консервативных структур управления сельским хозяйством. И перейти к новой системе управления АПК, отвечающей требованиям ХХI века.

Актуальнейшая и важнейшая задача – создание новой интегрированной отрасли мясного и молочного животноводства, формирование качественно иной генетико-племенной базы. Казахстан активно организует отрасль мясного животноводства. Белорусские животноводы формируют фактически новую молочную отрасль. Россия и Казахстан тратят огромные деньги на закупку зарубежного КРС. Порой эти затраты не только не окупаются, но и тормозят формирование адаптированных пород молочного и мясного скота.

Только соединив усилия учёных и практиков наших стран, выстраивая взаимодействие с ведущими странами-лидерами в генетике КРС, мы сможем существенно продвинуть вперёд решение вопросов молочного и мясного животноводства.

В этой связи предлагаемые нами ФАПО в области животноводства призваны стать основой интеграции АПК наших стран и создать надежный базис взаимодействия АПК Белоруссии, Казахстана и России. 

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