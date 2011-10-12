«Свои» не пролезут
№ 40(281) от 13.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В закон «О муниципальной службе в РФ» внесены поправки, запрещающие главам муниципальных образований принимать на службу своих родственников.
Законопроект на днях прошёл третье чтение в Государственной думе. Отныне у местных руководителей не получится принять на работу супругов и их родню, родителей, детей, братьев, сестёр. Запрет распространяется на ситуации, когда родственнику предстоит находиться в непосредственном подчинении у руководителя муниципалитета. Отдельный пункт запрещает «своим» людям занимать пост главы администрации (сити-менеджера), которого назначает руководитель муниципального образования.
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