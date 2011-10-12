Переезд станет проще

Депутаты Госдумы хотят облегчить порядок приобретения российского гражданства для переезжающих в РФ по программе переселения соотечественников. Соответствующий законопроект будет обсуждаться в ближайшее время.

В действующие сейчас правила планируется внести два дополнительных пункта. Во-первых, авторы поправок предлагают дать потенциальным россиянам право подавать заявление о приёме в гражданство не только на территории России, но и в стране прежнего проживания. Во-вторых, переселенцам могут дать право не отказываться от прежнего гражданства после получения российского паспорта. Сейчас такую возможность имеют только ветераны Великой Отечественной войны, лица, имеющие особые заслуги перед РФ, а также те, кто имеет право на упрощённый порядок приобретения гражданства в соотвествии с международными договорами.