АЭС в Беларуси построит Росатом

Несмотря на события в Фукусиме, российский мирный атом продолжает своё шествие по планете: уже принято решение о строительстве атомной станции в Турции. Российские высокие технологии расходятся по миру: атомную станцию российского производства решено строить в Республике Беларусь. Для размещения АЭС выбрана Островецкая площадка в Гродненской области.

11 октября с.г. подписано Контрактное соглашение по сооружению двух энергоблоков АЭС на территории Республики Беларусь. Его подписали ЗАО «Атомстройэкспорт» (компания Госкорпорации «Росатом») и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь). Со стороны заказчика соглашение подписал директор ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» Михаил Филимонов, со стороны генерального подрядчика строительства – президент ЗАО «Атомстройэкспорт» Александр Глухов.

Контрактное соглашение определяет основные положения Генерального контракта на строительство «под ключ» двух энергоблоков АЭС общей мощностью до 2400 МВт с реакторной установкой В-491.

Российские АЭС – самые надёжные в мире

Хронология событий.

28 ноября 2008 года Правительство Республики Беларусь обратилось в Правительство Российской Федерации с посланием, в котором отметило: белорусские специалисты отдают своё предпочтение российскому проекту атомной станции. 28 мая 2009 года в Минске было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. 15 марта 2011 года в Минске во время заседания Совета Министров Союзного государства было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

Базой сооружения первой Белорусской АЭС станет проект АЭС-2006, разработанный Санкт-Петербургским «Атомэнергопроектом» (СПбАЭП). Этот проект, по которому сегодня уже строятся Балтийская и Ленинградская АЭС, является эволюционным развитием Тяньваньской АЭС в Китае (эта станция тоже построена российскими атомщиками). АЭС успешно работает с 2007 года. Тяньваньская АЭС – это первый и очень эффективный опыт совместной работы СПбАЭП и Атомстройэкспорта. По признанию ведущих мировых экспертов, Тяньваньская АЭС – самая надёжная и безопасная АЭС из всех действующих в мире. Высокая надёжность Тяньваньской АЭС подтверждается с начала её коммерческой эксплуатации. Ещё в августе 2010 года в городе Ляньюньгань, на Симпозиуме участников сооружения Тяньваньской АЭС китайская сторона заявила: на станции установлен рекорд среди АЭС, эксплуатирующихся в КНР, по длительности безостановочной эксплуатации в период первого топливного цикла.

К сегодняшнему дню АЭС произвела более 66 млрд. КВт-ч. Первая очередь Тяньваньской АЭС включает в себя два энергоблока с реакторными установками ВВЭР электрической мощностью 1060 МВт каждая. В техническом плане Тяньваньская АЭС представляет собой уникальное сочетание лучших российских и европейских технологий. И соответствует всем международным нормам по ядерной и радиационной безопасности. Здание реактора укрыто двойной оболочкой: внутренняя герметичная оболочка исключает проникновение радиации в окружающую среду, а наружная – предназначена для защиты реактора от нежелательных внешних воздействий. В Тяньваньской АЭС использованы четыре активных канала систем безопасности (дублирующих друг друга), плюс – впервые в мире – ловушка расплава. В случае гипотетической аварии с расплавлением активной зоны расплав топлива будет надёжно удерживаться ловушкой, не допуская выхода активности за пределы герметичного объёма. На станции действует передовая цифровая система контроля и управления, поставленная фирмой «Сименс».

Вероятность цунами исключена

Хотелось бы отдельно отметить следующие особенности проекта АЭС-2006 для площадки Белорусской АЭС. В проект заложено максимальное расчётное землетрясение (МРЗ) 7 баллов по шкале MSK-64, а также защита от разнообразных внешних воздействий. Вероятность цунами для площадки Белорусской АЭС исключена. Предусмотрено резервирование по дизель-генераторам, по всем насосам и по водоснабжению. Технические решения, реализованные в проекте, обеспечивают охлаждение активной зоны реактора в случае аварии (за счёт ловушки расплава). В проекте предусмотрены двойная защитная оболочка здания реактора, система удаления водорода, системы пассивного отвода тепла. Система охлаждения с градирнями и брызгальными бассейнами на Белорусской АЭС позволит обеспечивать бесперебойную работу с использованием местных водных ресурсов.

В целом очень важно понимать, чем для Республики Беларусь является проект сооружения первой национальной АЭС. Во-первых, он окажет большое влияние на экономику страны. Это серьёзные инвестиции в экономику Беларуси. И если сравнить объём вложений по проекту с национальным ВВП, то можно лучше понять, насколько мощным будет позитивный эффект для развития промышленности республики. Без сомнения, сооружение АЭС – один из самых крупных, если не самый крупный инвестиционный проект страны сегодня. Это эволюционное развитие национальной системы энергообеспечения, появление мощного, надёжного, стабильного источника электроэнергии. Атомная станция – это проект особого интеллектуального уровня. Это высокие технологии, высококвалифицированный персонал для обслуживания АЭС и её инфраструктуры. Государство, становясь обладателем таких технологий, поднимает свой статус. Во-вторых, атомная станция – это принципиально иная, более высокая степень безопасности государства.

Проект Белорусской АЭС соответствует требованиям действующих законодательных и нормативных документов в области использования атомной энергии РФ с учётом рекомендаций МАГАТЭ, требований EUR. Проект отличается повышенными характеристиками уровня ядерной, радиационной, технической и экологической безопасности АЭС, а также технико-экономическими показателями.