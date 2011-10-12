Свекольные страдания

Этот год для отечественных свекловодов выдался урожайным. Вроде бы и радоваться надо, ан нет, пришла другая напасть – более половины урожая сахарной свёклы в основных производящих районах страны поражено гнилью. А это означает не только потерю ценного корнеплода, но и очередную нехватку сахара – стратегического продукта. Уже во второй декаде августа в Воронежской, Белгородской, Курской областях, а также в Башкирии распространение болезни достигало 40% от общей площади посевов. Надо бы бить тревогу, звонить во все колокола. Но, кроме селекционеров и самих производителей, это мало кого волнует.

По мнению директора ВНИИ сахарной свёклы Игоря Апасова, в этом году мы балансируем на грани гибели урожая. А причина тому тривиально проста.

– После кризиса 1998 года произошли значительные изменения в сахарном свекловодстве. Началась западная экспансия. Иностранные фирмы пришли на наш рынок со своими техникой, технологиями и семенами. Российские свекловоды стали активно закупать импортный посадочный материал. И к 2003 году на нашем рынке уже половина семян была импортной селекции. А к сегодняшнему дню отечественных семян осталось не более 10%.

В чём же беда? Новые технологии, импортный семенной материал теоретически должны были помочь отечественным свекловодам. Но не тут-то было. Семена свёклы иностранной селекции, поступающие на наш рынок, не приспособлены к почвенным и природным условиям нашей страны. Да и качество посевного материала оставляет желать лучшего. Как говорится, третий сорт ещё не брак.

Игорь Апасов утверждает: «К нам попадают семена гибридов, которые по природе своей менее устойчивы к заболеваниям. А опасность завоза вирусных болезней с импортными семенами сегодня крайне высока. Мы кричим и бьём тревогу. Это страшные болезни, которые могут поставить крест на возможности выращивания сахарной свёклы. Под угрозу ставится весь генофонд. Так что, если не ввести жёсткий контроль за ввозимыми семенами, то мы повторим судьбу наших украинских соседей. Сегодня там практически не осталось свёклосахарного комплекса. Болезни за 10 лет увеличили свою концентрацию в почве в разы. Она стала непригодной для выращивания корнеплодов. Такая скорость распространения достигается только с помощью заражённых семян».

Помимо некачественного зарубежного материала привнесены к нам и технологии по упрощённому севообороту. В погоне за сиюминутной выгодой агрохолдинги перешли на короткий севооборот. Если раньше был пяти-шестипольный метод и другие растения очищали почву от фитопатогенов, то теперь в коротких севооборотах земля не успевает очищаться.

Профессор, член-корреспондент РАСХН Игорь Васильевич Корниенко ещё более резок в оценке ситуации. Он всю жизнь посвятил селекции и выращиванию сахарной свёклы. То, что происходит сейчас, по его мнению, уже переходит все допустимые пределы.

– Надо мочить всех, кто довёл семеноводство до такой стадии! Безобразие идёт по полной. Отрасли как таковой сегодня нет. А одна из главных причин такой ситуации – это то, что мы имеем засилье иностранных гибридов. Они же созданы для Западной Европы. Но почвы и условия, болезни там другие. И генотип другой. В наших условиях они не пригодны. Сегодня с западными семенами мы имеем до 40% гнилых корнеплодов только в почве. Ещё одна беда – помимо гнили мы вместе с семенами приобретаем такие болезни, которых у нас и в помине не было. В последнее время выявлено 14 новых видов заболеваний корнеплодов. Если семена выращивают на юге Италии и Франции, то для средней полосы России они никак не подходят. Нас продали, предали и размазали по стенке.

Вот такая оценка ситуации дана учёными специалистами, фанатично преданными своему делу. А по предварительным оценкам, в этом году только от свекловичной гнили отрасль может потерять до миллиарда рублей прибыли. Сахарные заводы не могут перерабатывать гнилые корнеплоды. Хранить повреждённую свёклу невозможно. Уже через сутки она сгнивает. Из-за низкого качества поступающего на сахарные заводы сырья были резко снижены объёмы переработки у целого ряда предприятий в Воронежской и Белгородской областях, а отдельные заводы и вовсе остановлены.

А пока заводы простаивают, каждый год в страну завозится около 50% потребляемого нами тростникового сахара-сырца, который, по мнению учёных, может провоцировать такие заболевания, как рак и диабет. Ну не приспособлен отечественный организм к тростниковому сахару. Ведь уж больше века едим мы сахар из свёклы.

Возможно ли кардинально изменить ситуацию? Возможно, считают учёные. Ведь в арсенале наших селекционеров есть сорта не только засухоустойчивые, но и не подверженные гнили. За три года они готовы полностью обеспечить овощеводов семенами сахарной свёклы отечественной селекции. Требуется немного – государство должно создать условия для реального стимулирования агробизнеса.