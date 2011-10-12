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Восставший из руин

Под уже сверкающими куполами завершается реставрация еще одной жемчужины архитектуры

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Анатолий РУДНЕВ ]

Восставший из руин

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры строго контролирует важнейшие для города реставрируемые объекты. И не только по документам. В очередной объезд по трем адресам были приглашены и журналисты.

Сначала руководитель КГИОПа Вера Дементьева привезла журналистов на весьма необычный реставрационный объект — в павильон станции метро «Площадь Восстания». Построенный в 1955 г. по проекту ленинградских архитекторов Ганкевича, Журавлева и Фомина, он по праву считается одним из лучших образцов «сталинского ампира» — наверное, единственного стиля, который в конструктивистском ХХ веке поддерживал классические традиции.

Сегодня здесь идет первый капитальный ремонт с момента постройки здания. До сих пор павильон только местами красили да еще заменили когда-то дубовые двери сосновыми. Краски ПХВ и цементные штукатурки советского времени являются настоящими убийцами для исторических зданий. Стены под ними отсыревают, кирпичная кладка разрушается. Именно в таком полуразрушенном состоянии оказались углы северной части павильона. Еще и протечки «помогли». Реставраторам пришлось снимать облицовку и кропотливо восстанавливать кирпичную кладку. На остальной части первого этажа природные известняковые плиты освободили от краски и цементных вставок, и здание обрело изначальный песочно-кремовый цвет.

Второй этаж отделан декоративной штукатуркой, которая неплохо сохранилась, так что работа сводится, в основном, к заделке трещин, чего не скажешь о лепнине.

Отреставрирован шпиль, возвращены дубовые двери. Реставрационные работы в павильоне станции планируется закончить к осени будущего года.

Второй объект — собор Феодоровской иконы Божией Матери. Горожане, попадающие на задворки Московского вокзала, непременно обращают внимание на странную, псевдокрепостную стену из красного кирпича и сверкающий рядом великолепными куполами реставрируемый храм. Еще не так давно он был безобразным зданием, где в советские времена располагался молокозавод. А между тем это две части одного ансамбля. Собор в неорусском стиле был построен в 1911–1914 гг. по проекту архитектора Кричинского и посвящен 300-летию дома Романовых. Довести работы до конца тогда не успели: здание было полностью достроено, но осталось без внутренней росписи.

Масштабная реставрация храма началась еще в 2007 г., через год после передачи его церкви. Объем работ здесь был огромен. По сути, в советское время от прежнего здания остались только две «коробки». Их надо было очистить от пристроек, разобрать перегородки и перекрытия, раскрыть заложенные окна и двери, укрепить фундамент, воссоздать главы и купола… Это не говоря уже о собственно реставрационных работах в интерьерах и на фасаде.

Сейчас завершается восстановление облицовки — белый известняк после долгих поисков нашли в одном из месторождений Болгарии. Полностью восстановлены полы, роскошная мраморная лестница. В нижнем храме уже начали расписывать алтарь, как будет выглядеть интерьер верхнего — пока неясно. На лестнице, в откосах окон, после расчистки реставраторы отыскали подлинную роспись, это хоть какая-то, но зацепка для художников.

Работы только 2011 г. оцениваются в 565 млн руб. и еще 425 млн требуется на 2012-й г. Однако результат того стоит — Феодоровский собор можно будет уверенно отнести к первой десятке прекраснейших храмов Санкт-Петербурга.

Побывали журналисты и специалисты КГИОПа и на одом из питерских «долгостроев». И это при том, что он является объектом федерального значения. В Крестовоздвиженской церкови на Лиговском проспекте, 128 работы ведутся с 1998 г. В 2008–2009 г. была отреставрирована выходящая на Лиговский проспект колоннада с часовнями. Приведены в порядок фасады колокольни, три из пяти глав церкви, на остальное денег пока нет. Внимание председателя КГИОП привлек выявившийся брак — несколько золотых листов на куполе потемнели, предстоит установить причину и переделать, а также срочно завершать ремонт кровли на колоннаде. Общий срок окончания работ пока неясен, а между тем церковь имеет важное градообразующее значение. Однако городской бюджет не может объять необъятное в один прием, так что с полной реставрацией этого объекта придется подождать.

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