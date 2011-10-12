Ничего себе монета!

Золотая осень, Мраморный дворец, золотые монеты… В Петербурге подвели итоги Пятого международного конкурса «Монетное созвездие-2011».

Казалось бы, сама тема предопределяла неизбежную пафосность мероприятия. Но нет. Речь идет о памятных монетах, и ценится в них многое, помимо чисто материальной составляющей, — заложенный смысл, художественность, мастерство исполнения, оригинальность.

Удивил, например, изящный «блин» весом в 5 кг — золотая монета «150-летие Банка России», представленная Санкт-Петербургским монетным двором, и признанная «монетой года». Или «Тадж-Махал» Парижского монетного двора — килограммовое изделие из золота, инкрустированное бриллиантами; оно способно поразить воображение зрителя удивительной техникой исполнения, пожалуй, не меньше самого дворца, считающегося одним из чудес света.

Всего в конкурсе участвовали свыше 200 монет из 25 стран. Их судьбу определяло жюри, в состав которого вошли представители известных музеев, аукционных домов, нумизматических ассоциаций и специализированных изданий.

Не перечисляя всех номинантов и победителей, отметим, что в конкурсе было 10 номинаций. «Уникальное идейное решение» признано за Банком Латвии, его «Монетой времени III»: внешний круг изготовлен из серебра, центральная часть — из зеленого ниобия. Самое «Удачное художественное решение», по мнению взыскательного жюри, представляла собой серебряная монета из Лихтенштейна «Рококо» серии «Искусство Тиффани» со вставкой из цветного стекла.

Можно порадоваться за Латвию, куда уехали несколько наград. Приятен еще один успех россиян в номинации «Серия года», представивших серию из пяти монет «Ярославль, к 1000-летию города». Также среди призеров — представители Украины, Белоруссии, Армении.