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Самый лучший возраст

Почему в Европе пенсионеры нарасхват, и а у нас существует негласный возрастной «ценз»?

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Ирина ПУШКОВА ]

Самый лучший возраст

В странах Балтийского региона с 2010 до 2012 год осуществляется проект с оптимистическим названием «Лучший возраст» («Best Agers»). Посвящен он… не удивляйтесь — пожилым! О том, какие проблемы, связанные со старшими своими согражданами, видят наши соседи по региону и как пытаются их решить, шла речь на международной конференции, состоявшейся в Санкт-Петербурге.

Почему же о «лучшем возрасте» решили поговорить именно в Северной столице, а не в Копенгагене, в Берлине или в Стокгольме, где отношению к пенсионерам можно позавидовать? Оказалось, что проблемы у нас теперь схожие, а опыт, которым поделились петербургские демографы и политики, оказался весьма полезным для европейцев.

Где больше профессионалов ?

В Северной и Центральной Европе над проблемами старшего возраста задумались давно. По словам профессора из университета города Росток Туснельды Тивиг, демографические изменения в странах Балтийского моря и аналогичные процессы в Петербурге не предвещают ничего хорошего экономике. Более-менее поддерживает приемлемый уровень рождаемости только Швеция. Остальные — Германия, Дания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша — «стареют»

По наблюдениям участника встречи из Гамбурга Хауке Зимен, некрупные города и поселения теряют молодых людей потому, что те стремятся уехать в крупные центры и мегаполисы. В итоге экономика целых стран и, в частности, мелких городов вот уже на продолжении многих лет испытывает недостаток людей трудоспособного возраста. Не случайно многие главы правительств видят выход в том, чтобы продлить время активной работы профессионалов, а то и повысить пенсионный возраст. Популярны эти идеи и у российских политиков.

В Европе уже мало у кого вызывает сомнения тот факт, что в старшей возрастной группе самое большое количество профессионалов. Во всяком случае, участники проекта «Best Agers» так и объясняют свою цель: использовать знания и опыт профессионалов старшего возраста для развития бизнеса и предпринимательских навыков в регионе Балтийского моря.

Подход оказался ошибочным

Вице-консул Федеративной Республики Германия в Петербурге Фердинанд фон Вейе рассказал о ситуации в своей стране. Одно время работодатели Германии считали, что, чем моложе работник, тем лучше. (Как тут не вспомнить объявления о наборе сотрудников «не старше 30 лет» в российских газетах?). Сегодня этот подход, как признался Фердинанд фон Вейе, осознан как ошибочный по двум причинам. Первая состоит в том, что именно среди старших людей наибольшее количество настоящих профессионалов. Вторая заключается в том, что работа дает человеку уважение общества, повышает его самооценку, и поэтому пожилому человеку, который не мыслит свою жизнь без активной деятельности, нужно дать возможность трудиться.

Если раньше человек, достигший пенсионного возраста, обязан был покинуть свое место и уступить его молодому преемнику, будь он хоть семи пядей во лбу, то сегодня в компаниях Германии появилось немало пожилых сотрудников. Кроме знаний и компетентности, отмечается их лояльность предприятиям. Пенсионеры не стремятся «прыгать» из одной компании в другую в погоне за карьерным ростом и более высокими доходами.

А по наблюдениям профессора из университета финского города Тампере Клас-Хакан Нейгарда, старшее поколение еще и создает благоприятную атмосферу в коллективе, привнося стабильность, надежность, мудрость. Полезно не только оставлять этих специалистов на своих местах, но и привлекать их к деятельности в качестве наставников, тренеров, конфликтологов.

По-настоящему сильно наставничество старших развито в Швеции. Там же отмечается наибольшая вовлеченность в трудовой процесс возрастных специалистов. Самая низкая, по оценкам участников конференции, — в Польше.

В Петербурге уже несколько лет действуют специальные программы поддержки людей зрелого возраста, желающих подольше потрудиться. В прошлом году по этим программам приемлемую работу нашли около 7000 людей старшего возраста. 

«Пенсионный» банк вакансий

Петербуржцам тоже было, что рассказать коллегам и единомышленникам из Европы. По словам заместителя председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Галины Колосовой, в нашем городе 1 178 000, или 25% населения, составляют люди пенсионного возраста. Идея повышения срока выхода на пенсию не поддерживается ни населением, ни властями, прежде всего, из-за низкого уровня продолжительности жизни в России. Но в нашем городе вот уже несколько лет действуют специальные программы поддержки людей зрелого возраста, желающих подольше потрудиться. В прошлом году, к примеру, была принята такая программа трудоустройства и занятости пенсионеров, рассчитанная на 2011–2013 годы.

В Службе занятости населения создан специальный «пенсионный» банк вакансий. Несколько раз в год проводятся ярмарки рабочих мест именно для активных «бабушек и дедушек». Как сообщил начальник отдела рынка труда и целевых программ Комитета по труду и занятости населения Мешкис Кестутис, только в прошлом году по этим программам приемлемую работу нашли около 7000 людей старшего возраста.

Конечно, судя по объявлениям о вакансиях, стройкам и новым производствам нужны «молодые руки». Однако, как подчеркнула Галина Колосова, в Северной столице наблюдается и новая тенденция: работодатели стали все чаще приглашать опытных специалистов, которых давно с почетом проводили «на покой». Причина та же, что и в странах Балтийского моря: сотрудники «лучшего возраста» наиболее квалифицированны, и именно в таких специалистах экономика весьма нуждается.

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