«Пусть атом будет рабочим, а не солдатом» – эти слова принадлежат одному из отцов-основателей отечественной атомной промышленности, знаменитому учёному Игорю Курчатову. В этих словах – и глубокая мудрость, и прозорливость, и своего рода наказ. И сегодня атом-рабочий – это наши атомные станции, профильные научно-исследовательские институты, ядерный космический двигатель и флотилия атомных ледоколов. Этот атом – рабочая лошадка сегодня трудится во благо здоровья и счастья людей в центрах ядерной медицины, которые энергично создаются в России. Трудится российский атом и на зарубежных объектах – в Китае, Индии, Иране и многих других странах.

«Об организации работ по урану»

Дата – 28 сентября – выбрана не случайно. Государственный комитет обороны СССР именно в этот день, 28 сентября 1942 г., выпустил распоряжение «Об организации работ по урану».

Окунёмся в атомную историю. Исследования в области ядерной физики велись еще в 1918 году. Тогда в Комиссии Академии наук по изучению естественных и производительных сил был сформирован Первый отдел. Он начал заниматься исследованиями радиоактивных материалов. В 1920 г. состоялось первое заседание Атомной комиссии. В 1921 г. Государственный учёный совет Наркомпроса учредил Радиевую лабораторию.

В 1933 г. в Ленинграде была проведена I Всесоюзная конференция по ядерной физике. Она дала мощный толчок ядерным исследованиям. В 1937 г. на циклотроне был получен первый пучок ускоренных протонов.

В годы войны Государственный комитет обороны призвал ученых начать работу над созданием атомной бомбы: атом превратился в солдата. 12 апреля 1943 г. образована Лаборатория №2 АН СССР (ныне РНЦ «Курчатовский институт»). Руководителем был назначен И. Курчатов. В 1946 г. в реакторе Ф-1 была осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана. Эти работы позволили в 1948 г. запустить первый промышленный реактор по производству плутония. 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне был испытан первый ядерный заряд.

В 1953 г. было образовано Министерство среднего машиностроения СССР. В 1954 г. состоялся пуск первой в мире АЭС в г. Обнинске. Она дала ток 26 июня. Станция была оснащена уран-графитовым канальным реактором с водяным теплоносителем АМ («Атом мирный»). В 1967 г. в Институте физики высоких энергий был запущен ускоритель протонов. Это вывело нашу страну в атомные лидеры. Пять лет потребовалось Западу, чтобы догнать СССР…

Ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Ямал»

Параллельно в стране развивался атомный ледокольный флот. Решение о строительстве первого атомного ледокола было принято 20 ноября 1953 года. Закладка состоялась 24 августа 1956 г. на стапеле Адмиралтейского завода. 5 декабря 1959 г. атомный ледокол «Ленин» был спущен на воду. С 1971 по 1992 г. на Балтийском заводе в Ленинграде были построены ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Россия», «Советский Союз» и «Ямал». Атомные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» строились по заказу СССР на судостроительной верфи в Финляндии. Но сталь и силовые установки на этих ледоколах были советскими. «Таймыр» был спущен на воду 30 июня 1989 г., а «Вайгач» – 25 июля 1990 года.

И сегодня в планах Росатома – строительство новых мощных ледоколов. Они нужны для работы на Северном морском пути и освоения Арктики.

От Минсредмаша до Росатома

Но вскоре СССР развалился. И в конце января 1992 г. российская часть бывшего Министерства атомной энергии и промышленности СССР (преемника Минсредмаша) была преобразована в Министерство РФ по атомной энергии. Министром стал Виктор Михайлов.

В марте 2004 г. было образовано Федеральное агентство по атомной энергии. Его возглавил Александр Румянцев.15 ноября 2005 г. его сменил Сергей Кириенко.

Это были очень непростые годы для российских атомщиков. О развитии никто и не помышлял, пока 6 октября 2006 г. постановлением Правительства РФ не была утверждена Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года»: до 2020 г. в стране должны появиться 26 новых атомных энергоблоков. Это настоящий «атомный ренессанс». А дальше, через энергетический прорыв – к новым высокотехнологичным проектам.

В декабре 2007 г. была образована Государственная корпорация (ГК) по атомной энергии «Росатом». 26 марта 2008 г. ГК были переданы полномочия упразднённого Федерального агентства по атомной энергии. В августе 2008 г. госкорпорации был передан ФГУП «Атомфлот».

После Чернобыля

Но, напомним в этот светлый день и о грустной дате. 1986 год стал ударом для атомной отрасли: 26 апреля произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Мир почти отвернулся от атомной энергетики… Многие страны на долгие заморозили строительство новых энергоблоков. Российские атомщики, пожалуй, острее всех переживали этот период. Велики была ответственность и сила общественных страхов и мифов.

На всех наших АЭС после аварии в Чернобыле были проведены дополнительные исследования возможных аварийных ситуаций и путей их преодоления. Наши атомщики изменили физику реактора, ужесточили контроль и минимизировали роль человеческого фактора в кризисной ситуации. На всех станциях была проведена модернизация систем безопасности. На АЭС была установлена автоматическая система контроля радиационной обстановки (АСКРО). Она предусматривает наличие датчиков, которые фиксируют уровень радиации в режиме реального времени. Показания передаются на специальный сайт в Интернете.

Реперные точки

В этом году Росатом установил несколько реперных точек в своем развитии. Одной из главных значился пуск Бушерской АЭС в Иране (станцию запустили 12 сентября с.г.). Еще одна такая точка – строительство завода по изготовлению ядерного топлива на Украине. Напомним, было много бюрократических и политических разногласий. Но все они сегодня – позади. Также успехом можно назвать и подтверждение контракта с Китаем на строительство третьего и четвёртого блоков Тяньваньской АЭС. Вот он реальный экспорт российских высоких технологий. На очереди – около десятка проектов за рубежом.

В последнее время Росатом стал уделять много внимания социальной сфере: сегодня главное атомное ведомство страны развивает такие направления, как высокие радиационные технологии и ядерная медицина. 18 декабря 2010 г. в Димитровграде (Ульяновская область) был получен первый изотоп молибдена-99. Началось развитие первого кластера инноваций в области ядерной медицины.

Китай – наш друг и брат

Китайская сторона решила сотрудничать с Росатомом после анализа всех возможных предложений на предмет качества, безопасности и использования современных технологий. Атомстройэкспорт будет сооружать третий и четвертый блоки Тяньваньской АЭС по проекту, аналогичному первой очереди. В Китае уже работают два энергоблока российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1000. Речь идет о реакторах поколения 3+. Первая очередь из двух блоков была сооружена в 2007 году. В этом проекте впервые в истории мировой атомной отрасли применено устройство локализации расплава – ловушка расплава. Это уникальная разработка в сфере безопасности.

Россия и КНР вместе работают и над космическими проектами. В 2012 г. Россия поставит Китаю радиоизотопные источники для космоса – так называемые РИТЕГи. Их используют в качестве источников питания для навигационных маяков в удаленных районах, а также в космических аппаратах (в тех случаях, когда энергию нельзя получить с помощью солнечных батарей). Китай планирует использовать эти источники для лунных посадочных зондов.

Цитатник "Наши успехи основаны не на природных ресурсах и не только на производственных мощностях. которые имеет "Росатом". Мы продаем результат интеллекта и знаний наших сотрудников". "Уже более 20 млрд.рубл. в год собственных средств сегодня мы направляем в НИОКР. Идем к концу года к тому, что 4.5 процентов от выручки Госкорпорации будет направлено на новые разработки. Это на уровне самых высокотехнологичных компаний мира". "В прошедшем году за счет внедрения открытых конкурсных процедур мы сэкономили 20 млрд.рублей" "Наша задача выйти на европейский уровень средней заработной платы в отрасле. Это главная наша социальная ответственность. Платить хорошу зарплату своим высококвалифицированным специалистам и через это платить хорошие налоги в бюджеты регионов, где располагаются наши предприятия" "Первые полгода после Фукусимы были негативные прогнозы, но через полгода ситуация стала меняться. Задавать нам вопрос строить новые АЭС или нет - это все равно что спросить производителя "боингов" нужно ли строить самолеты после катастрофы ЯК-40 в России"

Севморпуть и ГЛОНАСС

Будет востребован труд атомщиков и в реализации такого мощного проекта, как возрождение Севморпути.

Сегодня, как известно, именно через Арктику лежит кратчайший путь между крупнейшими рынками Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот путь практически на треть короче традиционного южного маршрута (что важно, там нет пиратов). Это отличная возможность оптимизировать транспортные расходы. И государства (равно как и частные компании), которые выберут арктические перевозки, получат весомые экономические преимущества.

Ко всему прочему Севморпуть будет полностью обеспечен системой ГЛОНАСС.

Космические ядерные двигатели

Озаботились в Росатоме и созданием космических ядерных двигателей. Такие двигатели неизбежно потребуются для длительных космических полетов – к Марсу и другим планетам. Сам корабль будут проектировать в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Президент РКК «Энергия» Виталий Лопота уверен, что освоение Солнечной системы возможно только на базе ядерных технологий. Ядерные реакторы планируют устанавливать на пилотируемых и беспилотных кораблях. На этой же основе можно создавать межпланетные буксиры для транспортировки грузов, а в перспективе – межпланетный пилотируемый комплекс.

Напомним, в свое время СССР вывел в космос 32 аппарата с ядерными энергоустановками. Такие установки имели сравнительно небольшую мощность и ограниченный срок службы. После чего сходили с орбит. Были, к сожалению, и аварии…Но отныне работать корабли и транспортные модули с такими реакторами должны лишь на орбитах, с которых не упадут. Так считают в РКК «Энергия» и в ГК «Росатом».

Технологии будущего

В 2010 г. на 10 АЭС России эксплуатировались 32 энергоблока установленной мощностью 24 242 МВт: 16 реакторов с водой под давлением (10 ВВЭР-1000 и 6 ВВЭР-440), 15 канальных кипящих реакторов (11 РБМК-1000 и 4 ЭГП-6) и один реактор на быстрых нейтронах (БН-600). Доля атомной энергетики в общем энергетическом балансе должна составить 18,6% к 2015 году. А к 2025 г. – до 30%.

Как видим, сегодня атомная индустрия России представляет собой мощный комплекс. Он, к слову, состоит из более чем 250 предприятий и организаций. В них занято более 200 тыс. человек. Это люди, которые не только шагают в ногу со временем, они опережают его, формируя технологии будущего, а вместе с ними – и само будущее. Сегодня в индустрии атомных технологий работают специалисты, которым под силу решать не только общероссийские, но и мировые проблемы.

С праздником, дорогие атомщики!