Великая НАНОстрана

Девяностые годы дали новой России массу одиозных имён – вершителей судеб, рулевых страны. Со временем большинство из этих имен померкло. Кто ушёл на пенсию, кто в тень, кто в забвение, а кто и на тот свет. Но одно имя до сих пор на слуху, назло всем буйным ветрам перемен, сквозь многочисленные скандалы и разоблачения, наперекор совести и здравому смыслу. Как всем известное вещество, не тонет ни при каких обстоятельствах.

Уже сменилось не одно поколение рыжих котов, которых россияне привычно зовут Чубайсами, а бронзовый лик Анатолия Борисовича по-прежнему взирает на нас с телеэкранов честными, как у младенца, глазами, не тронутыми ни сомнением, ни раскаянием.

Крёстный отец ваучерной приватизации, обещавший по две «Волги» за каждый фантик и передачу заводов в руки рабочих. Вместо этого тот самый трудовой люд был попросту вышвырнут на обочину жизни. Идеолог залоговых аукционов, в результате которых почти вся промышленность России была роздана своим за гроши или вовсе бесплатно, на оборонных предприятиях хозяйничали самые настоящие сотрудники ЦРУ, а миллиарды бюджетных денег ушли за рубеж, когда страна стояла на грани войны и голода.

После распродажи, а фактически убийства российской промышленности, эффективный менеджер Чубайс не был за шкирку отведен в прокуратуру. Напротив, он получил новый фронт работ – реорганизацию энергосистемы страны. Целью ставилась децентрализация системы, создание саморегулирующегося рыночного механизма вместо неуклюжего монопольного монстра, и в итоге – удешевление электричества для потребителей. И разумеется, развитие отрасли. Результат превзошёл все ожидания. За десять лет, которые Чубайс провел у руля РАО «ЕЭС», электроэнергия подорожала в

15–20 раз! Её стоимость уже давно превысила стоимость «света» в США и продолжает расти. Энергетический колосс России был раздроблен на 24 компании, имущество раздербанено по кускам. По вводу в строй новых мощностей Россия откатилась на уровень 1959 года! Разделяя РАО «ЕЭС» на 24 части, правительство рассчитывало, что коммерсанты снимут с бюджета бремя расходов на содержание этого хозяйства. Получилось наоборот – отхватив щедрые куски, энергетики с новой силой принялись клянчить у государства деньги, шантажируя грозящим энергетическим кризисом. И результат не заставил себя ждать. Масштабная авария энергосети в Москве и близлежащих областях 2005 года, после которой Чубайс допрашивался прокуратурой, а депутаты «Родины» и «Яблока» безрезультатно требовали его отставки. Потом катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, унёсшая десятки жизней. Этой зимой, под самый Новый год, коллапс поразил Центральную Россию, оставив без света уже сотни тысяч людей.

Развалив энергосистему страны, Чубайс щедро вознаградил за это своих сподвижников. В одном только ОГК-2 руководству компании в качестве выходных пособий было выплачено 557 млн. рублей. Для этого фирме пришлось брать кредит, ибо своих средств не хватило.

От такой наглости волосы встают на голове. Но Чубайсу всё сходит с рук. Более того, в 2008 г. он встаёт у руля госкорпорации «Роснано». В его честные, бескорыстные руки профессионального убийцы отраслей передаются миллиарды бюджетных средств на развитие полумифических нанотехнологий.

Анатолий Борисович засучил рукава и взялся за дело. Да так, что у любых западных казнокрадов глаза на лоб полезли от удивления и зависти. Размах «попила» бюджета был далек от «нано»-размеров. По словам ревизионной комиссии, проведённой в июле текущего года, зарплаты в Роснано в три с половиной раза выше зарплат в самом «жирном» у нас банковском секторе. Руководители госкорпорации получают в среднем больше полумиллиона рублей в месяц! На обслуживание одного только «членовоза» замгендиректора Роснано тратит 456,7 тыс. рублей. В месяц! Содержание каждой машины в год обходится дороже стоимости нового автомобиля. 200 млн. в год Роснано тратит на безопасность себя, любимых – по 44 тыс. в месяц на каждого сотрудника. На содержание офиса Роснано уходит – только спокойствие! – 4,3 МИЛЛИАРДА рублей в год! От такого бесстыжего расточительства просто оторопь берет.

В 2009 г. месячный оклад Чубайса превысил миллион рублей. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Иван Грачёв, узнав об этом, поднял шум. Анатолий Борисович соизволил отреагировать. На следующий год он зарплату себе не понизил, но демонстративно отдал её половину на благотворительность, цинично показав, что плевать он хотел на депутата, а деньги ему не очень и нужны.

Может быть, нанотехнологии приносят такую прибыль, что Роснано может позволить себе такой шик? Отнюдь. За 1‑й квартал 2011 г. чистый убыток Роснано – 124,46 млрд. рублей. Причем лицемерию нанофокусника нет предела. В августе Чубайс принародно демонстрировал Путину свои достижения: планшетник для школьников и светодиодную лампочку. Путин удовлетворённо внимал ему. Неужели никто не решился сказать всемогущему премьеру, что «российский» планшетник собирается за границей из немецких и английских деталей, что таких планшетников на рынке как на собаке блох и что его цена по Чубайсу намного выше рыночной. А «уникальная» российская светодиодная лампочка – лишь аналог китайских, которыми уже давно завалены все электромагазины по вдвое меньшей цене.

А может, Роснано действительно субсидирует перспективные разработки, отдачи от которых можно ждать лишь через много лет, зато они приведут к прорыву в науке? Однако, с 2008 г. Роснано получило 1884 заявки на финансирование изысканий. Одобрено из них лишь 49. Так вот из 34 миллиардов, потраченных в прошлом году, 16 пошло в финансовый фонд Rusnano AG, которым руководит сам Чубайс. Никакой научной работы фонд не ведёт, да и зарегистрирован почему-то в Швейцарии.

Академик Виталий Швец, который занимается разработкой лекарств на основе фосфолепидов, надеялся получить от Роснано финансирование. Напрасно. Его действительно прорывная технология, направленная на борьбу с туберкулезом и раком, Роснано не заинтересовала. Учёный сумел пробить финансирование через Минпромэнерго и продолжает работу. Зато Роснано вложило 600 млн. долларов в малоизвестную британскую компанию, которая ведёт схожие разработки. Получается, что бюджетные деньги Чубайс пускает на развитие британской науки, отказывая в этом отечественным учёным. Во времена «кровавого Сталина» такие нанофокусы назывались вредительством и карались жестоко. Сейчас это – «эффективный менеджмент». Подобных примеров – масса.

Стоит ли всему этому удивляться, учитывая личности соратников Чубайса? Например, членом правления фонда Rusnano AG с правом подписи назначен швейцарский юрист Ханс Бодмер, которого в США обвиняют во взяточничестве и отмывании денег.

А одним из совместных с Роснано предприятий по выпуску «нано»-присадок для асфальта из старых покрышек рулит Михаил Ильич Лернер, о котором мы уже неоднократно писали. Человек, обременённый многомиллионными долгами, кидающий своих партнёров и кредиторов направо и налево, находящийся под следствием по обвинению в особо крупном мошенничестве, получает из рук Чубайса миллионные субсидии на совершенно антинаучный продукт. Фирма Лернера «Дим+Ко», которую он сознательно довёл до банкротства, чтобы не выплачивать кредиты, ныне под конкурсным управлением. Недавно стало известно, что конкурсный управляющий подал заявление в прокуратуру на Лернера. Оказывается, тот до сих пор не передал управляющему печать фирмы, не предоставляет отчётность и всячески уклоняется от контактов. То есть препятствует выполнению процедуры банкротства. И такие люди пользуются доверием Чубайса? Ну что ж, рыбак рыбака…

Почему же на Чубайса и его беспредел никто не может найти управу? Он во всеуслышание заявляет, что 30 млн. россиян должны умереть ради рыночных реформ – и это правильно. Он тратит народные деньги с византийской наглостью и олимпийским спокойствием. Он прилюдно выставляет премьера на посмешище, впаривая ему залежалую дрянь под видом новейших достижений, как стеклянные бусы папуасу. Он на весь мир издевается над гимном России, переиначив его на свой лад – в заголовке статьи одна из строчек этого нано-гимна. И всё сходит ему с рук.

Почему? Неужели долгожитель олимпа знает что-то такое, за что могучие властители готовы спустить ему всё, включая публичную издёвку? Но наша новейшая история знает примеры, когда оборзевшие хозяйчики начинают шантажировать власть своим знанием, а потом их с треском вышибают и из бизнеса, и из политики, и заставляют шить варежки или прятаться на берегах Темзы.

Или всё-таки господин Чубайс, выполнив заказ на разворовывание российской промышленности, отработав развал энергосистемы, теперь так же тщательно выполняет работу по умерщвлению научного потенциала России?