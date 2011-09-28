В России «тихая охота» – многонациональное увлечение. Ведь грибные блюда готовят и мордва, и удмурты, и карелы, и коми, и саамы, и кавказцы, и славяне. И так как мы веками вместе живём, то порой уже и не разберёшь, где чей рецепт! Но грибной паштет, скорее всего, придумали русские – в их манере использовать в качестве связующего компонента размоченный в молоке хлебушек. Имейте в виду, что грибы стоит собирать ранним утром, до того как их нагреет солнце. Тогда они хранятся дольше. Пластиковые, металлические вёдра, полиэтиленовые пакеты для транспортировки грибной добычи не годятся – в них дары леса задыхаются, крошатся, мнутся. Наиболее комфортно грибочки чувствуют себя в корзинах – и воздуха достаточно, и бока целёхоньки.

На раскаленной сковороде прогреть растительное масло и растопить в нем сливочное, обжарить нашинкованный лук до полуготовности. Добавить мелко нарезанные грибы, посолить, поперчить и тушить под крышкой около 20 минут. Грибы остудить. С хлеба срезать корку, раскрошить и замочить в молоке. Белки взбить. Подмешать к остывшим грибам желтки, размокший хлеб и белки. Выложить полученную массу в предварительно смазанную сливочным маслом форму (подойдет и глубокая миска). Готовить на водяной бане под крышкой 40–50 минут или запе­кать в духовке около получаса.

Нужно: Головка репчатого лука, 500 г грибов, треть батона или буханки белого хлеба, полстакана молока, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 3 ст. л. подсолнечного масла, соль, перец по вкусу.