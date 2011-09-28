Символ мира

Английские учёные обнаружили, что формирование скорлупы куриного яйца зависит от белка, который есть только в куриных яичниках. Ученые мужи уверены – древняя загадка: кто первый яйцо или курица, разгадана. Порадуемся тому, сколь далеко шагнула наука в XXI веке, и вспомним, как раньше было принято относиться к удивительному зародышу, исполненному природой с учётом золотых пропорций.

Наши предки славяне верили, что весь мир подобен огромному яйцу. Скорлупа – это небо, плёнка – облака, белок – вода, желток – земля. Естественно, яйцо должен был кто-то снести. Наиболее распространённым сюжетом была история о сотворении мира уткой, которая плавает по безбрежному Мировому океану.

Иногда в роли прародительницы выступали другие птицы: лебедь, гусь, курица. В сказке, знакомой нам с самого раннего детства, говорится: «Снесла курочка яичко, не простое, а золотое». Или: «Курочка яєчко знесла, баба хижу мила, яєчко розбила». Этот незатейливый на первый взгляд сюжет можно встретить в фольклоре поляков, словаков, сербов, таджиков, калмыков, абхазов, вепсов, карелов, турок, вотяков, румын, венгров и т.д.

Если задуматься, то непонятно, почему огорчились дед и баба, если мышка им фактически помогла сделать то, чего у них не получалось. Русский филолог Владимир Николаевич Топоров считал, что сюжет сказки не так уж прост. Во многих мифопоэтических традициях известен образ Мирового Яйца, из которого возникает мир в целом и отдельные его части. Ученый был уверен, что сказка «Про Курочку Рябу» является крайним, вырождённым вариантом вышеприведённого мифологического представления. Закодированным образом-символом, передаваемым от поколения к поколению и усваиваемым ребёнком чуть ли не одним из первых.

Из яйца, из нижней части,

Вышла мать – земля сырая;

Из яйца, из верхней части,

Встал высокий свод небесный,

Из желтка, из верхней части,

Солнце светлое явилось;

Из белка, из верхней части,

Ясный месяц появился;

Из яйца, из пестрой части,

Звезды сделались на небе;

Из яйца, из темной части,

Тучи в воздухе явились.

(Карело-финский поэтический эпос «Калевала»)