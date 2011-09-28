Сильный – в папу, красивый – в маму

Смешанные браки в многонациональном государстве – дело привычное. Некоторые граждане нашей страны вообще с трудом определяют свою национальную идентичность – столько кровей смешалось в их роду. При этом врачи и генетики до сих пор так и не пришли к единому мнению, как именно влияет на здоровье и жизнеспособность потомства тот факт, что его родители принадлежат к разным народам.

Многие замечали, что детки в смешанных браках рождаются более сильными, крепкими, красивыми. И это действительно так: у родителей разных национальностей часто появляются на свет крупные, физически выносливые младенцы. Правда, эффект «обновления крови» не наследуется: уже в следующем поколении малыши рождаются обычных, не богатырских размеров.

С другой стороны, многолетние исследования различных научных центров, в том числе Медакадемии им. Сеченова, свидетельствуют: у родителей, которые принадлежат к далёким друг от друга этническим группам, выше вероятность появления детей с врождёнными генетическими отклонениями. Но в группу риска попадают не все межнациональные пары, а только те, в которых муж и жена принадлежат к разным расам, исторически практически «не пересекавшихся» друг с другом. Этот феномен учёные объясняют тем, что у детей от подобных браков складывается особый биологически более слабый комплекс генов, обусловленный слишком большой разницей между генотипами матери и отца. Если же, как у нас в России, разные народы давно проживают бок о бок, такой проблемы не возникает.

Ещё одному устоявшемуся стереотипу – особой талантливости и уму малышей-полукровок – объяснение нашли не генетики, а социологи. В нашем далёком от совершенства обществе отношение к детям из этнически неоднородных семей порой бывает враждебным. Чтобы нивелировать поступающий извне негатив, родители с удвоенной силой занимаются развитием и образованием своих чад. В итоге, уже к школьному возрасту чудо-дети поражают окружающих не только запоминающейся внешностью, но и знаниями из различных областей!