Этноновости от 29 сентября

Москва

На набережной Москвы-реки за сутки был построен деревянный храм. Так в столице в минувшие выходные начался первый Международный казачий фестиваль. В Парке культуры и отдыха им. Горького развернулись хутора, курени, ярмарка, площадка «Конный театр», походный бивак. Песни, пляски, искусство джигитовки продемонстрировали кубанские, донские, уральские казаки, кадеты Московского казачьего корпуса. Среди гостей были казаки из Украины, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Черногории. А храм, построенный «всем миром казаков», вскоре будет переправлен в одну из новых казачьих станиц на юг России.

Псковская область

1 октября в Пскове впервые отпразднуют «День скобаря». В рамках праздника на Псковском кузнечном дворе пройдёт выставка «Кузнечная механика». Псковские кузнецы представят на ней необычные вещи из железа. Только здесь можно будет принять «воздушную ванну», побывать «под мухой», посмотреть «избушку на курьих ножках», несущую железные яйца, примерить кузнечные сапоги-скороходы. Любители «кузнечной кухни» смогут отведать настоящую кашу из топора, изготовленную на открытом огне на кузнечной жаровне. Чтобы подтвердить своё историческое назначение, местные кузнецы будут ковать самую большую скобу, которая украсит двор Псковского кузнечного двора. По легенде, скобарями местных жителей называли потому, что на Псковщине по приказу Петра I делались скобы для строящегося флота России.

Санкт-Петербург

30 сентября в Санкт-Петербурге откроется персональная выставка ямальского художника, мастера-костореза Сергея Лугинина. Основная тема его творчества – искусство и мифология древнего населения Ямала, сохранившиеся в культуре коренных народов Севера – ненцев, хантов и селькупов. Художник проведет для посетителей мастер-классы, посвящённые косторезному искусству.

Ульяновская область

3 октября в Ульяновске начнется Международный фестиваль еврейской культуры. Одновременно там пройдёт I съезд Российского еврейского молодежного конгресса. Ожидается, что на форум соберутся представители 50 регионов страны. Запланированы лекции по иудаике и технологиям работы национальных общественных организаций. Кроме того, в рамках фестиваля будет показана серия выставок, презентаций, даст концерт израильский скрипач-виртуоз Сани Кройтор, а российский театр «Шалом» покажет спектакль. Мероприятие проходит при поддержке Минрегиона России.

Ханты-Мансийский АО Югра

В Ханты-Мансийске прошла Международная бизнес-конференция «Развитие этнографического туризма». Ее участники обсудили основные направления развития этнографического туризма, обменялись опытом организации и проведения этнографических туров, заключали соглашения о сотрудничестве, партнерские договоры.

На бизнес-конференции были представлены инвестиционные проекты в сфере туризма, прошли обучающие семинары и тренинги.