Дети без отцов

Отцы и дети – тема, которая в своё время была выплеснута звёздами нашей эстрады и телевидения на широкую публику. Но это проблема не только популярных людей, но и каждой распавшейся семьи. После публикации гражданской позиции писателя и юриста Владимира Абрамова «Отцы и дети, или Рождение по мукам» (№206 «АН») в редакцию поступило огромное количество откликов читателей и пользователей Интернета. Поэтому родилась идея провести круглый стол «Отцы и дети. Правовое и моральное неравенство родителей». Участие в нём приняли: писатель Владимир Абрамов; кандидат педагогических наук, преподаватель Московского института физкультуры и спорта Татьяна Байдыченко; представители межрегиональной организации «Отцовский комитет» Андрей Голицын и Николай Орлов; народный артист России Роман Грохольский; специалист Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии РПЦ Андрей Титушкин и член правления Российского детского фонда Татьяна Шишова.

Абрамов В.А.: 8 марта 1918 года состоялось закрытие седьмого съезда РСДРП, на котором был утверждён праздник 8 Марта как Международный женский день. Нарком юстиции Крыленко сказал на съезде, «что всенепременно народные суды должны руководствоваться требованием оставлять ребёнка матери, так как отец может оказаться врагом революции или пасть за оную». Сто лет уже скоро будет, и, к сожалению, наши суды, продолжают осуществлять эту практику.

Право ребёнка при его рождении – это иметь обоих родителей. Когда человек усыновляет ребёнка из детдома, то нужно миллион справок собрать. А при разводе достаточно мнений опеки и судьи.

Не большим изяществом ума отличаются и наши руководители. Мне просто по сердцу ножом, когда говорят о материнском капитале. То есть отца у ребёнка уже нет. Этот капитал должен быть семейным и расходоваться обоими – и отцом, и матерью, если так получилось, что они в разводе. Они решают, что нужно сделать для ребёнка.

Обратите внимание, что происходит с алиментами – плательщик алиментов не имеет возможности контролировать, расходуются ли они на ребёнка. Родитель, который этот бюджет тратит, должен отчитываться. Это должно быть закреплено в Семейном кодексе. 25% на одного ребёнка – из чего они исходят? Когда-то государство гарантировало минимальную заработную плату – 60 рублей. На четверть от этого – 15 рублей – можно было прокормить ребёнка. Но сейчас это невозможно. Поэтому опёка должна определять, какой сумме равна потребительская корзина ребёнка. И, прежде чем определять, с кем остаётся ребёнок, надо понять, кто из родителей может обеспечить его этой потребительской корзиной.

Кстати, по Трудовому кодексу, беременную женщину уволить нельзя. А отца можно уволить, даже если он единственный кормилец в семье.

Ещё один очень серьёзный вопрос – когда мама рожает ребёнка, как говорится, для себя. Как это для себя? Он что – котёнок, что ли? Этим ребёнок лишается своего неотъемлемого права иметь отца. Необходима правовая норма, по которой мама, рожающая без мужа, должна получить письменное согласие отца ребёнка. Вы представляете, что такое мать-одиночка? Это позор. А мы сейчас её ставим на пьедестал.

У эмансипации есть оборотная сторона – это женский и мужской гомосексуализм. Сейчас появилась новая теория – хотят сказать, что мужчина и женщина вообще ничем не отличаются. Но Господь создал мужчину и женщину разными.

Государство закрыло глаза на многожёнство после войны. У многих азиатских народов если погибает отец, то его жена с детьми уходит к старшему брату жить, чтобы не было этого страшного слова «безотцовщина». Сегодня государство ничего не делает для сохранения семьи. Посмотрите, как комитет называется в Госдуме – Комитет по делам семьи, женщин, материнства и детства, да? Отцовства там нет.

Хочу попенять и журналистов, которые используют выражение «гражданский брак». Нет такого ни в праве, ни в религиях, а есть простые русские слова – сожитель и сожительница.

Титушкин А.Н.: По юридическому праву брак, который зарегистрирован в ЗАГСе, и называется гражданский брак. А то, что называют сейчас гражданским браком, – это блуд.

«АН»: Мы знаем, что у церкви негативное отношение к абортам, сдержанное отношение к контрацепции. Но при всём этом есть возможность венчаться по нескольку раз. Если раньше брак длился «пока смерть не разлучит нас», то сейчас хочу – повенчался, хочу – развенчался…

Титушкин А.Н.: По большому счёту – брак один раз и на всю жизнь. Но современная жизнь связана с тем, что люди, будучи оторваны от духовных ценностей и воспитания, подчас приходят к церкви, ко Христу уже в осознанном возрасте. И подчас эти люди до этого уже наделали в своей жизни очень много ошибок. Но это не значит, что церковь их должна отгонять. Гораздо лучше, если люди, второй раз вступившие в брак, получат церковное благословение. Церковь идёт на какие-то послабления.

Абрамов В.А.: Назову одну цифру. В 2010 году 80 тысяч человек были лишены родительских прав. Из них 70 тысяч женщин.

Шишова Т.Л.: В основу того, что мы сейчас обсуждаем, положен либеральный проект. Он допускает разводы и аборты. Это приводит даже к тому, что разрешено такое противоестественное явление, как суррогатное материнство, когда женщина вынашивает вообще чужого ребёнка, как такси, поносила девять месяцев, а потом отдала. Гомосексуальные браки – там вообще уже размывается понятие пола. Идёт тотальное разрушение семьи. Нет семьи – нет государства.

Грохольский Р.А.: Мне очень сильно нравится одна фраза: «Если потерял дорогу, вернись к своему истоку». К началу. Вся беда в том, что мы забыли свою историю. Но мы все-таки смотрим назад, как жили наши предки. Там, где семьи полные, – на 90% результат выше. Ни одним законом невозможно прописать взаимоотношения людей, которые идут от сердца и от души. Невозможно заставить любить друг друга. А если законы изначально пишутся как подстилка для матери, для того чтобы ей создали условия, она будет себя вести немножко по-другому по отношению к мужчине.

Вот говорили, цыгане воруют детей. Это самый распространённый миф. На самом деле табор принимал всех детей, которые были брошены, воспитывал.

Даже если ты уже не любишь свою жену – это мать твоих детей. Ты не должен уходить из семьи до тех пор, пока твои дети не ушли из этой семьи. Когда ты уже всё сделал для них, они уже взрослые, у них свои семьи – тогда пожалуйста.

Обратите внимание, в детских домах цыганский ребёнок – это огромная редкость.

Абрамов В.А.: И кавказский ребёнок редкость.

Грохольский Р.А.: Почему? Потому что огромная ответственность лежит на мужчине.

Титушкин А.Н.: До советского периода на Руси у православных народов не было беспризорных детей, не было приютов. Ребёнок мог остаться без родителей только по одной причине. Если они умерли. И всегда этого ребёнка брали на воспитание либо родственники, либо соседи. Беспризорники появились после прихода к власти Советов.

Голицын А.В.: Мы начали разговор с опеки и попечительства. А вот опека и попечительство не сохраняют семьи.

Байдыченко Т.В.: Мы хотели удочерить девочку, органы опеки нас отговорили. Этим всё сказано. Я не хочу всех оскорблять, упаси Господь, есть и порядочные, хорошо работающие на своём месте люди.

Титушкин А.Н.: К сожалению, органы опеки в нашей стране мало контролируемы. Действия органов опеки должны быть максимально прозрачными. Святейший патриарх сказал, что можно и нужно уберечь семью от вмешательства государственных или иных судебных инстанций. Вмешательство государства в семью должно быть минимальным.

Байдыченко Т.В.: Много лет назад знакомый батюшка сказал умные слова: «Не бывает плохих мужей и жен, бывают люди, которые не подходят друг другу». Почему люди, которые у нас продают нефть, работают в инвестиционных компаниях, еще где-то, – получают много денег, а воспитатель и педагог получают три копейки? Чего хотите? Какой морали? Большинство молодых, которые могли бы стать хорошими воспитателями и учителями, педагогами, уходят.

Титушкин А.Н.: Нам действительно надо вернуться к истокам. Нам надо заглянуть в свою историю. Мы рассуждаем, как любим детей и будем этих детей делить. А надо сделать так, чтобы самого прецедента – делить детей – не было. Для этого мы должны укреплять семьи. Надо, чтобы традиционно-нравственные ценности были у людей в голове. Мы не сможем законодательно человеку изменить разум. Человек должен сам понимать, что разводиться – это плохо. Он должен сам понимать, как ему воспитывать ребёнка правильно.

Орлов Н.А.: Страшно, когда принижается роль отца. Я не согласен с тем, что кто-то из родителей главнее для ребёнка. Ребёнок, который вырастает без участия одного из родителей, – это инвалид, проблемы с которым мы получим в будущем.

Голицын А.В.: Истоком этой дискуссии была статья Владимира Александровича по поводу того, что нарушаются права маленьких детей, которых кто-то пытается делить с помощью государственных служб. Я бы хотел всё-таки подчеркнуть, что не надо отворачиваться от государственных служб только потому, что они чего-то не делают. Надо заставить их делать. Я ещё раз повторю – законодательство у нас хорошее, механизм исполнения надо искать. И тогда, я вас уверяю, будет очень легко решать все семейные споры и до суда, и в суде, и дети будут счастливы от того, что родители придут к взаимопониманию.

Абрамов В.А.: Когда мне говорят, что законодательство у нас хорошее, я вспоминаю анекдот. «Зарплата у меня хорошая, только маленькая». У нас нет идеологии, у нас нет государственной доктрины, что мы строим, что мы делаем. А семья – это опора и основа государства. Объединить общество национальной идеей, общей целью – это, прежде всего, дело государства и мужей, которые стоят у кормила этого государства. Не просто кормило, чтобы оно их кормило, а кормило, которым можно было рулить в бурю, в невзгоды, но вывести нацию из тупика.

Грохольский Р.А.: Ну если говорить о юридической стороне этого вопроса, то, безусловно, должно быть правовое и моральное равенство родителей. Если нет морали и нравственности в семье, без этого не может существовать Российское государство. Вот это важно понять.

Шишова Т.Л.: Законы должны соответствовать морали. Они не должны идти вразрез с моралью общества. А мораль должна основываться на традиционных базовых представлениях, которые неизбежно связаны с религиозными представлениями. И если мы хотим, чтобы у нас возродилась семья, сохранилось государство, возродилась наша культура, мы должны менять в значительной степени мораль, которая сейчас находится в упадке и разложении.

Не все мнения вошли в газетную публикацию. Полную версию вы можете прочитать здесь

Приглашаем читателей продолжить дискуссию.