Месть прокуророва

Острые материалы о деятельности чиновников любых уровней появляются в каждом номере нашей газеты. Реакция на критические публикации разная – от обычного замалчивания до разбирательств в судах. Но то, что происходит сегодня в Псковской области, иначе как травлей журналиста и не назовёшь.

Начинаем преследование?

Напомним, что в материале Кирилла Казанцева «В каком теремке живёт прокурор» были обнародованы факты проверки Генеральной прокуратурой РФ финансово-хозяйственной деятельности Псковского областного «государева ока». Московская комиссия выявила такие грубейшие нарушения, как перерасход казённых миллионов рублей на приобретение жилья для прокурора Псковской области Тимура Кебекова, незаконное списание и нецелевое использование денежных средств, а также многие другие недостатки, включая даже подлог документов со стороны заместителя прокурора Андрея Неговоры. По результатам проверки Т. Кебекову приказом Генпрокуратуры был объявлен строгий выговор, А. Неговоре – выговор.

Конечно, такой материал не мог пройти незамеченным. На многих интернет-форумах началось бурное обсуждение далеко не в пользу отдельных работников прокуратуры.

Но, вполне возможно, эта история не получила бы дальнейшего развития и, как это бывает в подобных случаях, скоро совсем бы забылась. Если бы не одно обстоятельство. Руководство областной прокуратуры сочло себя оскорблённым и решило наказать. Кого? До «Аргументов недели» – высоко и далеко, а до главного редактора псковского представительства – рукой подать. Тем более что С. Рогожук дал ход на страницах газеты-вкладки дальнейшему развитию поднятой темы. В интервью «Зло одолеем всем миром» псковский политик П. Николаев продолжил рассуждать на тему о коррупции в органах прокуратуры. Павел Анатольевич приводил много документально зафиксированных фактов и давал им свою оценку. А сразу же на следующий день после появления этого материала началось то, что можно назвать преследованием журналиста за его профессиональную деятельность.

Шпионские страсти

В этот день, 8 июня, главному редактору постоянно звонили на мобильный телефон какие-то странные рекламодатели. Они не просили, а просто требовали немедленной встречи. Звонившие почему-то были хорошо осведомлены о планах главреда. Создавалось впечатление, что телефон поставили «на прослушку», а за журналистом установили настоящую слежку. Иначе чем объяснить тот факт, что, как только С. Рогожук начал вести переговоры с приехавшими из Санкт-Петербурга деловыми партнерами, в помещение бесцеремонно вошел сотрудник УВД и потребовал «срочно проехать с ним». На вопрос о цели и такой спешности к тому же без предъявления повестки сотрудник недвусмысленно ответил: «Сергей Николаевич, давайте поедем по-хорошему. Там всё и узнаете».

Рогожука обвинили в похищении печати ООО «Аргумент», директором которого он продолжал оставаться, поскольку никаким надлежащим образом не был извещён своим учредителем об увольнении. И если следовать логике сотрудников полиции, то получается, что директор предприятия сам у себя украл печать и за это должен понести уголовную ответственность! Кстати, по заявлению сотрудников прокуратуры следственным комитетом по Псковской области было возбуждено уголовное дело и в отношении П. Николаева за клевету.

Более того, обиженные работники прокуратуры обратились в суд с иском о защите чести достоинства. Между прочим, в ходе многих и долгих судебных разбирательств стали известны интересные подробности. Наконец-то выяснилась точная цена прокурорского теремка – 11.197.000 рублей. При этом земельный участок рядом с домом площадью 1 319 квадратных метров добрые застройщики просто подарили прокуратуре! Предоставить суду документы мены дома на квартиры для нуждающихся, как то и предписывалось в приказе Генпрокуратуры РФ, представители прокуратуры отказывались. Основным доводом было то, что в этом договоре содержатся сведения, касающиеся частных лиц. В конце концов согласились зачитать только отдельные фрагменты договора. А о судьбе подаренного земельного участка в центре города и вовсе не стали ничего говорить...

Но вернёмся к «похищенной» печати. Это оказалось лишь жалким поводом для начала беспрецедентного давления на журналиста. К тому же ещё на первом допросе Рогожука печать была изъята в присутствии понятых. А во время последующих дознаватель задавал вопросы, совсем не относящиеся к рассматриваемому делу. Интересовало прежде всего то, кто был причастен к подготовке материалов «В каком теремке живет прокурор» и «Зло одолеем всем миром», спрашивали о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, о партнерах газеты, какие и с кем заключены договора по рекламе и распространению печатного издания.

К слову, подобные вопросы сотрудники правоохранительных органов задавали сотрудникам московской редакции и питерской типографии, где печатается часть тиража газеты «Аргументы недели».

Психологическое давление началось и на общественных распространителей в регионах. Сотрудники правоохранительных органов демонстрировали номер с интервью с псковским прокурором Т. Кебековым «Бремя синего мундира» (см. «АН» от 21 июля с.г.) со словами: «Вот видите, ваша газета уже опубликовала опровержение!» Видимо, таким образом стражи порядка пытались припугнуть людей и получить негативную и компрометирующую информацию на руководителя псковского представительства газеты «Аргументы недели».

Особенно досталось внештатным сотрудницам Великого Новгорода, которых несколько раз вызывали на допросы. Но люди прекрасно понимали, что редакция «АН» пошла навстречу прокурорским работникам и дала возможность Кебекову высказать свою точку зрения. Между прочим, известные на Северо-Западе интернет-порталы познакомили всех своих многочисленных читателей с этим интервью. Подавляющее большинство посетителей форума оставили свои мнения совсем не в пользу псковского прокурора. И ведь, действительно, Кебеков не отрицал того, что было изложено в критических публикациях.

В защиту журналиста и свободы слова в печати около сотни псковичей устроили пикет в центре города, они вышли на улицы с лозунгами: «Руки прочь от честных журналистов!», «Прокурора области Кебекова — в отставку!».

Конечно, у людей, которых то и дело вызывали на допросы, осадочек остался. И легко можно догадаться, почему многие крупные промышленные предприятия того же Великого Новгорода, которые заключили с газетой «Аргументы недели. Северо-Запад» долгосрочные контракты по рекламе, вдруг без всяких объяснений один за другим прекратили сотрудничество. Подобная картина наблюдается и в других регионах Северо-Запада.

Все это привело к тому, что выход каждого номера газеты «Аргументы недели. Северо-Запад» находился и, к сожалению, продолжает находиться под угрозой срыва.

Жалобы журналиста в различные высокие инстанции (Министерство внутренних дел, Следственный комитет и Генеральная прокуратура РФ) ни к чему не привели. Из этих ведомств обращения главного редактора газеты «Аргументы недели. Северо-Запад» отправляли назад в Псковскую область, где они попадали в руки тех, на кого и жаловался журналист. Оставался единственный выход, которым и пришлось воспользоваться.

«Тогда мы идём к вам!»

Рогожук обратился в Псковский городской суд с заявлением о признании незаконным и необоснованным постановления о возбуждении уголовного дела.

Зато позиция сотрудников прокуратуры в суде была более чем понятна. Они настаивали на законности в возбуждении уголовного дела в отношении журналиста: ведь в материалах этого дела есть письменные указания руководства прокуратуры города Пскова о выполнении «необходимых» мер, а именно – «обыска по месту жительства Рогожука С.Н. и иных следственных действий...». Интересно, чем была вызвана необходимость обыска у Рогожука, если печать предприятия была благополучно изъята на первом же допросе и хранится в органах дознания?

Суд под председательством судьи Галины Белик удовлетворил жалобу Рогожука и вынес решение о признании незаконным и необоснованным постановления о возбуждении уголовного дела, обязав «устранить допущенные нарушения».

Но, к сожалению, история преследования журналиста на этом не закончилась. Руководство областной и городской прокуратур намерено обжаловать решение городского суда в судебной коллегии по уголовным делам Псковского областного суда. «Уши», торчащие из надуманного дела о похищении печати у самого себя, вылезли еще больше, а вера в объективность отдельных прокурорских работников стала еще меньше. А вместе с этим рождаются большие сомнения в том, что мнение гражданина Российской Федерации, высказанное им в средствах массовой информации, не станет поводом для новых уголовных преследований. Ведь так, глядишь, скоро появится на манер известной рекламы новый телевизионный ролик с участием людей в синих мундирах: «Вы имеете собственное мнение о сотрудниках прокуратуры? Тогда мы идём в вам!»