Пятёрка по безопасности

20 сентября 2011 г. один из мировых лидеров в области разработки антивирусных решений – компания ESET – сообщила о начале продаж в России пятого поколения продуктов ESET NOD32 для домашних пользователей. Новая версия антивируса обеспечивает принципиально другой уровень защиты от компьютерных угроз. Потребовался адекватный ответ авторам вирусов, поскольку уровень опасности зловредных программ вырос невероятно.

Секреты Пентагона

В нынешнем году компьютерные вирусы справляют двойной юбилей. 60 лет назад, в 1951 г., легендарный математик Фон Нейман доказал возможность создания таких программ. Спустя 30 лет, в 1981 г., появился первый зловредный софт. Поначалу вирусописательство было не больше чем развлечением скучающих программистов. Но очень скоро стало ясно: вирусы – оружие, которое способно нанести ущерб посильнее, чем тактическая ядерная ракета.

Это не выглядит преувеличением. Например, год назад замминистра обороны США Уильям Линн официально признал крупный провал военного ведомства. Компьютерную сеть Пентагона взломал вирус, созданный одной из ближневосточных спецслужб. Вредоносная программа успела добраться до сети центрального командования. Она получила доступ к совершенно секретным документам, включая планы военных операций и чертежи новейшего оружия.

Похожая история всплыла в Японии. Министр обороны этой страны публично обрушился с критикой на крупнейшего японского производителя вооружений – компанию «Митсубиси Хеви Индастриз». Руководство промышленного гиганта пыталось скрыть, что в середине августа его информационные хранилища поразил вирус-шпион. Программа получила доступ к 80 важнейшим серверам, добравшись до совершенно секретных данных по разработкам ракет, истребителей последнего поколения, подводных лодок и ядерных реакторов.

Выходит, вирусы могут быть достаточно хитры, чтобы обмануть системы защиты Пентагона и транснациональной корпорации с оборотом 40 млрд. долл. в год. Что касается гражданских применений – тут зачастую вирусописателям голову ломать не приходится. Что говорить, если в мире нашелся миллион с лишним человек, которые не только охотно скачали на свои компьютеры опасные шпионские программы, но и добровольно заплатили за них круглую сумму.

Речь о нашумевшей истории с фальшивыми антивирусами. Два года назад интернет-мошенники придумали новую схему отъёма денег. Всемирную сеть внезапно завалило рекламой якобы бесплатных антивирусов. Скачай – и компьютер навсегда защищён! Правда, на деле эти программы ни от чего не лечили. Но убедительно изображали антивирусную активность. Они находили несуществующие вирусы. Чтобы избавить от них – настойчиво предлагали купить платную версию. Мало того: в итоге мошенники наплодили более 100 тыс. фальшивых антивирусов под разными именами. Некоторые из них не только требовали деньги за воздух, но также воровали пароли, номера кредитных карточек и т.д.

Новые угрозы

Конечно, настолько примитивные уловки срабатывают далеко не со всеми. Но у мошенников в запасе немало других трюков. Самый популярный тренд – разнообразные вирусы и трояны, инфицирующие мобильные телефоны. Не все понимают – сотовые аппараты стали такими же сложными, как компьютеры, и заразить их настолько же легко. Поэтому миллионы людей, не задумываясь, нажимают на сомнительные ссылки, скачивая на телефоны самый сомнительный софт. В результате вместо игры, видеоролика или мелодии получают, например, – программу-блокиратор. Она шантажирует владельца трубки: хочешь вернуть телефону работоспособность – отправь платное смс.

Встречаются телефонные трюки похитрее. Недавно управление «К» МВД России отловило группу злоумышленников. Они обзавелись нелегальным радиооборудованием, которое притворялось базой сотовой связи. Техника, спрятанная в людном месте, «на лету» заражала вирусом чужие мобильные телефоны. Владелец не замечал, что сторонняя программа перехватила управление его трубкой. Тем временем злоумышленники тайно отправляли смс на платные номера. В итоге за год они обогатились примерно на 3 млн. руб., взломав телефоны 50 тыс. жителей Смоленска, Орла, Брянска и Подмосковья.

Известен случай, когда хакеры заразили драйверы, лежавшие на официальном сайте крупного производителя компьютерных мышей и клавиатур. Несколько дней покупатели мышек скачивали новый софт, получая вместе с ним троян, воровавший пароли.

В августе 2011 г. эпидемия вируса поразила популярную социальную сеть Facebook. Достаточно было щелкнуть на сообщение, пришедшее якобы от имени друга, – на компьютер грузился софт, воровавший данные доступа. Бывают и намного более опасные ситуации. В 2009 г. появилась информация о компьютерном вирусе, заражающем банкоматы производства американской компании Diebold. А это – немалая часть установленных в РФ машин по выдаче денег. Весной 2011 г. обнаружили троян, заражающий платежные терминалы очень популярной платежной системы. В РФ насчитывается 100 тыс. таких машин по переводу денег.

В общем, вирусная угроза – далеко не сказка. По данным некоторых аналитических исследований, почти 70% имеющихся в РФ компьютеров успели подцепить тот или иной вредоносный софт. Процент был бы гораздо ниже, если бы владельцы компьютеров активнее пользовались надёжными антивирусами.

Например, такими как ESET NOD32. Эта антивирусная программа продается в 150 странах мира и входит в тройку самых популярных антивирусных продуктов. За многие годы она прошла сотни независимых тестов и традиционно входит в число лидеров по отлову и предотвращению любых компьютерных угроз. Немаловажный момент – низкие системные требования этого продукта. Программа работает практически незаметно – не перегружает компьютер, не вызывает «тормозов». Считается – это один из самых легких, быстрых и надежных антивирусов. Пятая версия NOD32 обеспечивает ещё более высокий уровень защиты, сохраняя свои основные качества: лёгкость, простоту управления и быстродействие.