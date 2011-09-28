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Коммуникации как фактор национального развития

С 5 по 8 октября в Нижнем Новгороде пройдет XVI Международный научно-промышленный Форум «Россия Единая – 2011»

№ 38(279) от 29.09.2011 [ «Аргументы Недели Нижний Новгород» ]

Коммуникации как фактор национального развития

Причиной многих несовершенств в современном мире является недооценка значения коммуникаций, причем не только между городами и регионами одной страны, но и целыми нациями. Последствия от пережитых человечеством недавних катаклизмов стали тому ярким подтверждением. Человечество все еще слишком уязвимо, и не только перед лицом природной стихии, но и тем, что стало плодом его достижений.

В условиях превращения планеты в «глобальную деревню» вопрос о гармонизации процессов развития становится наиболее актуальным.

 

У мира появились новые возможности для глобального диалога. Сегодня у стран и ее лидеров гораздо больше возможностей войти в коммуникацию с мировым сообществом, чем даже год назад. Вехи бурного роста глобальной системы отмеряются уже не годами, счет идет на дни.

Основная тема  Форума «Россия Единая – 2011», который пройдет с 5 по 8 октября в Нижнем Новгороде, – «Коммуникации как фактор национального развития». За свою шестнадцатилетнюю историю Форум зарекомендовал себя авторитетной площадкой для рассмотрения актуальных задач развития страны, укрепления региональных и государственных связей.

В преддверии этого важного события глава принимающей стороны губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил: «В современном мире огромная роль коммуникаций очевидна: по сути, именно они являются своего рода «кровеносной системой» единого организма любого государства. И в 2011 году формат Форума «Россия Единая» предполагает мировой диалог власти, бизнеса и общества в этой плоскости».

К участию в дискуссиях приглашены руководители федеральных министерств и ведомств, депутаты Госдумы РФ, ведущие российские и зарубежные эксперты, руководители предприятий и бизнес-структур. В конгрессной части Форума, а именно – в конференциях, круглых столах, презентациях, примут участие иностранные партнеры из Франции, Бельгии, Австрии, Германии, США, Японии, Китая, Сингапура, Белоруссии Украины, и ряда других стран. Примечательно, что в дни проведения Форума в столице Приволжья планируется открыть Генеральное консульство Украины в РФ. В эти же дни на берегах двух великих русских рек – Оки и Волги – пройдет уже ставший традиционным Конгресс народов России.

На площадке Нижегородской ярмарки будут обсуждаться «вопросы формирования новых стандартов качества коммуникаций и их повсеместного применения, стратегия коммуникационного развития страны в условиях перехода к инновационной модели экономики, перспективы России как одного из главных узлов развития нового коммуникационного пространства без границ». И то, что в программе Форума именно этим аспектам уделено огромное внимание, делает его интересным и полезным как для представителей власти, так и для ученых, экономистов-практиков, бизнес-элиты России и ведущих средств массовой информации.

Экспозиционная часть Форума – промышленный салон «Коммуникации – мир без границ» представит выставку российских и зарубежных компаний, специализирующихся на производстве и реализации высококачественной и конкурентоспособной продукции в различных сегментах рынка. Представленные отечественные и зарубежные новинки продемонстрируют преимущества интегрального развития современных средств коммуникации. Грамотный и сбалансированный диалог – ключ к взаимному обогащению – и материальному, и духовному.

Отражением коммуникационных процессов является успешное развитие городских и региональных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения. Тема «развития для людей», создания благоприятной и комфортной среды для жизни присутствует на региональном стенде, где представлены инвестиционные проекты Нижегородской области, вошедшие в концепцию развития Приволжского федерального округа «Стратегия социально-экономического развития Приволжья до 2020 года».

Открытый в прошлом году специальный павильон для СМИ, так называемый Пресс-дом, получил высокую оценку экспертов, поэтому удачный опыт будет продолжен и в этом году. Изюминкой Конгресса СМИ станут показательные записи телепрограмм и верстка печатных изданий в режиме online. Наряду с известными федеральными изданиями свои стенды представят региональные и районные газеты Нижегородской области. Кроме ведущих журналистов страны в этом году ожидается участие и российских блогеров.

«Мы первыми в России предложили известным российским блогерам стать медиа-партнерами Форума. Их участие в освещении поможет существенно расширить его информационное поле», – сказал нашему корреспонденту замгубернатора Нижегородской области по инвестиционной политике Дмитрий Сватковский.

Символично то, что форум по такой актуальной тематике проводится именно в Нижнем Новгороде – динамично развивающемся в социально-экономическом плане городе, с благоприятным инвестиционным климатом, включающим в себя расширение сферы промышленного производства, бизнеса, перспективное строительство и развитие инфраструктуры.

Организаторами мероприятия являются правительство Нижегородской области, Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» при поддержке правительства Российской Федерации, аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей.

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