С видом на Волгу

В Самаре после полугодовой реконструкции открылась самая протяженная в России набережная. На открытии пел народный артист СССР Иосиф Кобзон; для гостей праздника испекли 160-метровый торт; а в конце дня был запущен первый в городе светомузыкальный фонтан.

Ненастная погода и проливной дождь не стали помехой для открытия набережной. Самарцев не испугали капризы погоды, и они остались довольны праздником открытия своего любимого места отдыха. Всем отдыхающим в этот день организаторы мероприятия подготовили гастрономический сюрприз в виде торта-рекордсмена длиной 160 метров. Таким необычным образом был отмечен 160-летний юбилей Самарской губернии. Первый кусочек лакомства отведал губернатор Владимир Артяков. С нескрываемым удовольствием от выпечки и удавшегося юбилейного торжества он отметил:

– Набережная для самарцев – не только любимое место отдыха, но и особый предмет для гордости, визитная карточка, лицо города и всей губернии. Учитывая особое значение набережной для Самары, мы поддержали идею ее реконструкции и приняли решение направить на эти цели серьезные финансовые средства.

На реконструкцию набережной из областного бюджета было выделено 324 млн. рублей. На эти деньги была отремонтирована вторая очередь набережной, пуск которой состоялся еще в 1961 году. Полувековая эксплуатация без какого-либо ремонта потребовала коренной перестройки всей инфраструктуры набережной – от бассейна ЦСК ВВС до Первомайского спуска.

После реконструкции самая протяженная в России набережная стала настоящим украшением и предметом гордости города и области.

– Сегодня я счастлив, и на лицах людей вижу радость и гордость, – отметил глава Самары Дмитрий Азаров. – Даже страшно вспомнить, что год назад мы могли лишиться набережной, ее хотели передать в частные руки. На защиту любимого места отдыха встал весь город. Мы не просто отстояли набережную, но и благоустроили ее, привели в порядок.

На новой набережной усилены меры безопасности отдыхающих. Теперь это безалкогольная зона, где приятно проводить время всей семьей.

Представители власти прошлись по территории набережной, пообщались с отдыхающими, а затем губернатор Владимир Артяков открыл памятный знак, выполненный в виде раскрытой гранитной книги, на страницах которой начертаны дата ввода второй очереди самарской набережной в эксплуатацию и имена ее создателей. Теперь каждый отдыхающий может узнать, что протяженность набережной составляет рекордную величину – 4,2 километра. Строители установили на набережной новые светильники, дизайн которых был восстановлен по эскизам 50-летней давности.

Музыкальную часть праздника продолжил народный артист России Иосиф Кобзон, исполнение песен которого дружно подхватывали находившиеся на набережной самарцы. Овации вызвало сообщение о том, что по инициативе областного правительства решено ежегодно проводить в Самаре фестиваль песен о Волге. Иосиф Кобзон дал свое согласие возглавить жюри фестиваля.

Праздник, начавшийся под аккомпанемент дождя, продолжался весь день и закончился светомузыкальным представлением отремонтированного фонтана и красочным фейерверком.