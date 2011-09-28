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Землю – бесплатно, но многодетным

Более восьми тысяч семей уже встали на учет для получения участков

№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Ася КАРМАНОВА ]

Землю – бесплатно, но многодетным

У многодетных семей Санкт-Петербурга с будущего года, возможно, появится шанс получить бесплатную землю под строительство загородных домов. Как для дач, так и для постоянного проживания.  На бесплатные 15 соток в черте города смогут претендовать около 14 тысяч петербургских семей. Для них городу предстоит найти свыше двух тысяч гектаров земли.

В Смольном под председательством губернатора Георгия Полтавченко прошло специальное совещание, на котором рассматривался вопрос о путях решения по выделению земельных участков многодетным семьям .

Выделить многодетным семьям земельные участки предложил Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном послании еще в 2010 году. За это время была сформирована рабочая группа, в которую входят и представители правительства Ленобласти. Подготовлен проект закона, в котором определены назначение участков (ИЖС или дача), их размеры и порядок предоставления. Эти меры поддержки вводятся для стимулирования рождаемости в России.
На учет на получение участков уже встали более восьми тысяч многодетных петербургских семей. Они могут получить их один раз либо под индивидуальное жилищное строительство, либо под строительство дачи. Главная сложность – нехватка свободных земель, поэтому недостающие участки предоставит ближайший субъект Федерации – Ленинградская область. Там уже определены территории, которые могут быть выделены для очередников.
В будущем под участки для многодетных семей собираются отдать земли Ржевского полигона, которые в настоящее время принадлежат Министерству обороны. Георгий Полтавченко заявил о своем намерении обратиться к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в передаче этих земель. А до 1 октября  городское правительство планирует рассмотреть порядок получения целевым назначением земель Ленобласти. Кроме того, губернатор дал указание продумать комплекс мер, предусматривающих оказание помощи многодетным семьям по освоению этих участков. «Мы должны не только дать людям эти участки, но и возможность освоить их, – подчеркнул губернатор – Задача поставлена очень масштабная, и мы должны решить ее эффективно».
«Ресурсы Петербурга крайне ограниченны, город сможет своими силами подобрать максимум тысячу участков для выделения их многодетным семьям», – уверен председатель Комитета по земельным ресурсам и земле­устройству Валерий Калугин. Он считает, что в первую очередь такие участки нужно предоставлять семьям, остро нуждающимся в жилье.По мнению Калугина « этим помощь города не должна ограничиться. Вслед за тем должны появиться сопутствующие городские программы, которые помогут многодетным семьям освоить свои участки: обеспечить их необходимой инфраструктурой, а граждан – льготными ипотечными схемами».
Область уже подобрала около ста наделов, которые могут быть переданы северной столице. В основном это пятна в удаленных районах – Волховском, Лужском, Бокситогорском. «Лакомых» участков под Петербургом в списке предложений пока нет.

КСТАТИ  

По данным Комитета по социальной политике, осенью 2010 года в Петербурге были зарегистрированы 13,4 тысячи многодетных семей. В 11 360 семьях воспитываются по трое детей, в 1482 – четверо, в 348 – пятеро, в 102 – шестеро, в 45 – семеро, в 18 – восемь, в 11 – девять, в 2 – десять, в 6 – одиннадцать и более. Всего в таких семьях проживают свыше 43 тысяч детей.

Наша справка

Ржевский полигон,  земли которого предполагается выделять многодетным семьям, начал функционировать  в 1879 году и являлся самым знаменитым артиллерийским полигоном, как в Российской империи, так и в СССР. На полигоне проводились испытания артиллерийских установок (в том числе морской артиллерии), снарядов, брони, железобетонных укреплений, систем реактивной артиллерии, ракетных двигателей. Территория полигона лесистая, большая его часть покрыта болотам. В последние два десятилетия полигон перестал эксплуатироваться в полном объёме, большинство военных объектов оказалось заброшено.  От полутора веков испытаний на его территории осталось множество заброшенных объектов: установок, зданий, цехов, наблюдательных вышек и бункеров, транспортных коммуникаций.

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