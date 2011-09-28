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Спасибо Людовику XV

Во Всемирный год ветеринарии у российских «айболитов» появился свой профессиональный праздник

№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Ирина Александрова ]

Спасибо Людовику XV

Откликнувшись на провозглашение 2011 года Всемирным годом ветеринарии, в России впервые учредили новый профессиональный праздник — День ветеринарного врача. Но объявили его не светские власти, а патриарх Кирилл. Поэтому праздник «айболитов» отмечался в День святых мучеников Флора и Лавра, которых издавна на Руси молили об охране и исцелении домашнего скота.

В конце лета петербургское ветеринарное профессиональное сообщество впервые праздновало День ветеринарного врача в клиниках, на ветстанциях, в Ветеринарной академии. Более того, специальное чествование «айболитов» прошло в церквях города, где отдавали дань их нелегкому и благородному труду, молили о здравии.

«Наш праздник объявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на обращение большой группы специалистов со всей страны, под которым есть и моя подпись, — поясняет «АН» начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев. — Праздник отмечается в День святых мучеников Флора и Лавра, которых издавна на Руси молили об охране и исцелении домашнего скота».

Патриарх, подчеркивает Юрий Андреев, раньше светских властей поддержал идею введения этого профессионального праздника как возврат к историческим корням. Работа ветеринара ранее всегда считалась в России делом богоугодным, потому что была связана с крестьянским трудом и сельскохозяйственным производством.

Вспомнили обо всем этом и учредили новый профессиональный праздник в нынешнем году в России не случайно. Дело в том, что заканчивается Всемирный год ветеринарии, объявленный несколькими международными организациями. Версаль не случайно был выбран местом, где стартовал Всемирный год ветеринарии. Считается, что ветеринария стала наукой и профессией именно во Франции, и произошло это 250 лет назад. В Европе в те времена бушевали страшные болезни, эпидемии и мор, эти несчастья косили крупный рогатый скот, и в 1761 году Людовик XV велел открыть первую ветеринарную школу. Школу эту основали в Лионе, и первые серьезные наработки по преодолению недугов животных были получены именно там. А вот заключительная церемония Всемирного года ветеринарии должна пройти в Австралии, где забота о животных возведена в степень национальной политики. Праздник пройдет в Кейптауне в октябре, и в нем с полным основанием примет участие русская делегация.

Что касается современной ветеринарной службы Петербурга, то это, прежде всего, городская ветстанция, 18 государственных ветеринарных подразделений в районах и около 200 коммерческих клиник, которые лечат наших домашних любимцев. В прошлом году к специалистам одной только государственной ветслужбы обратились более 160 тысяч владельцев животных, в коммерческие — на порядок больше.

Клиники и подразделения неплохо оснащены, при Горветстанции, что на 2-й Жерновской улице, действует скорая ветеринарная помощь. Ведутся строительство и капитальный ремонт помещений службы. В этом году планируется ввод в строй станции с современной ветеринарной клиникой в Приморском районе на Школьной улице; возобновлено приостановленное было строительство в Центральном районе на Коломенской улице, достраивается современная ветлечебница взамен старой в Зеленогорске. В перспективных планах — ввод государственных ветклиник в Калининском и Выборгском районах.

Кроме лечения кошек, собак, хомячков, кроликов и прочих пушистых братьев наших меньших, городская ветеринарная служба решает такую серьезную задачу, как контроль безопасности продуктов животного происхождения. Специалисты проверяют качество и безопасность мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов на рынках, складах, хладокомбинатах, в некоторых торговых сетях. За год, по словам Юрия Андреева, ветеринарами признается некачественной и изымается из оборота порядка 300–350 т продукции.

Еще одна, не менее важная задача, стоящая перед ветеринарами, — профилактика и ликвидация заразных болезней животных и болезней, общих для животного и человека. Из последних масштабных примеров этой работы — локализация и уничтожение африканской чумы свиней, очаг которой был выявлен в начале нынешнего года на окраине Петербурга. Только по этим направлениям государственная ветеринарная служба города проводит ежегодно свыше 400 тысяч лабораторных анализов.

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