Меж земных далей и астральных пространств

Виктор Трифонович Слипенчук человек удивительный…

Он из тех, кого ещё интересует внутренний мир человека, его самоощущения. Такие качества русского писателя на сегодня большая редкость – новых инженеров человеческих душ больше интересуют внешние эффекты, мрачные фантазии или фантасмагории, пародирующие действительность. Такого «контента» хватает вокруг и без чтения книг. А вот его классическое, добротное и профессиональное мастерство отображения на бумаге своей души и внутренней жизни его героев – требует особого внимания и прочтения. Оно дает пользу не только уму, но и сердцу.

В свою очередь ему самому близок внутренний мир великих поэтов и писателей других эпох. Он нутром чувствует всю глубину личности Сергея Есенина и отвергает даже намёки на то, что лишь алкоголизм был источником его бурной поэтической фантазии. Как видно, зная сам, что на пьяную голову шедевра не создашь, он даже в каллиграфическом почерке великого поэта видит его чистоту. Видит, что его вдохновение возникло не после того, как он «с бандитами жарил спирт», а было с ним всегда. Это его и сожгло изнутри…

Когда разговариваешь с Виктором Трифоновичем о совершенно далеких от писательского труда вещах, не покидает ощущение, что он постоянно терзается какими-то своими, внутренними переживаниями. Быть может, это – постоянный поиск удачной рифмы, переборка десятков вариантов заголовка нового стихотворения или эссе… В хорошем смысле слова – он ведет двойную жизнь, когда писательская работа идёт параллельно с домашним бытом и мирской суетой. Нужно поговорить с женой, детьми или друзьями. Наконец, просто выспаться. Но писателя «свербит» даже во сне. Знаю это по себе, когда не могу заснуть, обдумываю свою передовицу в газете, которая должна выйти в завтрашнем номере, а ещё и не знаешь – о чём она будет.

У писателя этот процесс перерывов не имеет, в отличие от нас, журналистов. Быть может, от этого его лицо – это постоянное отражение некоего внутреннего интеллектуального процесса, который должен быть выплеснут когда-то на страницы. Такая игра ума интересна не только на Родине. Его книги вышли и в Японии, и в Китае – тех странах, где мыслительный процесс интеллектуальной части населения постоянно находится в поисках Истины.

Неслучайно любимый ученый Виктора Слипенчука – астроном Николай Козырев. Он дал миру уверенность в физической связи времен – прошлого-будущего и настоящего. Писателю остаётся лишь видеть это в своих ощущениях, толкать физические процессы силой воображения. И тем самым приближать фантастический мир будущего. С его новыми энергиями, с его всепоглощающей гармонией. А в том, что она грядет и готовит свой приход в наш мир, он не сомневается. Надо лишь начать с того, чтобы привести в гармонию со временем окружающую нас природу и неодушевленный мир – мыслей, чувств, моральных констант…

Писатель верит в это душой, но понимает, что грядет это время нескоро. Сегодня движущей силой общественных процессов является купля и продажа всего и всех. Но это лишь нижний изгиб волны синусоиды. Ее подъем неизбежен. Как неизбежны были плач по товарищу Сталину после его смерти в рассказе с аналогичными словами в заголовке и последующая хрущёвская оттепель – со слезами счастья и избавления.

Впрочем, проза и поэзия Виктора Слипенчука – это не только отображение жизненного пути и его осмысление. Сегодня он внимательно изучает Всемирную Паутину, ее роль и становление, накопление всемирного интеллекта. Осмысливает ничтожность власть предержащих, тысячелетиями хранящих свои тайны, а ставших сегодня голыми перед толпой благодаря загадочному появлению WikiLeaks.

Иногда в очерках Виктора Трифоновича читаются боль и недоумение за то, что мы русские. Кем мы стали в собственной стране и что нас ждет? В очерке «Торт негатив», навеянном, похоже, событиями на Манежке в зимней Москве, чувствуется некая перекличка с одним из спорных философических писем Петра Чаадаева. Как известно, за нелестный анализ русских, как нации, его объявили сумасшедшим. Но почему сегодня, спустя более 150 лет, те же нотки недоумения по поводу нашего, русского нутра выходят из-под пера современного писателя? Выходит, что-то и в самом деле не так в «датском королевстве» – причём довольно давно.

…Мысли, мысли, мысли… Они нанизываются одна на другую в произведениях Виктора Слипенчука, цепляются зубцом за зубец сообщающихся шестеренок его мудрого повествования. За семь десятков лет прожитой им жизни в его памяти остались люди и стройки, работа и смех, любовь и счастье видеть живыми и здоровыми своих детей и внуков.

Все они – события и люди – стали той питательной средой, откуда он черпает силы для новых сюжетов, стихотворений, эссе.

Но у Виктора Трифоновича есть очевидно и другое – чувство предвидения и возможность заглянуть в информационные, астральные пространства – где отражается будущее.

О том, какое оно, писатель напоминает нам постоянно: оно прекрасно!

Поздравляем постоянного автора «Аргументов неделi» с юбилеем! Здоровья Вам и творческих успехов!