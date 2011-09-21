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Индустриализация по-новому

№ 37(278) от 22.09.2011 [«Аргументы Недели », Борис ТИТОВ, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» ]

Индустриализация по-новому

То, что за последний год было написано огромное количество документов, программ, стратегий и планов, – показатель существующего в обществе большого запроса на ясное и четкое видение будущего развития страны. А также того, что сама страна снова оказалась на перепутье. И скоро ей предстоит сделать выбор, который определит ее будущее в XXI веке. «Деловая Россия», как ассоциация среднего и малого несырьевого бизнеса, решила взглянуть на проблему с точки зрения бизнеса. Итогом нашей работы стал План «Новая индустриализация».

Работая над его созданием, мы руководствовались принципом, что стратегии должно писать не только академическое сообщество, но и профессионалы в своем деле. Это, пожалуй, главное отличие нашей Стратегии от остальных. Она написана не теоретиками, а практиками.

Вопрос выживания государства

Все признают: главным противоречием, которое необходимо разрешить России на современном этапе развития, являются ее сырьевая зависимость и низкая производительность труда в других отраслях. Сложилась ситуация, когда чем больше стадий обработки проходит сырье до появления конечного продукта, тем меньше прибыли приносит этот бизнес. То есть на первом месте по прибыльности – добыча сырья, на втором – его первичная переработка. А вот чем глубже переработка, тем сложнее открыть производство, запустить технологию, извлечь прибыль.

Ясно, что если бы кризис продлился чуть дольше, а цены на нефть упали бы еще ниже, то никакой Стабилизационный фонд не спас бы нашу экономику от краха. Так что вопрос в том, каким способом снизить долю сырьевого сектора в удельном весе экономики. И это фактически вопрос выживания государства.

Локомотив – промышленный сектор

По нашему мнению, главным локомотивом решения названной задачи должен стать промышленный сектор. Он является основой любой развитой экономики. Но сегодня мы его практически потеряли.

Российская экономика за последние 20 лет вернулась в доиндустриальную эпоху. За этот период доля обрабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости и в занятости упала вдвое. А производство в машиностроении за последние 10 лет сократилась в 6 раз.

Только современный развитый индустриальный сектор может обеспечить быстрый и качественный рост экономики. Поскольку именно промышленность обеспечивает наиболее высокие из всех секторов темпы прироста производительности труда. И оказывает высокий мультипликативный эффект на другие отрасли и секторы.

При этом не надо отвлекаться на мифы о постиндустриальном обществе. Они просто-напросто не соответствуют истине. К примеру, доля обрабатывающего сектора в экономике США – 19,6%, Германии – 30%, а в постиндустриальной Англии – 23%. Также стоит отметить, что все наиболее быстро развивающиеся страны (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР) обеспечивают прирост национального ВВП в основном за счет промышленного сектора.

Создадим рабочие места

Поэтому мы выдвинули идею создать к 2025 году в конкурентном секторе экономики России 25 млн. новых современных высокопроизводительных рабочих мест. С производительностью – не менее 3 млн. рублей в год.

Задача создания новых рабочих мест может быть с успехом реализована в России. Ибо в концентрированном виде объединяет экономические и социальные интересы всех слоев общества и государства. Для граждан – это рост заработной платы, основного источника их доходов. Для государства – рост налогооблагаемой базы, а как следствие – возможность реализовывать свои социальные программы. Для бизнеса – новые производства и рост прибыли. Выработав план «Новая индустриализация», «Деловая Россия» не остановилась. Сейчас мы закончили разработку Дорожной карты к этому Плану.

В соответствии с Планом «Новая индустриализация» новые высокопроизводительные рабочие места предлагается создать преимущественно:

• В секторе предприятий, ориентирующихся на высокий внутренний спрос (импортозамещение).

• В производствах по глубокой переработке российского сырья и ресурсоемких производствах, ориентированных в основном на экспорт.

• В традиционных высокотехнологичных российских отраслях: энерго-, атомном и других секторах машиностроения.

• В имеющих огромный потенциал развития сельском хозяйстве и жилищном строительстве.

• В секторе «новой экономики» – «постиндустриальных» отраслях и частных компаниях, которые должны занять свои места в социальной сфере (медицина, образование, социальные услуги).

• За счет дальнейшей либерализации малого бизнеса.

 В этой связи «Деловая Россия» предложила свой вариант Дорожной карты, который основан на бизнес-подходе к реализации конкретных задач. Экспертное сообщество рассматривает в качестве главного направления реформ осуществление макроэкономических, институциональных изменений. Мы же считаем, что нужно начать переход к новой конкурентной модели развития российской экономики «снизу» на базе проектного подхода.

Тиражируем эффекты

Создание и тиражирование положительных эффектов от формирования опыта реализации опорных пилотных проектов позволит:

– оперативно приступить к реализации конкретных инвестиционных проектов, а значит – к созданию высокопроизводительных рабочих мест;

– осуществлять взаимодействие государства и инвесторов на основе целевого индивидуального проектного, в большинстве своем кластерного подхода;

– точнее определить болевые проблемные точки экономики;

– снизить риски реформирования;

– обеспечить большую поддержку реформ со стороны населения.

Наиболее эффективным путем реализации модельных проектов является создание кластеров федерального уровня, имеющих общесистемное значение и оказывающих влияние на экономику страны в целом.

Федеральные кластеры – территориально-промышленные комплексы отраслевой и межотраслевой кооперации федерального уровня. За счет географических, инфраструктурных, институциональных и иных конкурентных преимуществ они создают условия для ускоренного развития этих и смежных с ними секторов экономики страны. И опираются на организационную, инфраструктурную и экономическую поддержку государства.

Федеральные проекты

Создав модель развития, мы решили выбрать в качестве модельных 10–15 отдельных наиболее эффективных проектов федерального уровня. Их реализация дала бы толчок к развитию соответствующих секторов в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, а также смежных отраслей экономики. В дальнейшем в ходе развития этих пилотных проектов будет возможно выявить узкие места и общесистемные проблемы в экономике в целом. И уже на основе полученного опыта выработать программу институциональных изменений.

При отборе проектов мы руководствовались следующими принципами, кластеры должны:

• создавать новые высокопроизводительные рабочие места;

• иметь высокий уровень кооперации между резидентами;

• создавать мультипликативный эффект в рамках отрасли или смежных отраслей;

• их продукция должна быть конкурентоспособна на международном и внутреннем рынках;

• проект должен иметь возможность тиражирования.

Также мы пришли к выводу, что роль экономической поддержки государства должна исключать прямое финансирование кластеров. Их следует строить исключительно на рыночных принципах, опираясь на реальный спрос на их продукцию и ее конкурентоспособность на мировых рынках. Со стороны же государства ожидаются такие меры поддержки, как создание инфраструктуры, оказание госуслуг в льготном режиме, предоставление льгот по тарифам естественных монополий, предоставление налоговых и тарифных каникул.

Еще в мае, когда План «Новая индустриализация» только появился, он получил поддержку на самом верху. На нашем VII Ежегодном бизнес-форуме «Деловой России» председатель правительства РФ Владимир Путин назвал создание в России к 2025 г. 25 млн. новых высокопроизводительных рабочих мест в числе приоритетов экономической политики государства.

Сейчас идеи «Новой индустриализации» войдут в программу Общероссийского народного фронта. А следовательно, в предвыборную программу «Единой России» и в план законотворческой работы Государственной думы 2011–2016 годов. Дорожная карта «Новой индустриализации» поддержана лично Владимиром Путиным. И с большой долей уверенности можно говорить, что этот проект будет реализован. Если же План «Новая индустриализация» будет выполнен в полном объеме, то мы станем жить в принципиально другой стране, с качественно более высокими доходами граждан и уровнем жизни.

От редакции

Вы можете познакомиться с предварительно отобранным списком федеральных кластеров и Дорожной картой Плана «Новая индустриализация» по указанным ссылкам.

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