Плач оптимисток

Наш Север богат контрастами. Грустные песни коми не мешают этому народу смотреть на жизнь с оптимизмом. Знаменитая певица народная артистка Республики Коми Лидия Логинова уверена: характер коми-фольклора обусловлен самой природой.

Еще маленькой девочкой будущая певица заметила, что коми предпочитают лирические, мелодичные песни-плачи.

– На Севере женская доля тяжела. Много работы, непростые бытовые условия, суровый климат, – замечает Лидия Логинова. – Но жили и работали наши предки всегда весело, с огоньком. В депрессию не впадали. Видимо, вся грусть уходила в песни.

Среди коми – хороший голос не редкость. Большинство деревенских женщин – замечательные певуньи. Не удивительно, что с самого раннего детства, слушая щемящие напевы, выводимые старшими родственницами, Лидия мечтала стать певицей.

И такой шанс представился ей очень рано: будучи студенткой, Логинова выступала на фольклорном фестивале. Ее заметили и пригласили работать в московскую филармонию. Но не сложилось: окончив педагогическое училище, молодой педагог-воспитатель уехала по распределению в глубинку.

– В молодости так бывает, – вспоминает народная артистка. – Я влюбилась, но безответно. Вот и решила убежать от своих печалей в глухую деревню. И именно там встретила свою настоящую любовь, вышла замуж.

Вместо света софитов и гастролей она на пятнадцать лет стала воспитателем сельского детского сада. Однако мечту свою не забывала: выступала в местной самодеятельности и втайне грезила о большой сцене.

В корне изменилась жизнь Логиновой в 1992 году. Ее пригласили в национальный музыкально-драматический театр. Менее чем за двадцать лет Лидия Петровна прошла путь от начинающей певицы до народной артистки. Сейчас коми-песни в ее исполнении слушает вся республика. Несмотря на приверженность традиционному жанру Лидия Логинова считает себя женщиной современной:

– Издревле в женщинах коми прежде всего ценили мягкость и смиренность. Сейчас мы стали более самостоятельными, независимыми, упорными, уверенными в себе. Но грустные песни петь не перестали. Наоборот, в последние годы фольклор становится у нас все более популярным. Появились известные имена, в том числе и мое.