С тостом по жизни

Говорят, что в старину жители Британских островов, прежде чем осушить бокал с вином или рюмочку какого-нибудь более крепкого напитка, окунали в него поджаренный на огне ломтик хлеба. Напиток благодаря этому вбирал в себя немного хлебного аромата. Со временем традиция забылась, но возникла другая – произносить тост, перед тем как выпить горячительного (toast (англ.) – «ломтик жареного хлеба»). И такого совершенства, как у нас на Кавказе, она не достигла, пожалуй, нигде.

Казалось бы, небольшой рассказ, басенка, но как серьезно относятся к этим коротеньким историям многие наши соотечественники. У армян, осетин, грузин, адыгов, чеченцев и многих других народов существует четкий перечень тостов, порядок их произношения.

Руководит праздником глава стола («хагарой нэхыж», «тхэмадэ», «тамада» – у каждого народа свое название), избранный из числа старейшин. Он дает сигнал к началу застолья, провозглашает благопожелания, и без его разрешения никто не может сесть за стол, петь, произносить тосты и т.д.

Раньше, перед тем как начать рассказывать поучительные истории, необходимо было воздать должное высшим силам. Осетины например, первый тост поднимали за Иунаг Кадджын Стыр Хуыцау – единого Бога. Хистар (старший) чокался с соседями по столу, те в свою очередь – со своими. Кстати, пить молча было нельзя. Потому каждый гость обязан был в краткой форме передать смысл тоста следующим двоим. Только после этого можно было выпить и съесть кусок ароматного осетинского пирога. Так и передавался тост от начала стола к концу, от самого старшего до самого младшего участника трапезы. Здесь не грех упомянуть о правилах, которые и сегодня должен соблюдать каждый воспитанный человек. Не разговаривать, не есть, когда кто-нибудь произносит тост. Стоит прерваться и внимательно послушать говорящего. На Кавказе жалеть об этом точно не придется, ведь рассказываемые за столом истории весьма поучительны. Но об этом чуть позже. После единого Бога пили за Уастырджи – покровителя всех мужчин, воинов и путников; третий тост посвящали поводу, по которому собрались. После возносили молитвы покровителям дома, урожая, домашних животных.

И сегодня на Кавказе произносить речи за столом принято в порядке старшинства. Вне всякого сомнения, кавказское застолье – по-прежнему возможность не только вкусно поесть, но и насладиться народной мудростью, остроумием, самоиронией. И уж конечно, умение смеяться, слегка подшучивать над собой – часть секрета кавказского долголетия.

Выпьем за то, чтобы ты дожил до 132 лет

И чтобы в 132 года ты умер.

И не просто умер, а убили.

И не просто убили, а зарезали.

И не просто зарезали, а из ревности.

И не просто из ревности, а за дело!