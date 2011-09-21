Соленые арбузы
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 37(278) от 22.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Украинская кухня всегда и с удовольствием заимствовалась многими народами. Да и как устоять перед борщом, варениками, сырниками или мясом, нашпигованным главным национальным деликатесом украинцев – салом?! Вот и мы возьмем на вооружение украинский способ консервирования арбузов.
Для засолки подойдут спелые тонкокожие арбузы небольшого размера. В классическом варианте берем целые, тщательно моем, накалываем деревянной палочкой в нескольких местах, укладываем в бочонок, заливаем рассолом и выдерживаем в течение двух дней при комнатной температуре. Затем доливаем рассол, прижимаем гнетом и переносим в прохладное место. Готовы арбузики будут через 20 дней.
Современные хозяйки, как правило, не имеют в распоряжении бочек, потому солят бахчевые поштучно в тазах или ведрах. Кроме того, можно замариновать арбузы разрезанными на куски: плотно уложенные по плечики банки с арбузами заливаем кипящим рассолом, банку сразу герметично укупориваем и убираем в прохладное место.
Нужно: Арбузы, для соления – 600–800 г соли на 10 л воды; для маринада – литр воды, 2 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 4 ст. л. 9%-ного уксуса.
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