Соленые арбузы

Украинская кухня всегда и с удовольствием заимствовалась многими народами. Да и как устоять перед борщом, варениками, сырниками или мясом, нашпигованным главным национальным деликатесом украинцев – салом?! Вот и мы возьмем на вооружение украинский способ консервирования арбузов.

Для засолки подойдут спелые тонкокожие арбузы небольшого размера. В классическом варианте берем целые, тщательно моем, накалываем деревянной палочкой в нескольких местах, укладываем в бочонок, заливаем рассолом и выдерживаем в течение двух дней при комнатной температуре. Затем доливаем рассол, прижимаем гнетом и переносим в прохладное место. Готовы арбузики будут через 20 дней.

Современные хозяйки, как правило, не имеют в распоряжении бочек, потому солят бахчевые поштучно в тазах или ведрах. Кроме того, можно замариновать арбузы разрезанными на куски: плотно уложенные по плечики банки с арбузами заливаем кипящим рассолом, банку сразу герметично укупориваем и убираем в прохладное место.