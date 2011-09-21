Спокойствие, только спокойствие

С давних времен человек пытается найти ответ на вопрос – ну почему же он болеет? И за многовековую историю врачевания каких только гипотез не выдвигалось! Сглаз, порча, наказание за грехи тяжкие, вирусы, депрессия. Кстати, по данным ВОЗ, 70% физических болезней обусловлены психологическими причинами. Современная медицина утверждает, что любое заболевание сначала возникает в подсознании. Другими словами – большинство наших недугов от нервов и нерешенных внутренних проблем. Впрочем, наши предки давно об этом знали!

Народная медицина башкир тому подтверждение. Даже в ХХ веке условия для ее развития были еще крайне благоприятными. ­В 1913­ году, например, на одного жителя Уфимской губернии для медицинских нужд царское правитель­ство отпуска­ло всего 54 копейки. И поскольку это был один из самых скромных бюджетов среди всех губерний царской России, баш­кирскому населению оставалось надеяться только на народных врачевателей, знахарей. Последние, кстати, помимо непривычных нам сегодня методов лечения использовали вполне традиционные травяные сборы, настойки, мази. А среди основных причин заболеваний выделяли сглаз, проказы демонов и естественные физические причины: возрастные, врожденные, мужские, женские, инфекционные заболевания.

Как и современные медики, башкирские знахари были уверены, что состояние души и сердца человека влияет на здоровье, может способствовать возникновению некоторых болезней. Потому советовали придерживаться традиционных норм поведения. Уж в них-то все сказано про то, чего следует делать человеку, а чего категорически нельзя.

Целый ряд болезней воспринимался как наказание за нехорошие поступки и даже помыслы. Башкиры до сих пор считают, что каргыш (проклятие) делится поровну между проклинающим и проклинаемым. Это мощная сила, наказывающая по справедливости. К проклявшим невиновного не только возвращаются все недобрые пожелания, но и вполне могут испортить жизнь их внукам и правнукам.

Не стоит незаслуженно обижать окружающих, ведь такая обида может стать причиной болезни и даже смерти обидчика. Беременных необходимо оберегать, как предписывают это делать семейно-родовые обычаи. Например, не слушает муж «тяжелой» жены, не потакает ее капризам, она может заболеть или того хуже – родить ребенка с «открытым ртом» – плаксивого. Сильный испуг тоже мог подорвать здоровье. Считалось, что при этом виде стресса человека покидала жизненная сила, место которой мог занять болезнетворный дух курк. И ведь действительно, когда человек пугается, внутри него что-то необычное происходит: сердце норовит выпрыгнуть из груди, а то и в пятки уходит. Дыхание замирает на миг, словно что-то сжимает легкие. Чем еще, если не вселением духа, такое можно было объяснить?!

Анализируя вышеизложенное, можно предположить, что раньше главный профилактический совет башкирского лекаря вряд ли отличался от рекомендации современного доктора. Старайтесь не нервничать, как можно больше радоваться тому хорошему, что происходит в жизни, и как можно меньше огорчаться неприятностям. Глядишь, и к врачу тогда ходить не придется.