Щи да каша

Нынче диетология в большом почете. И систем, рекомендующих совершенно противоречащие друг другу постулаты, видимо-невидимо! С одной стороны, советуют жирное, жареное, сладкое исключить, вечером не есть. С другой – все разрешают, но в определенное время: десерты – с утра, овощи – на обед, а на ужин белковую пищу – и ешь ее хоть за полночь. Народ в поисках рецептуры здоровья, молодости, красоты то и дело на диеты садится: то калории подсчитывает, то баллы отмечает и очки суммирует. «НА» в соответствии с модными тенденциями предлагает читателям свой вариант –­ рацион русского мужика.

Присмотритесь к тому, как изображали простого крестьянина века полтора назад. Ни в лубочных сюжетных сценках, ни на полотнах реалистов пузатенького мужичонку не встретите. Солидная дородность может отличать помещиков, купцов, священников. А крестьянский сын всегда поджар и сух. И, если поразмыслить, соблюдая режим земледельца, оставаться стройным – не мудреное дело.

Летом крестьяне спали от силы тройку часов. Косить уходили рано – когда только-только заря занимается – и натощак. К семи-восьми часам труженик возвращался домой завтракать. Меню простое: хлеб да картошка. К слову, что бы делали на Руси без этого заморского паслена, ставшего нам роднее всех родных овощей?! Завоевание народной любви картофелем в России – отдельная тема. Сытный корнеплод деревенские хозяйки жарили, варили, подавали в похлебке (в скоромный день с забелой – молоком или сметаной). Порой завтраком могли послужить и щи. Но только не наваристый мясной супчик, а простой овощной – с одной капустой.

Мясо русские крестьяне ели лишь по большим праздникам: годовым, на свадьбах или крестинах. Так же как и пироги из белой, пшеничной муки. Хлеб, который в крестьянском доме всему голова, каждодневно пекли только из ржаной. Завсегдатаи крестьянского стола – ржаная ватрушка с творогом либо ржаной пирог с картофелем или репой. Но чаще хозяйке было не до изысков, на завтрак и полдник выдавала домочадцам просто ломоть черного хлеба с вареной картофелиной.

После завтрака мужик опять отправлялся работать в поле, до обеда. В полдень дома его ждали те же капустные щи или окрошка – накрошенный в квас картофель с луком или тюря-мура – смесь из хлебных сухарей, нарезанной картошки, лука и кваса с добавлением хрена и растительного масла. А может быть, и каша, которую делали крутой или жидкой, – что называлась кулеш. Для аппетита могли поставить на стол квашеную капусту, сдобренную луком и квасом, редьку с маслом. Ну что, разве нагуляешь жирок с такого «разносола»? То-то!

Немного отдохнув, русский трудяга тем временем опять на делянке своей пашет, взяв с собой воды и хлеба, чтобы полудновать. Перекусывал крестьянин часов в пять-шесть вечера. Возвращался домой к темноте. И ужинали крестьянские семьи не раньше девяти часов. Ничего нового хозяйка к вечеру уже не готовила, без того дел много. Доедали то, что осталось после обеда, или хлебали снятое молочко.

Блины, пышки, драчена (блюдо из ржаной или пшеничной муки с добавлением молока, яиц и масла, лакомство. – Прим. ред.), соломата (кисель или жидкая каша с салом или маслом. – Прим. ред.), калинники, оладьи, наваристые супы на мясном бульоне и студни – блюда сугубо праздничные. Если и баловало себя простонародье, то не вареньем (сахар или патока – вещи дорогие), не пряниками, не печеньем, не конфетами да цукатами – пареной репой! И отводили душу чайком, а в непостные дни – сторонники здорового образа жизни, внимание!!! – варили жженый цикорий и сдабривали его молоком.

Вот вам и диетическое питание в сочетании с разнообразной физической нагрузкой! И то, что для нас сегодня – ограничения и жертвы, некогда было естественным следствием рачительной и трудолюбивой крестьянской жизни.