Нарядный саам – женатый саам

Традиционный костюм для саамов – важный символ идентичности. На церемонии, крестины, похороны, свадьбы представители этого коренного северного народа стараются нарядиться в согласии с вековыми правилами. Саамская молодежь тоже с удовольствием носит гакти ярких цветов с высоким воротником, вышивкой и аппликациями. Встретив земляка на этническом фестивале «Ридду Ридду» в норвежском Манндалене, корреспондент «НА» бросилась его расспрашивать о саамской моде и традициях в одежде. Студент Саамской высшей школы Сергей Гаврилов – он родом из Мурманской области, и вот уже пятый год живет в Каутокейно – достойно выдержал напор женской любознательности, проявил осведомленность, обнаружил рачительность и невольно проговорился, как представляет девушку своей мечты.

С видом знатока молодой человек подходит к палатке с национальной саамской одеждой, выбирает почти не украшенную накидку (лухкка по-саамски) из серого сукна:

– Вот костюм середины девятнадцатого века, в нем сохранены старые традиции, он скромен, потому что и материалов не было, и торговые связи были еще не налажены. Мужская парка - это традицонная молодежная одежда наших дней. Хотя в принципе наши традиционные цвета – это красный, синий, зеленый и желтый. Но первые гакти (суконные рубахи) не были цветными. Те саамы, что придерживаются консервативных взглядов, и сейчас стараются шить по старинке – из серого сукна и без помпезности.

– А о чем говорят декор костюма, нашивки, кайма?

– И по ширине каемок, и по цвету самого костюма можно понять, откуда саам родом. Но в современном костюме северных норвежских саамов многое заимствовано у собратьев из соседней Финляндии. И еще коренные жители Каутокейно (город в самой северной губернии Норвежского королевства. – Прим. ред.) нарядами демонстрируют свою состоятельность. И если меня в моем костюме из Ловозера поставить рядом с человеком из Каутокейно, прохожий явно скажет, что у норвежского саама костюмчик-то поцивильнее!

– В Норвегии по праздникам в национальных костюмах люди ходят повсеместно. И такая одежда здесь свободно продается. Ты свой костюм уже здесь приобрел?

– Нет, гораздо раньше. У меня костюм с 2002 года. Но в России хорошее сукно сложно достать, и простому россиянину с обычной зарплатой сшить собственный костюм не по карману. Первая гакти мне уже маловата и висит на почетном месте. Есть еще две саамские рубашки: одна традиционного покроя, а вторая более современного и более легкая – я ее называю «для заседаний». И они обе в стилевом ключе моего родного поселка. Костюмы с Кольского полуострова отличает орнамент с треугольниками плюс вышивка из бисера. Но по традиции вышивку должна делать жена, невеста или бабушка. Потому мои гакти не вышиты. Я не женат, девушки тоже пока нет. В живых только одна из моих бабушек, но она настолько старенькая, что вышивка ей уже не по силам.

– То есть для тебя важно, чтобы костюм хранил тепло родных рук?

– И это тоже. Но еще и денежки хотелось бы сэкономить. Потому что такое украшение, ручная работа, дорого стоит.

– А если сам? Мужчины-са­амы рукоделием не занимаются?

– Ну почему же?! Просто есть такое понятие, как «мягкое» рукоделие – удел женщин. А есть «твердое» – ножи, утварь из металла или дерева – вот это уже мужское дело. И если саамские мужчины начнут еще и вышивкой заниматься, то жены им уж точно не понадобятся.

– Ну, хорошо. Вот ты приходишь в костюме, который, по сути, является твоей визитной карточкой, и окружающие сразу понимают, откуда ты?

– Если это будет саамская конференция, то ребята из южных регионов Швеции, например, точно поймут, что я с Кольского полуострова. В России лишь некоторые узнают во мне саама, а уж откуда именно я приехал, вряд ли кто скажет.

– Сейчас придуманы особые мембранные ткани, которые спасают от дождя, непогоды, не пропускают холод, сохраняют тепло. Неужто традиционная одежда удобнее? Предполагаю, что она здорово впитывает в себя влагу. А ведь саамы живут там, где дождь – привычное дело…

– Да уж, привычное. Потому многие имеют в запасе несколько гакти и пару рубашек. Но есть и минималисты, которые в одной рубашке будут ходить всюду: и по лесу, и на свадьбу явятся. Правда, перед свадьбой, скорее всего, одежду постирают.

– А разве такую плотную шерстяную ткань можно стирать?

– В прохладной воде и щеточкой. Аккуратно.

– Раз уж ты, можно сказать, «жених на выданье», расскажи, какой ты видишь свою будущую избранницу?

– Вчера я смотрел фильм, режиссер которого как раз говорила: я – саами и мужа себе хочу саама. А я в этом не настолько уверен. Сложно предположить наперед, какой человек мне понравится. Для меня важно, чтобы жена была немеркантильной, доброй, честной и открытой.

– А должна ли твоя спутница с уважением относиться к твоим предпочтениям, хотя бы в выборе национального костюма для торжественного выхода?

– Конечно, я не стану настаивать, чтобы она непременно выучила саамский язык или обрела навыки нашего традиционного рукоделия – вязала и вышивала. Но уважение, толерантность в ней непременно должны быть.