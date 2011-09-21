Этноновости от 22 сентября

Республика Марий Эл

Марийская википедия будет развиваться при помощи ученых и студентов Марийского государственного университета (МарГУ). Первоначальный этап становления марийской свободной энциклопедии завершен. Сейчас в разделе глобальной интернет-энциклопедии более двух тысяч лугомарийских и почти три тысячи горномарийских статей.

Волгоградская область

В Урюпинске прошел традиционный Межрегиональный конкурс мастеров художественного вязания изделий из пуха. Участие в нем приняли мастера со всех уголков России. С 2010 года пуховый промысел внесен в каталог народных промыслов России наравне с хохломской росписью и гжелью. Конкурсную программу сопровождали выступления творческих коллективов города.

Самарская область

В Самаре по инициативе региональной общественной «Ассоциации корейцев» отметили «Чхусок». Один из главных корейских праздников посвящен сбору урожая. В этот день корейцы традиционно собираются вместе, чтобы поблагодарить предков, отдохнуть и повеселиться. В программу торжества вошли подвижные игры, дегустация традиционных корейских блюд, конкурсы для детей и взрослых, караоке на корейском языке, выступления артистов.

Республика Карелия

В Карелии издан «Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И.М. Дурова. Объем словаря – 12 090 слов. По содержанию он заметно отличается от известных диалектных словарей обилием примеров из живой речи, развернутым описанием предметов быта, промыслов, обрядов, поверий, особо значимых народных терминов. Автор издания Иван Матвеевич Дуров родился 12 июля 1894 г. в селе Сумпосад Кемского уезда Архангельской губернии. В декабре 1934 г. он передал рукопись словаря в Карельский научно-исследовательский институт. Однако словарь увидел свет только сейчас.

Астраханская область

C 7 по 9 октября в Астрахани пройдет фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказа». В нем примут участие более тысячи артистов из ЮФО и СКФО. Среди них Государственный эстрадно-симфонический оркестр Республики Дагестан, Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», Государственный Калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан», ансамбль песни и пляски «Вольная степь» из Ставрополья. В рамках фестиваля состоятся заседание Координационного совета по культуре и искусству «Ассоциации субъектов Южного федерального округа», научно-практическая конференция «Историко-культурное и межэтническое единство Юга России», фотовыставка «Мир Кавказа», выставка-ярмарка промыслов народного прикладного творчества, гала-концерты, костюмированное шествие.