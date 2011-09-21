Новая жизнь памятника

В Саранске заканчивается реконструкция памятника «Навеки с Россией». Ее необходимость назрела давно: укрепления требовал 13-метровый железобетонный постамент, на котором возвышалась скульптура, кроме того, все элементы культурно-исторического комплекса по замыслу должны предстать в единой композиции.

Общая высота сооружения – более 20 метров. Площадь вокруг памятника выложат брусчаткой. Декоративными резными камнями из гранита уже облицован постамент. Зона отдыха у памятника «Навеки с Россией» станет одним из красивейших мест Саранска. В центральной части комплекса будут располагаться фонтаны с ламинарными струями, образующими водяную арку, под которой смогут прогуливаться люди. Помимо этого фонтаны украсит разноцветная подсветка. Здесь появятся уличные фонари и лавочки. Все работы по реконструкции строители обещают завершить к 15 октября 2011 года.

Напомним, памятник «Навеки с Россией» был открыт 6 ноября 1986 г. на Аллее Дружбы. Авторы монумента – скульптор И.Д. Бродский и архитектор И.А. Покровский. Памятник был установлен на специально созданную для этого возвышенность и представляет собой двух женщин в национальных одеждах, которые несут один колос пшеницы, олицетворяющий дары земли. Женские образы символизируют Россию и Мордовию. На пьедестале табличка со словами: «Навеки с Россией». Памятник символизирует проверенную веками дружбу мордвы с народами Российского государства.