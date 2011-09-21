Инвестиции окупятся с лихвой

4–5 октября 2011 г. в г. Хабаровске пройдет V Дальневосточный международный экономический форум. Деловая программа форума включает пленарное заседание с повесткой «Стратегическое развитие экономики Востока России: приоритеты и механизмы реализации». Пройдут также круглые столы по различным темам повестки.

О предстоящем форуме, о перспективах развития края на встрече с представителями СМИ поделился губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

- Экономическое лицо края, направления его развития сложились задолго до моего назначения. Но одна особенность в экономической жизни была, и совпала она с моим назначением. Эта особенность – кризис. Поэтому очень важно было оперативно определить болевые точки в экономике края, грамотно наметить программу действий, чтобы минимизировать влияние кризиса.

Хабаровский край – промышленный регион без ярко выраженного сырьевого направления, основа его экономики – обрабатывающая промышленность. Есть машиностроение, лесопереработка, горнодобывающая и рыбопромысловая отрасли, энергетика. Задача была – сохранить эти стратегические направления, не допустить остановки промышленных предприятий.

А кризис их коснулся. Помните, как мы буквально боролись за металлургическое предприятие ОАО «Амурметалл». Анализируя сегодня наши действия во время острой стадии кризиса, приходим к выводу – они были верными. Экономика вернулась на докризисные показатели. Сегодня мы действуем в русле намеченных ранее стратегии развития Дальнего Востока, экономики Хабаровского края. Например, мы планировали в одной из приоритетных отраслей – лесопереработке – добиваться постоянного снижения реализации леса кругляка путем внедрения глубокой переработки леса. Сегодня уже никого в этом убеждать не надо.

– А есть ли какая-то изюминка в экономике края, которую вы особенно цените, уделяете ей особое внимание?

– На территории края есть мощное, современнейшее предприятие. Я имею в виду авиационное объединение имени Ю.А. Гагарина. Нуждается такое крупное производство в кооперации с другими местными предприятиями? Несомненно. Но при одном условии – если эти предприятия стоят на таком же высоком технологическом уровне.

Поэтому я сразу после своего прихода на пост губернатора определил для себя один особый приоритет. Авиационное объединение должно стать для всех производств примером для подражания, изучения опыта. Мы начали на базе авиазавода обучать специалистов, промышленников разных отраслей. Люди впервые узнавали, что такое организация производства по линтехнологиям.

Если хотите, наша изюминка в том, чтобы на собственном примере подтягивать экономику к более высокому и современному уровню.

Модернизация производства, внедрение инновационных технологий – теперь «обязаловка» для наших предприятий.

– Среди ряда инвестиционных проектов, которые внедряются в крае, есть ли, на ваш взгляд, один особо приоритетный, как это имеется в других регионах?

– Мы не делаем ставку на один, пусть даже особо важный проект. Потому что поступаем согласно известной народной мудрости – не храни яйца в одной корзине. Если сегодня спросить хабаровчанина, ощутил ли он на себе проявления кризиса, можно услышать в ответ – не особенно. Нам удалось сгладить влияние кризиса на отдельного гражданина, хотя многие предприятия пострадали. И нам пришлось пересмотреть некоторые проекты, уменьшить финансирование, например в дорожном строительстве. Но социальные статьи бюджета не тронули. Мы даже кредиты брали в трех банках, чтобы выплачивать зарплату бюджетникам. Так люди меньше ощутят последствия кризиса.

И в то же время мы предпринимали все усилия для того, чтобы сохранить нашу промышленность. При колоссальной поддержке правительства РФ, его председателя В.В. Путина было своевременно профинансировано КнААПО, практически спасли от банкротства «Амурметалл», обеспечили заказами судостроение.

В лесопереработке мы тоже не остановили серьезные значимые инвестпроекты. В эту отрасль уже пришли высокоинтеллектуальные технологии.

В самый разгар кризиса – в 2009 году – мы интенсивно работали над созданием портовой особой экономической зоны. И 30 декабря 2009 года было подписано правительственное постановление о ее создании.

Особая портовая зона – была и есть для нас отдельным, очень важным направлением экономики края.

Добавьте сюда горнодобывающую отрасль, рыбохозяйственный комплекс. В самое острое кризисное время в промышленных отраслях произошел спад, а у рыбаков показатели хоть немного, но подросли. В крае по этому поводу шутили: «А рыба-то не знала, что в мире кризис. Ловилась да ловилась».

Мы оказывали поддержку еще одному инвестпроекту – увеличению добычи угля на Ургальском месторождении. Шахтеры строят обогатительную фабрику, чтобы везти уголь на экспорт. Чтобы его транспортировать, нужно увеличить пропускную способность БАМа. А в порту для погрузки на суда потребуется угольный терминал. Опираясь на ургальский уголь, мы возведем топливно-энергетический комплекс в Советской Гавани, который обеспечит энергией ПОЭЗ.

Вот такая многоотраслевая структура экономики и дала нам возможность с минимальными потерями преодолеть острую фазу кризиса.

Я считаю правильным в таком крае, как наш, развивать экономику по нескольким направлениям.

– Нынешний форум будет иметь какие-то особенности по сравнению с предыдущими?

– На предыдущих форумах у нас была задача – ознакомить федеральный центр, донести до него наши проблемы. И стратегия развития ДВ и Байкальского региона во многом родилась именно из коллективного обсуждения вопросов восточных территорий. Это, несомненно, следует отнести к результативности форумов.

Сегодня же мы по истечении времени будем сверять свои позиции. Мы принимали стратегию ДВ и БР еще до кризиса, а он ведь повлиял на развитие региона.

С учетом этого и будем коллективно корректировать и ориентиры, и действия, и результаты. И в Программу развития ДВ и БР внесем новые параметры движения. Самое главное, чтобы нас не послушали, а чтобы нас услышали. Вот это важно!

Я еще в качестве депутата Госдумы участвовал в подготовке всех предыдущих форумов, поэтому могу сравнивать. Первое организационное собрание нынешнего форума прошло в Государственной думе с такой заинтересованностью, которой я не отмечал прежде. Уже после утверждения повестки форума Минрегионразвития прислало письмо с предложением включить в программу еще один круглый стол. Мы поддержим. Это очень важное для нас министерство, нам интересно его мнение, мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве. Тем более что оно затрагивает в своих предложениях концепцию развития Большого Уссурийского острова.

Проводить совещание по важному для нас вопросу в Москве – это одно дело. А обсуждение у нас, на месте, – совершенно другое.

– Вячеслав Иванович! Давайте представим такую ситуацию. Вам позвонили из Кремля и сообщили: «К нам обратилась группа крупных иностранных инвесторов, которые хотят вложить свои средства в экономику РФ. Мы рекомендовали Хабаровский край. Они уже вылетели к вам. По прилете берите вертолет и везите их на любой объект, который посчитаете привлекательным для них. В вашем распоряжении сутки».

Куда бы вы повезли группу иностранных инвесторов и почему?

– Есть у нас один крупнейший проект – создание целлюлозно-картонного комбината в городе Амурске. Он включен в программу Дальлеспрома, но пока не в ближайшие планы. Все же зависит от инвестиций!

По предварительным прогнозам геологоразведки, есть в недрах Хабаровского края пятно залежей нефти. Одна компания по поводу этого пятна уже обращалась к нам, мы подписали с ней договор о намерениях. Они работают пока на уровне геологов, ученых.

Это из перспективных проектов. А из ближайших – я бы привез их в портовую особую экономическую зону. Есть уже ее концепция, которую разработал для нас специализированный японский институт. Строительство терминалов для переработки различных грузов – дело надежное и эффективное.

А когда в обозначенный сутками срок мы возвращались бы из Совгавани в Хабаровск, я сказал бы инвесторам: «Если у вас очень много денег, инвестируйте в реконструкцию БАМа. Железная дорога – это ключ к портовой особой экономической зоне. Появится вторая нитка БАМа, от инвесторов в ПОЭЗ не будет отбоя. А ваши инвестиции окупятся с лихвой».

Инвестиционная политика Расширение производственных мощностей края и создание новых рабочих мест Безусловным флагманом дальневосточной индустрии является высокотехнологическое авиастроение на базе ОАО «КнААПО», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Стратегическими направлениями в авиастроении являются гражданские самолеты, переход к серийному выпуску современных авиалайнеров Сухой Суперджет-100 (только до 2013 г. будет выпущено 80 самолетов). Поставки для военно-воздушных сил самолетов семейства СУ и доведение до промышленного производства новейшего истребителя пятого поколения. Хорошая база создается в сфере переработки леса. В пос. Хор строится завод по производству древесноволокнистых плит, в г. Амурске – дальневосточный центр глубокой переработки древесины; в пос. Харпичан и пос. Березовый Солнечного района – производство пиломатериалов, а в пос. Октябрьский – деревообрабатывающий комплекс полного цикла. В крае будут созданы две зоны судостроения: кораблестроительная «Амур» и судостроительная зона малого тоннажа «Хабаровск». Важная задача – провести техническую модернизацию военного и гражданского судостроения, загрузить предприятия контрактами на поставки современных корветов для ВМФ, гражданских судов для нужд «Газпрома», Совкомфлота, Росрыболовства. В ресурсном секторе будут завершены инвестиционные проекты на месторождениях Албазино в районе имени П. Осипенко, Белая гора в Николаевском районе, а также запущен гидрометаллургический комбинат в г. Амурске. Лесные и природоэксплуатирующие проекты дадут более 6500 новых рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений в краевой бюджет – 1,5 млрд. рублей в год. Приоритетный проект для края – создание первой в России портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) «Советская Гавань». До 2030 г. инвестиции в развитие ПОЭЗ составят 88 млрд. рублей. Количество планируемых рабочих мест – около 4 тысяч. Суммы платежей в бюджеты всех уровней — свыше 95 млрд. рублей. До 2015 г. в инвестиционную программу края планируется направить около 680 млрд. рублей.

Программа форума

Предварительно определена следующая тематика круглых столов:

«Стратегия 2020: региональный вектор»



«Промышленная политика, инновации и модернизация производства»



«Инфраструктурные приоритеты в Стратегии 2020»



«Человеческий потенциал и качество жизни на Востоке России»



«Природный газ – новый вектор экономического развития Дальнего Востока»



«Рациональное природопользование и экологическая устойчивость Дальнего Востока»